Arriva Pizzium, la vera napoletana in centro a Vicenza

Anche a Vicenza apre Pizzium, la famosa catena di pizzerie napoletane con un concept tutto suo e di alto livello che ha ormai decine di sedi in tutta Italia, la prima nel capoluogo berico, la seconda in Veneto dopo Verona. Con il nuovo locale in pieno centro storico prosegue la sua espansione in Italia.

Dal 25 aprile in Corso Fogazzaro 90 la nuova pizzeria accoglie, con i suoi 100 coperti, gli amanti della pizza all’interno del locale dallo stile partenopeo.

L’inconfondibile pizza napoletana realizzata con farina di tipo “0’’ garantisce un impasto digeribile e fragrante con un cornicione alto e ben alveolato, estremamente morbido e un condimento con ingredienti selezionati con cura. Le pizze e gli abbinamenti sono creati dai maestri pizzaioli, che propongono un menu unico caratterizzato da sapori autentici, proponendo la pizza napoletana classica in abbinamento alle eccellenze gastronomiche italiane.

Lo stile di PIZZIUM resta unico e originale: un ambiente caldo e informale che sa di casa. L’utilizzo di colori caldi, pavimenti in maiolica, sedie di legno e lampadari di stoffa ricreano atmosfere intime e di altri tempi. Inconfondibile anche l’offerta gastronomica con un’ampia selezione di bruschette sfiziose, Panuozzum e dolci regionali che spaziano dal babà napoletano al cannolo siciliano, in linea con la mission di PIZZIUM che tutela e valorizza le ricette della migliore tradizione italiana proponendole con un pizzico di originalità e innovazione.

Menù

Nel menu ci sono, tra le classiche:

la Margherita con pomodori pelati, spolverata di formaggio grattugiato e fior di latte di Agerola;

la Napoli con pomodori pelati, fior di latte di Agerola e alici di Cetara

la Bufalina con pomodori pelati, spolverata di formaggio grattugiato e mozzarella di Bufala;

Mentre tra le Regionali:

la Campania con provola affumicata di Agerola, salsiccia di maialino rosa e friarielli freschi;

la Basilicata con fior di latte di Agerola, salsiccia di maialino rosa e friarielli freschi;

la Calabria con pomodori pelati, fior di latte di Agerola, 'Nduja di Spilinga e caciocavallo;

la Sicilia con fior di latte di Agerola, tonno Alletterato del Mediterraneo, datterini confit e olive denocciolate;

Liguria con fior di latte di Agerola, datterini gialli e rossi confit e pesto di basilico.

Pizzium

L’apertura di Vicenza è la prima in assoluto in città e la numero 41 per il brand napoletano che dal 2017 porta i suoi clienti tra i sapori d’Italia con una ricca selezione di pizze regionali realizzate con ingredienti DOP e IGP locali di alta qualità.

Nata nel 2017 a Milano da un’idea di Stefano Saturnino, Giovanni Arbellini e Ilaria Puddu, propone la pizza napoletana classica utilizzando il meglio della materia prima italiana. Lo stile e? inconfondibile ma ogni locale e? unico perche? trae ispirazione dalla terra che lo ospita, senza rinunciare al meglio di Napoli e della Campania. Grazie al suo approccio creativo e contemporaneo, PIZZIUM si sta affermando in Italia con oltre 30 sedi. Impasto digeribile e fragrante con un cornicione alto e ben alveolato, estremamente morbido e un condimento con ingredienti selezionati con cura. Le pizze e gli abbinamenti sono creati da Nanni Arbellini, maestro pizzaiolo napoletano di grande esperienza e socio fondatore. Le pizze sono divise in “Le classiche” e “Le regionali”. Prezzi nella media e tanta qualità.