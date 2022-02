A2 Femminile - AS Vicenza batte Torino che tiene il match in bilico fino a 2' dalla fine (73-69)

Squadra in casa AS Vicenza

Partita ostica, durissima in cui Torino è stata spesso davanti. Vicenza alla fine vince con merito in virtù di una stratosferica serata al tiro da tre: 10/18! Ottima prestazione per Gisell Villarruel: 5/9 nelle bombe, 7/9 nei liberi, 39 minuti in campo.

PRIMO QUARTO

Apre la sfida Monaco rubando palla a metà campo. Di buon auspicio per lei in una serata in cui cattura 7 rimbalzi e compie 7 assist. Torino ribatte subito portandosi sull’4-11 per merito di Nasraoui e Bevolo che dimostreranno, assieme a Salvini e Jamsa, di essere in buonissima forma. Vicenza risponde con due bombe consecutive di capitan Monaco e si va sul 12-14, ma alla fine del periodo sono 5 i punti di vantaggio piemontesi: 18-23.

SECONDO QUARTO

Alla ripresa del gioco diventano subito 7 per merito di Iagulli. Finalmente Vicenza si scuote dal torpore. Prima Sturma da tre, poi Mioni, infine due bombe consecutive di Villarruel portano Vicenza sul 29-32. E qui la squadra di Ussaggi si esalta: piazza un 11-0 (40-32) che sottolinea il miglior momento berico, frutto di basket frizzante, mente libera e difesa aggressiva.

Torino non molla, recupera e si porta con Bolognini sul 40-39. Si chiude con un canestro di Sturma sul 42-39.

TERZO QUARTO

Il secondo tempo è caratterizzato da tantissima sofferenza e grande equilibrio. Vicenza cerca di chiudere la partita, Torino non ci sta. Sul 53/48 vicentino al 7° del terzo periodo Torino sfrutta un fallo intenzionale segnando due liberi con Colli. Sulla rimessa torinese Jasma centra da tre: 5 punti praticamente in un’azione! Ancora parità e tutto da rifare. 58-56 il finale.

ULTIMO QUARTO

Nel quarto atto subito pareggia Bevolo da sotto. Risponde Villarruel con un due più tre. Torino però trova le risorse non solo per pareggiare, ma anche per portarsi sul 65-66. E a questo punto fondamentale diventa la bomba di Monica Tonello che innalza Vicenza sul 68-66 al 5'.

Le squadre sono molto stanche, Torino forse un pochino di più: si segna col contagocce.

Bevolo realizza un libero, Tagliapietra e Villarruel replicano a loro volta altrettanto: 70-67 per Vicenza.

Mancano due minuti scarsi. La squadra di Corrado riesce a portarsi sul meno 1 con Nasraoui dalla media distanza, ma Crysanthidou segna provvidenzialmente da sotto; poi un tiro libero di Tonello a una manciata di secondi dalla sirena pone fine a una partita sfibrante e combattutissima.

Torino ha tenuto benissimo il campo ed è stata una minaccia continua nel cuore della difesa vicentina. La squadra di coach Ussaggi merita invece lode per avere voluto fortemente la vittoria, mettendo in campo cuore, generosità, grinta e uno spirito di sacrificio encomiabile.

Vincere era necessario come il pane per AS Vicenza. Il risultato è stato raggiunto. Però perdere 10 palloni nei primi 10 minuti (alla fine saranno 26) merita una giusta riflessione: è una situazione che si ripete troppo spesso nel cammino delle beriche. Ed ora coach Fabio Ussaggi e tutta la squadra guardano alla prossima trasferta di Bolzano con fiducia.

TABELLINO - A.S.Vicenza-Teen Basket Torino 73-69 (18-23, 42-39, 58-56)

AS VICENZA: Tonello 8, Bellon ne., Monaco 10, Zadra ne., Garzotto ne., Mioni 8, Sturma 7, Villarruel 28, Reschgian ne., Baruffato ne., Chrysanthidou 8, Tagliapietra 4. Allenatore: Fabio Ussaggi.

Tiri da due 14/40 tiri da tre 10/18 Tl 15/23 Rimb. 45 (off.11-dif 34) pp 26 pr 8.

TORINO: Nasraoui 12, Jamsa 15, Bevolo 15, Giauro, Bolognini 4, Salvini 13, Seumo ne., Iagulli 2, Tarantino ne., Colli 5, Tortora 3, Isoardi. Allenatore: Mario Corrado.

Tiri da due 17/42 tiri da tre 8/26 Tl. 11/13 Rimb.38 (dif 10-off 18) pp 15 pr 19.

Arbitri: Antonio Marenna e Jacopo Spinelli.