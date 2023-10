Silvia Toffanin compie 44 anni: 5 curiosità, dal primo incontro con Pier Silvio alla scelta di non avere un profilo social

Silvia Toffanin compie oggi, 26 ottobre 2023, 44 anni. Chi non ha una confidenza tale da possedere il suo numero di telefono per contattarla tramite qualche chat, ha un solo modo per farle arrivare i suoi auguri: scrivere a corredo del post che l'account Instagram di Verissimo ha dedicato alla sua conduttrice, da stamattina celebrata dai tanti telespettatori che ogni fine settimana l'aspettano puntuale alle 16.30 su Canale 5. E pure da quelle attrici, attori, ex di qualche reality, cantanti, showgirl o aspiranti tali che almeno una volta nella vita si sono seduti sulla poltroncina del garbato salotto televisivo. Perché, com'è noto a chi bazzica nella realtà virtuale popolata da persone e personaggi più o meno popolari, Silvia Toffanin non possiede e non ha mai posseduto una pagina social, scelta che spiegò anni fa in una di quelle eccezionali occasioni dove piuttosto che rivolgere domande, si è trovata lei a dover rispondere.

Questa e qualche altra curiosità sulla vita della presentatrice che più di qualsiasi altra rappresenta al momento l'immagine di Mediaset è riportata di seguito, ripresa dalle cronache mediatiche di un passato recente che da sempre la considera tra le donne più riservate del mondo dello spettacolo. E forse anche per questo, tra le più apprezzate.

Perché Silvia Toffanin non ha un profilo social

I motivi per cui Silvia Toffanin si è sempre tenuta lontana dai social lo ha raccontato lei stessa qualche anno fa: "Non ho nessun profilo personale perché sono molto riservata e poi, in confidenza, credo che a nessuno interessi sapere cosa mangio a pranzo, dove sono stata a cena o che esercizi faccio in palestra" confidò accennando alla sua vita privata concentrata soprattutto sulla crescita e l'educazione dei figli, Lorenzo Mattia, (nato il 10 giugno 2010) e Sofia Valentina (nata il 10 settembre 2015), nati dall'amore eterno per Pier Silvio Berlusconi: "Sono molto protettiva nei confronti della mia vita privata: da mamma le dico che non pubblicherò mai una foto dei miei figli sui social".

Il primo incontro con Pier Silvio Berlusconi

Silvia Toffanin è nata a Marostica, in provincia di Vicenza. A 18 anni partecipò a Miss Italia e tre anni più tardi entrò negli studi di Mediaset come Letterina dell'allora seguitissimo quiz condotto da Gerry Scotti, Passaparola. E fu in quel periodo che conobbe l'uomo che sarebbe diventato il compagno di una vita e padre dei suoi figli, l'attuale ad di Mediaset che solo una volta in tutta la sua storia azzardò una sorpresa televisiva nel sottile confine tra pubblico e privato. "Scusate l’interruzione, spero che questo non vada in onda, vedrai tu. Sai quanto io sono riservato e questa cosa sia venuta dal cuore, vengo pochissimo negli studi ma oggi non ho resistito" improvvisò lui, nel bel mezzo della puntata, rivolgendosi alla compagna incinta del loro primo figlio: "Ho portato tre rose, la prima alla conduttrice di Verissimo che quest’anno ha fatto un lavoro fantastico con tutta la sua squadra, la seconda alla mamma che per me è la più bella del mondo e la terza per qualcuno che ancora non conosco, che non vedo l’ora di conoscere e a cui voglio già un mondo di bene". Silvia e Pier Silvio si sono conosciuti ufficialmente a San Siro, in occasione di una partita di beneficenza del Milan, nel 2002, ma pare che lui l'avesse adocchiata già negli studi del programma di Canale 5. Solo un aneddoto ha raccontato a Grazia nel 2019 sul primo incontro del fidanzato con suo padre: "Gliel'ho presentato un anno dopo. La prima cosa che ha detto a Pier Silvio? Io comunque sono dell'Inter".

Le nozze mai celebrate e il rapporto con i figli

Pier Silvio Berlusconi, 54 anni, e Silvia Toffanin non si sono mai sposati. "È un amore lungo oltre vent'anni. Ma il matrimonio… Lo lasciamo al gossip. Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo. Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così", ha ammesso nel 2021 la conduttrice a FqMagazine. La coppia viene fotografata solo di rado insieme e sempre sorridente e serena con i loro figli o con pochissimi amici. E a proposito di figli, Toffanin ha parlato di sé come una mamma esigente: "Che mamma sono? Se sente i miei figli pesante", ha dichiarato in un'intervista a Grazia del 2019, "Mi dicono: “Perché non ti vesti così anche con noi?”. Una volta, un'unica volta, mi è capitato di accompagnare mio figlio al pulmino in pigiama con sopra il cappotto. Eravamo in ritardo. Da quel giorno lui si raccomanda: “Vestiti bene, mamma”".

Il rapporto con il suocero

In virtù della loro riservatezza, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non hanno mai spettacolarizzato in alcun modo il loro rapporto e rarissime sono le foto che nel tempo hanno immortalato tutta la famiglia al completo. Del nonno dei suoi figli, Silvia Toffanin non ha mai parlato in pubblico, ma durante i funerali del suocero è stato il suo volto a parlare dell'affetto per il padre del compagno. In quell'occasione sempre l'account di Verissimo ha pubblicato uno scatto che la mostra con i parenti. Eccezionale, appunto.

La laurea e l'esame da giornalista

Silvia Toffanin è scritta all'albo dei giornalisti professionisti dal 2004 e si è laureata nel 2007 in Lingue e letterature straniere presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con una tesi su I telefilm americani per adolescenti (con Aldo Grasso come relatore). Dopo Passaparola, fino al 2009 Silvia Toffanin ha condotto Nonsolomoda e poi, tra il 2004 e il 2006, ha curato una rubrica all'interno di Verissimo che dal 2006 è la sua "casa" lavorativa: "Ormai come un vestito fatto su misura per me. A chi mi chiede: sempre e solo 'Verissimo'?, rispondo: Sì, perché qui mi sento a casa" ha ammesso tempo fa Silvia che con i suoi sorrisi e le sue lacrime, con le gonne longuette e la liscezza di capelli mai fuori posto, ha dato al programma l'identità che oggi viene riconosciuta. E festeggiata.