A2 Femminile, play-out, gara-2: AS Vicenza ce la mette tutta ma vince la panchina lunga di Podolife Treviso

Riesce a Podofile Treviso l’impresa di battere in casa sua Vicenza dopo una gara intensissima giocata dentro una fornace e grondante stanchezza da ambedue le parti. Dopo un discreto primo quarto (15/12) Vicenza smarrisce la via del canestro, realizza in 10 minuti la miseria di tre punti.

Treviso con 9 si porta in vantaggio sul 18-21.

Nel terzo periodo la squadra di Ussaggi si riporta in vantaggio con una tripla di Villarruel: 26-23. Pronta risposta trevigiana che si avvantaggia sul 29-35. Monaco da tre riduce il distacco, ma Perisa con la sua unica tripla e Degiovanni con due liberi chiudono il tempo sul 32-40.



Elettrizzante l’ultimo atto. Stavolta è Treviso che perde la strada del canestro e Vicenza ne approfitta con un 7-0 (tripla di Villarruel, Sturma e Chrysanthidou da sotto) che fissa il risultato sul 39-40 al 5'. Si segna col contagocce, ma Degiovanni rompe l’inerzia con una tripla: 39-43. Sale in cattedra Tagliapietra che con 4 punti consecutivi pareggia il match sul 43/43 a 3 minuti e mezzo dalla conclusione.E qui Vicenza sbaglia una rimessa dal fondo che permette a Beraldo di segnare indisturbata. Ancora Perisa a fissare il punteggio sul 43-47. Risponde Sturma: 45-47. Ma la benzina nelle gambe delle vicentine (costrette a giocare in 6) è finita. Beraldo, in mezzo a tantissimo sfinimento e sudore, trova con bravura la forza di segnare 4 punti consecutivi che pongono fine al match. Così sabato 28 maggio alle ore 19 si giocherà la bella in quel di Treviso.