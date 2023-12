Oggi 1 gennaio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Ariete - Cari ariete, questo primo giorno dell'anno inizia in modo positivo, godetevi il relax e non pensate già al lavoro, ci sarà modo di farlo tra qualche giorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Toro - Cari toro, in amore lasciatevi andare perché potrete vivere bellissime emozioni oggi. Sul lavoro tutto va come deve andare anche se vorreste ottenere qualcosa in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Gemelli - Cari gemelli, in amore cercate di essere onesti e affrontare anche i discorsi meno piacevoli. Sul lavoro arrivano belle soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Cancro - Cari cancretti, questo nuovo anno vi rende un po' più pensierosi del solito ma non crogiolatevi nella negatività. Sul lavoro c'è un po' di stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Leone - Cari leoncini, bella questa giornata per dedicarsi alla persona amata e al più totale relax. Non affaticatevi e lasciate da parte i pensieri lavorativi, almeno per oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Vergine - Cari vergine, in questa prima giornata di gennaio arrivano belle emozioni e non abbiate paura di lasciarvi andare perché questa è il giorno giusto. Il lavoro? Almeno per oggi può attendere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Bilancia - Cari bilancia, oggi dovrete tirare fuori tutto il vostro lato affettuoso e godervi la giornata con il vostro partner senza tirare fuori inutili poleniche. Per il lavoro tutto procede al meglio ma oggi cercate di riposarvi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Scorpione - Cari scorpioncini, l'amore procede a gonfie vele quindi andate avanti così senza guardatevi troppo indietro. Sul lavoro arrivano belle occasioni da cogliere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Sagittario - Cari sagittario, questo nuovo anno porta un bel po' di entusiasmo e voglia di fare quindi godetevi questo momento di fortuna insieme ai vostri cari. Sul lavoro tutto procede al meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Capricorno - Cari capricorno, questo mese di gennaio parte alla grande e regala tante occasioni per vivere belle emozioni. Sul lavoro troverete la vostra strada dopo un periodo di alti e bassi, meglio di così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Acquario - Cari acquario, in amore via libera alla passione e sul lavoro riuscirete a ottenere tutto ciò che avete sempre sognato nonostante qualche piccolo intoppo lungo la strada.

Oroscopo Paolo Fox oggi 1 gennaio: Pesci - Cari pesciolini se siete single questo è il momento giusto per fare nuovi incontri, le coppie stabili, invece, possono godersi un momento roseo. Sul lavoro godetevi questo ultimi giorni di relax.

Almamanco

Il 1° gennaio è il primo giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Mancano 364 giorni alla fine dell'anno.

Capodanno: l'inizio dell'anno cade il primo gennaio. Fu papa Innocenzo XII, nel 1691, a stabilirlo.

La tradizione di festeggiare il Capodanno deriva dal culto del dio Giano e si perde nei tempi, fino ad arrivare al VII secolo, quando i pagani delle Fiandre già usavano festeggiare il passaggio al nuovo anno con vari riti. Solitamente il primo dell'anno è il giorno dedicato al bilancio dell'anno appena trascorso e dei buoni propositi per quello nuovo! A casa si è soliti riunirsi per pranzare insieme e per trascorrere ore in allegria. Buon Anno Nuovo a tutti!

Santi del giorno: Maria Santissima Madre di Dio

Giornata mondiale della pace

Accadde oggi

404 – Il monaco Telemaco interrompe a Roma un combattimento tra gladiatori condannando quelli che definisce “sacrifici immondi”. I presenti reagiscono lapidandolo.

Il monaco interrompe a Roma un combattimento tra gladiatori condannando quelli che definisce “sacrifici immondi”. I presenti reagiscono lapidandolo. 1764 – All’età di 8 anni Mozart suona a Versailles per la famiglia reale francese volgendo eccezionalmente le spalle alla regina.

– volgendo eccezionalmente le spalle alla regina. 1808- Finisce ufficialmente la deportazione degli schiavi in America . La legge, nota come la “riforma Jefferson”, vieta infatti la tratta degli esseri umani.

. La legge, nota come la “riforma Jefferson”, vieta infatti la tratta degli esseri umani. 1942- Seconda guerra mondiale: la parola Nazioni Unite viene usata ufficialmente per la prima volta per descrivere il patto tra gli Alleati.

Seconda guerra mondiale: per descrivere il patto tra gli Alleati. 1948- Entra in vigore la Costituzione italiana . In 139 articoli sono definiti i principi e la struttura della forma di governo repubblicana che gli italiani hanno preferito alla monarchia. Approvata con 453 sì e 62 no il 22 dicembre 1947, la carta costituzionale era stata firmata cinque giorni più tardi.

. In 139 articoli sono definiti i principi e la struttura della forma di governo repubblicana che gli italiani hanno preferito alla monarchia. Approvata con 453 sì e 62 no il 22 dicembre 1947, la carta costituzionale era stata firmata cinque giorni più tardi. 2002- Le nuove banconote e monete in Euro entrano in circolazione il 1 gennaio 2002 . Tre anni prima, l’Euro è diventato la valuta ufficiale dell’Unione Europea. L’uso della doppia moneta (Euro e Lira) si conclude alla fine di Febbraio dello stesso anno.

. Tre anni prima, l’Euro è diventato la valuta ufficiale dell’Unione Europea. L’uso della doppia moneta (Euro e Lira) si conclude alla fine di Febbraio dello stesso anno. 2011 – Entra in vigore in Italia il divieto di importare e vendere in Italia le lampade a incandescenza , nonché gli elettrodomestici privi di dispositivo di sicurezza che interrompe il collegamento alla rete elettrica.

Entra in vigore in Italia il di importare e vendere in Italia le , nonché gli privi di dispositivo di sicurezza che interrompe il collegamento alla rete elettrica. 2011 – Dilma Roussef, 64 anni, giura come presidente del Brasile. E’ la prima donna ad assurgere a questa carica nel grande paese sudamericano.

Nati 1 gennaio

Sei nato oggi? Hai una natura mobile, curiosa ed estroversa. La tua miglior dote, soprattutto nel lavoro, è la velocità con cui sai cogliere le occasioni favorevoli e concretizzare in un batter d’occhio i tuoi progetti. L’estero e i paesi lontani avranno grande importanza nella tua vita affettiva e forse proprio lontano dal tuo luogo d’origine incontrerai la tua anima gemella.

1919 – J.D. Salinger: Tra gli scrittori più amati dai giovani e ispiratore della beat generation, interpretò in maniera sublime il disagio esistenziale e lo spirito di ribellione, tipici del passaggio dall’adolescenza alla maturità.

Scomparsi oggi:

2003 – Giorgio Gaber: Il pubblico italiano lo chiamava affettuosamente il Signor G (dal nome del suo alter ego teatrale), per i critici è stato l’ultimo intellettuale di una generazione ormai estinta, un artista a tutto tondo in grado di dare il meglio di sé con il rock e con la scrittura teatrale, in TV o su un palcoscenico. Muore il grande cantautore a 64 anni. Aveva iniziato a suonare la chitarra a 15 anni come cura per una paralisi al braccio.