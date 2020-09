Renzo Rosso venditore ambulante per un giorno

Renzo Rosso si sa è un originale, durante la Mostra del Cinema di Venezia ha presentato una nuova linea facendo molto parlare si sè. Il fondatore della Diesel è imprevedibile, e ha scelto di mostrare i capi “Unforgettable Venice” in modo che sembrino souvenir per turisti: allestiti su una tipica “bancarella” da venditore ambulante con vista sulla spettacolare Basilica di San Marco.

L'imprenditore veneto, tra i migliori ad essere cool, unendo marketing, satira, creatività, sbarca a Venezia per presentare una linea in edizione limitata di Diesel dedicata alla città. E per farlo sceglie un classico della città lagunare: un banco ambulante allestito in piazza San Marco.

" E' la città dei ricordi più belli della mia gioventù. Qui, dalla campagna dove sono nato e cresciuto, in Veneto, a Brugine, venivo da studente, qui mi sono formato sull'onda di una civiltà che predilige la gioia di vivere e la riflessione. Venezia per me è la regina della signorilità, qualcosa che va oltre la bellezza. È in assoluto la città che amo senza riserve", ha dichiarato in una intervista.