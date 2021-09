Amichevole del 8 settembre: trasferta a Ferrara per Pallacanestro Vicenza

Oggi 8 settembre 2021 alle 19 la Pallacanestro Vicenza sarà di scena a Ferrara, contro il Kleb Basket, per l’ultima amichevole in vista della Supercoppa (inizia sabato 11): un test importante, contro una squadra di A2, per valutare a che punto è la condizione dei ragazzi di coach Ciocca in vista del campionato.

E proprio oggi compie 22 anni Raphael Chiti che a luglio ha confermato la sua presenza anche per il secondo campionato di seguito con Pallacanestro Vicenza. La società biancorossa ha fortemente voluto la sua permanenza, dopo una stagione in cui si è affermato come giocatore versatile e in grande crescita. Nato Latisana (Udine) l’8 settembre 1999, 195 centimetri per 92 chilogrammi, è arrivato a Vicenza come guardia dopo aver giocato a Giulianova sotto la guida dello stesso coach Cesare Ciocca, che lo volle portare con sé anche nella città del Palladio. La stagione scorsa ha dimostrato di sapersi adattare e di crescere come giocatore in versatilità, potendo ricoprire, grazie ad un fisico robusto e strutturato, anche i ruoli di ala. Raphael, inoltre, in regular season ha segnato punti in doppia cifra di media, rivelandosi realizzatore affidabile, nonché tuttofare sempre pronto a dare tutto per la squadra. La società e lo staff hanno apprezzato molto la forza d’animo del friulano, che in questa stagione si è distinto come elemento positivo in spogliatoio sempre pronto a mettersi in gioco, un ragazzo che ha compreso le sue possibilità e che dà il 100% ad ogni allenamento.