Basket, A2 femminile, play out: Velcofin Interlocks Vicenza a Carugate vince gara-1 (62-70)

Velconfin Intarlocks Vicenza sabato 22 aprile in serata ha disputato la prima partita dei play out a Carugate. La squadra vicentina di coach Marco Silvestrucci ottiene un successo pesante sul campo della Dimensione Bagno Carugate per 62-70 (parziali: 16-24; 9-20; 15-15; 22-11). Una partita condotta nettamente dalle vicentine per tre quarti di gioco, con un parziale che recita un +19 sul punteggio di 40-59. Nell'ultimo quarto di gioco Carugate tenta la rimonta che però non si concretizza. Per Vicenza spicca la prestazione di Vujacic con 22 punti all'attivo. A punti vanno anche capitan Vanessa Sturma, Roma, Peserico, la play maker Giordano, Castello, Fontana e Amatori.

Il ritorno è previsto in casa al palaConcato di via Goldoni a Vicenza mercoledì 26 aprile alle ore 20 e 20. La vittoria delle vicentine porterebbe alla permanenza in serie A2. In caso di pareggio si va alla terza partita il 1 maggio 2023.