“Ti amo Italia”: la Nutella fa un vasetto speciale per il Veneto

C’è stata l’edizione limitata con i vasetti gemelli, quella dedicata al Natale, quella con le lettere dell’alfabeto, quella per la Festa della mamma. Da tempo le special edition Nutella sono fra i cavalli di battaglia di Ferrero e in molti le collezionano. E adesso ne arriva un’altra, la più poetica e romantica di tutte, forse anche la più originale. Si chiama Ti Amo Italia e mira a valorizzare il Bel Paese e vuole ricordarci che per cogliere cogliere il buono della vita non occorre andare lontano, a volte basta guardarsi attorno.

Venti confezioni per omaggiare l’Italia. Un barattolo per ogni regione, una foto per celebrarla. E per il Veneto arriva Venezia e in particolare la splendida isola di Burano. Dai borghi alle montagne, al mare, la penisola scorre tra il Gran Sasso in Abruzzo, la Val d’Orcia per la Toscana, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesi colorati: ogni vasetto è uno scorcio d’Italia!

Così Nutella, la crema spalmabile tra le più amate al mondo, presenta la nuova selezione “Ti amo Italia”, coi suoi tipici contenitori in vetro decorati con una foto dei luoghi più spettacolari e amati del Paese. Dalla montagna al mare, dai piccoli borghi alle città, la penisola scorre tra il Gran Sasso in Abruzzo, la Val d’Orcia per la Toscana, Burano per il Veneto, Civita di Bagnoregio nel Lazio.

La Special Edition è nata per promuovere l'Italia e le sue bellezze ad ottobre 2020 arriverà anche nei supermercati vicentini per invitarci a guardare con nuovi occhi la meraviglia che ci circonda.

I luoghi rappresentati dai vasetti sono:

Abruzzo: Gran Sasso

Basilicata: Matera

Calabria: Arco Magno di San Nicola Arcella

Campania: Faraglioni di Capri

Emilia Romagna: Portici di Bologna

Friuli Venezia Giulia: Vigneto di Savorgnano – Lago di Fusine

Lazio: Civita di Bagnoregio – Monte Circeo – Via Appia Antica

Liguria: Cinque Terre

Lombardia: Lago di Como

Marche: Colli di San Severino

Molise: Cascate di Santa Maria del Molise

Piemonte: Langhe – Monte Rosa – Lago Maggiore

Puglia: Alberobello – Roca Vecchia

Sardegna: Arcipelago della Maddalena – Su Nuraxi di Barumini

Sicilia: Scala dei Turchi – Stromboli

Toscana: Val d’Orcia

Trentino Alto Adige: Parco Adamello Brenta – Lago di Braies

Umbria: Piani di Castelluccio

Valle d’Aosta: Gran Paradiso

Veneto: Venezia – Burano

La Special Edition creata in collaborazione con ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo, anche per valorizzare e promuovere il territorio italiano, si pone l’obiettivo di creare maggiore consapevolezza sulla bellezza che ci circonda e su quanto questi luoghi straordinari siano a portata di mano e accessibili a tutti.

I vasetti saranno soltanto l’inizio di un viaggio che porterà i consumatori a visitare virtualmente 30 località d’Italia, rimanendo comodamente seduti a casa. Inquadrando il QR code su ogni vasetto sarà infatti possibile vivere un’esperienza immersiva di virtual reality. I contenuti saranno fruibili all’interno di una piattaforma digitale, dove ogni consumatore potrà inoltre mettere alla prova le proprie conoscenze legate al territorio, alla storia, alla cultura e godere di video-ricette legate alla tradizione culinaria del paese

rivisitate in chiave Nutella.