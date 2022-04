A2 Femminile: mercoledì sera AS Vicenza in casa per l'ultimo recupero con Delser Udine

Mercoledì sera 20 aprile 2022, arriva al Palasport di Vicenza la corazzata Udine per disputare l’ultimo recupero di questo campionato che avrà termine ufficialmente sabato prossimo: AS Vicenza sarà in trasferta a Castelnuovo Scrivia.

al 7 maggio è previsto il via dei playout.



QUI UDINE

Delser Crich dell’esperto coach Massimo Riga, confermatissimo per l’anno prossimo, ricopre attualmente il secondo posto in classifica con due punti di vantaggio su Milano e Brixia. Vincendo con Vicenza, la sua posizione diventa inattaccabile e l’ultima trasferta a Villafranca in casa dell’Alpo sarebbe ininfluente. Pronostico quindi completamente favorevole alle friulane, che lamentano l’assenza già da tempo della giovane Elena Giordano, e di Turel – più recente – causa gravi infortuni fisici. Ma la lunga croata Molnar di cm 194, Blasigh, Da Pozzo, Pontoni, Missanelli e Mosetti sono una garanzia: bastano e avanzano.

QUI VICENZA

Vicenza cercherà di vendere cara la pelle. Scacciare il ricordo della partita contro Alpo e finire il campionato con onore è l’obbiettivo dello staff a breve termine. Si sa che la salvezza si giocherà nei playout. Torino è già retrocessa direttamente. Vicenza sicuramente troverà sulla sua strada una delle due formazioni di Bolzano che proprio il prossimo turno – ironia del calendario - si scontreranno direttamente. E sarà allora che Monaco e compagne dovranno essere pronte e preparate per dare tutto al fine di raggiungere il traguardo della salvezza.



La partita Vicenza-Udine si gioca mercoledì 20 aprile al palasport di Via Carlo Goldoni a Vicenza alle ore 20. Gli arbitri sono Mattia Foschini di Russi (Ravenna) e Luca Rezzoagli di Rapallo (Genova).