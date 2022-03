A2 Femminile: il covid colpisce ancora e AS Vicenza-Treviso è rinviata

Non si gioca oggi pomeriggio al palasport di Vicenza: il covid-19 "morde" ancora! La società A.S.Vicenza in una nota fa sapere che «in seguito agli ultimi controlli effettuati, si sono verificati diversi casi di positività al covid 19 in seno alla prima squadra. La FIP e la Lega Basket Femminile hanno dato il consenso in data odierna alle ore 12 e 10 di rinvio della partita Vicenza - Treviso in programma alle ore 18».