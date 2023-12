Migliori vini vicentini e del Veneto premiati con i Tre Bicchieri Gambero Rosso

Il Gambero Rosso ha svelato i vini premiati del Veneto con i Tre Bicchieri, massimo riconoscimento all'eccellenza vitivinicola della regione. In questo viaggio attraverso i "Tre Bicchieri 2024" del Veneto, si celebra non solo la qualità e l'eccellenza dei vini della regione ma anche la capacità dei produttori di mantenere viva la tradizione, innovando e sorprendendo anno dopo anno gli appassionati e gli esperti del settore.

La Guida ha posto i riflettori sul Veneto, e la provincia di Vicenza ha motivo di celebrare per ben due volte, grazie ai riconoscimenti ottenuti da due etichette che incarnano la tradizione e l'innovazione del territorio.

Il primo a ricevere il plauso è il "Lessini Durello Pas Dosè Cuvèe Serafino Riserva 2016" di Dal Maso, evidenzia la crescita e l'importanza della denominazione del durello vicentino. Questo vino rappresenta il frutto di un lavoro di alta qualità che diverse cantine dell'area, sotto la guida di Dal Maso. Il Lessini Durello Pas Dosé M. Cl. Cuvée Serafino Ris. 2016, prodotto da Dal Maso, è un vino che si distingue per il suo colore giallo paglierino e per una perlage fine. I suoi 80 mesi di affinamento sui lieviti in bottiglia lo dotano di un carattere di grande eleganza e persistenza. Sentori di glicine, ginestra, lieviti e agrumi si mescolano con note evolutive di miele e mentuccia, mentre al palato il sapore è deciso, armonico e ricco di un'acidità vibrante.

Il "Colli Berici Cabernet Bradisismo 2020" di Inama, una cantina che, nonostante le sue radici veronesi, ha un animo profondamente vicentino. Inama si è da tempo impegnata in un progetto di valorizzazione dei Colli Berici, un'area che grazie ai suoi sforzi sta riscuotendo consensi sia in Italia che a livello internazionale. Inama porta avanti la tradizione familiare producendo vini che rispecchiano i suoli vulcanici unici dei loro vigneti. Il Cabernet Bradisismo 2020 è un rosso che fonde la ricchezza aromatica del Cabernet Sauvignon con le vivaci note di pepe e cacao del Carmenere e la sontuosità del Cabernet Franc. Un vino dal colore rosso rubino intenso, dal palato agile e succoso, con tannini morbidi e un finale memorabilmente sapido. Per gli amanti dei blend con il Cabernet Sauvignon, questo vino si pone come perfetta alternativa a un Supertuscan o a un top Bordeaux.

Questi due grandi vini vicentini, frutto dell'impegno di cantine di qualità e dell'amore per la terra, non solo hanno conquistato il palato degli esperti, testimoniano l'importanza crescente di queste denominazioni. Con la loro qualità e unicità, Dal Maso e Inama hanno dato vita a vini che sono più di un semplice assaggio di eccellenza: sono un viaggio attraverso la storia e la fatica dei vignaioli per ottenere un nettare sempre più elevato.

Vini premiati del Veneto con Tre Bicchieri

VICENZA

Lessini Durello Pas Dosé M. Cl. Cuvée Serafino Ris. 2016 – Dal Maso

Colli Berici Cabernet Bradisismo 2020 – Inama

VENETO