Basket, A2 Femminile: As Vicenza in trasferta a Torino

E’ in programma domenica 7 novembre 2021 alle ore 18 la partita Torino Teen Basket-A.S.Vicenza: match delicatissimo tra due squadre che, assieme a Treviso, si trovano a zero punti in fondo alla classifica.

QUI VICENZA

Vicenza ha il compito di rompere la serie negativa e ne ha l’opportunità, benchè Torino abbia le stesse esigenze.

La pessima partita contro Crema deve essere riposta tra i brutti ricordi che in un campionato ci stanno. Ma ora è arrivato il momento del riscatto. Il calendario si fa più abbordabile: si affrontano squadre di pari livello e bisogna tirar fuori quella rabbia che fin dalla prima partita contro Mantova con cui si perse molto ingenuamente, Monaco e compagne hanno acccumulato e si portano dentro.

Vicenza recupera tutte le sue infortunate: rientrato l’allarme per la caviglia di Gisel Villarruel e per la schiena di Benedetta Storti. Capitan Monaco giocherà con una maschera protettiva al volto, causa residuo “bellico” dell’ultimo match. Inutile aggiungere altro.Tutto la staff e le giocatrici sono consce dell’ importanza fondamentale della partita: ci vuole orgoglio e grinta, e ci sarà.

QUI TORINO

Torino è squadra neopromossa in A2, a spese del Rovigo. Ha il suo punto forte nell’ex reyerina Eva Giauro, pivot di cm 204 di grandissima esperienza. Attorno a lei, a Bevolo e Salvini ex Moncalieri, ruotano molte giovani assieme alla straniera di Lituania Justina Kraujunaite, valida playmaker 26enne alta 178 centimetri.

Si gioca nel campo dello Sport Club di Venaria Reale alle ore 18 di domenica 7 novembre 2021.

Arbitri Denny Lillo di Brindisi e Cosimo Schena di Castellana Grotte di Bari.



TRE TRASFERTE DI SEGUITO PER AS VICENZA

Vicenza è attesa da tre trasferte consecutive: dopo Torino, anche Treviso e Bolzano versione BCB. La partita casalinga contro l’altra squadra di Bolzano, fissata in casa vicentina per il 14 novembre, è stata infatti rinviata su richiesta del team dell’Alto Adige.