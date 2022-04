A2 Femminile: AS Vicenza mercoledì sera in casa con Treviso

Comincia per Vicenza mercoledì della Settimana Santa un trittico di match casalinghi che vede in successione ospiti al Palazzetto dello Sport Treviso, Alpo (sabato Santo 16) e Udine (mercoledì 20).

Certamente di gran lunga la partita più delicata in chiave playout è quella di mercoledì 13 aprile contro Podolife Treviso. Vicenza e Treviso sono con otto punti pari in classifica. Chi vince fa un passo molto importante – non decisivo – verso il terz’ultimo posto.

Dopo mercoledì Vicenza ha due partite in casa contro Alpo e Udine (ultimo recupero), ed una in trasferta a Castelnuovo Scrivia. Treviso ne ha una in casa contro Torino e una in trasferta contro Ponzano.

Situazione incertissima e intricata.

QUI TREVISO

Podolife Treviso ha in panca Filippo Rossi, che ha sostituito Silvia Martinello ancora nel girone d’andata. Da Broni di A1 è arrivata al posto della lunga Moravcikova la guardia Klaudia Perisa (alta 180 centimetri), giocatrice duttile e completa, che sa tirare e penetrare.

Il resto della squadra rimane inalterato, composto da un roster lungo ed affidabile. Treviso è reduce dalla trasferta di Crema dove le imbattute lombarde non hanno lasciato scampo (83-49), ma la settimana prima De Giovanni e compagne hanno vinto alla grande per 77-59 contro Carugate e nel recupero con Brescia hanno perso di sole cinque lunghezze.

QUI AS VICENZA

Vicenza intanto tira un sospiro di sollievo per quanto riguarda Monica Tonello: a posto sia il piede sia il polso sinistro. La squadra berica è ben conscia di giocarsi una partita che vale moltissimo.

Così coach Fabio Ussaggi: «Dobbiamo dare l’anima, senza andare in cerca di scuse o di alibi. E’ arrivato il momento di stringere i denti e dare il massimo senza darci troppi pensieri. Sono sicuro che con me e il mio staff lo vogliono tutte le giocatrici».

La partita si disputa mercoledì 13 aprile 2022 alle ore 20 e 30 al Palazzetto dello Sport di via Goldoni 32.

Arbitri veneti: Mattia De Rico di Venezia e Stefano Gallo di Monselice (Padova).