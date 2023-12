Spiedo, grigliata che bontà: scopri dove mangiare le migliori nel vicentino

Questa è la stagione migliore per una buona mangiata di carne alla brace fatta a regola d'arte, condita bene e profumata con le erbe aromatiche, magari accompagnata da qualche buon bicchiere di rosso. Cucinare la carne direttamente sul fuoco è il modo più naturale ma non è facile raggiungere il giusto punto di cottura per preservare ed esaltare il sapore.

I peccati della Terra - la tradizione

L'agriturismo è molto carino sulle colline di Montecchio Maggiore, sulla destra i castelli di Giulietta e Romeo,all'arrivo dopo una salita su strada bianca, si viene colpiti dalla bellezza del panorama sulla pianura sottostante, la struttura è accogliente hanno tavoli sia all'aperto che all'interno. Materie prime ottime e eccezionalmente lavorate, nel rispetto della tradizione, senza nulla da invidiare ai vari chef stellati. Il loro pezzo forte è lo spiedo dove si può scegliere fra un assaggio completo di tutte le carni (con bis ) o un assaggio parziale di 2 carni più contorni in entrambi i casi. La carne è prelibata lo stesso vale per i contorni. Le porzioni sono abbondanti e ci sono piatti anche per vegetariani. La materia prima è di grande qualità, soprattutto locale quasi a km0, dal vino fino ai dolci, il sorbetto una delizia. Un agriturismo immerso nella natura, panoramico, con personale competente, gentile e premuroso. Coccole per il palato e la vista. "Ascoltiamo ogni mattina il canto del gallo, attingiamo dalle ricette dei nostri nonni, cercando ogni giorno di inventarci qualcosa di nuovo. Insomma, semplicemente, amiamo tantissimo quello che facciamo." - I Peccati della Terra Via Campestini,16 Montecchio Maggiore

Da Battista - spiedo e piatti tipici

A Molvena in centro c'è un indirizzo che gli amanti della buona cucina si passano perchè qui i sapori sono ancora veri. La specialità della casa, è lo spiedo, d'inverno c'è anche la carne d'oca, un piatto storico. La preparazione segue metodi antichi, che esaltano il gusto genuino e intenso della carne, cotta lentamente fino a raggiungere una perfetta crosta dorata e un interno succulento. Ma la Trattoria da Battista non è solo carne. Il menù offre un viaggio attraverso i sapori della tradizione veneta, piatti con ingredienti freschi e di stagione, selezionati con cura per garantire un'esperienza gustativa autentica e indimenticabile.- Ristorante da Battista Bottega Veneta, Piazza degli Alpini, 1, Molvena

Da Rampon - una garanzia

Trattoria che nel tempo ha conservato la fama di posto dove si mangia bene. Primi piatti fantastici, contorni e grigliata buonissima, non si esce sicuramente con la fame! Ristorante trattoria (molto carino anche l’ambiente ) che è una garanzia. Super consigliata per qualità e prezzo. - Trattoria da Rampon Via Emilia Casara, 5 Monte di Malo

Trattoria Vecchio Vinile - il gusto del casereccio

Il locale è molto semplice ma la carne è una garanzia! Tenera e saporita, cotta alla perfezione con quel sapore che solo la vera brace sa dare. Dove i primi piatti ti fanno fare la "scarpetta" perchè i sughi sono fatti con passione. I contorni sono buoni, le patate sono con la buccia e questo le rende particolari, i quadretti di polenta fritta sono una delizia. Ma si va per la carne che è deliziosa, in particolare modo la costata, la braciola con il manico e il cuberol. E molto apprezzata è la croccantezza della polenta fritta e delle patate. I primi da provare sono i bigoli con l’arna, maccheroni con sugo di cinghiale, poi le patate al forno e le verdure di stagione sono ben fatte. I gestori della trattoria sono socievoli e ci tengono a proporre sempre pietanze ancora con il gusto del casereccio e con ingredienti di qualità. D'estate si può mangiare anche all'aperto immersi nella natura. Gentilezza, disponibilità, cortesia, porzioni super abbondanti, trattoria senza fronzoli, buona tavola, cordialità, carne con porzioni abbondanti e ben preparate. Prezzo congruo. Finché ci saranno locali così .... meglio andarci. - Trattoria Vecchio Vinile Localita Corbara 2, Schio

Agriturismo Asnicar - genuinità

Porzioni abbondanti, ambiente informale ma genuino al 100%, adatto a tutti. Gestione famigliare eccezionale, con il capostipite il mitico Bepi, che mette tutti a proprio agio. Aperti non solo a pranzo e cena ma anche rivendita di vino ed olio di produzione propria. Qualità e prezzo! - Agriturismo Asnicar Via Motti, 25 Montorso Vicentino

Trattoria Da Tonello - l’abbondanza

Ottima la disposizione sui tavoli, portate abbondanti sia per antipasti che per i primi. Ma è la grigliata il piatto forte consiglio di andare molto affamati altrimenti si rischia di avanzare la carne. Se capitasse te la consegnano nelle vaschette e hai il pranzo pronto il giorno dopo. Ottimo il servizio del personale tutto al femminile. Porzioni abbondanti, prezzi economici, menù ricco: il massimo. - Ristorante Trattoria Da Tonello Via Settimo, 53 Longare

Al Moraro - la passione

Una trattoria che rispetta la tradizione, l'amore per le cose semplici. Ottima locanda tipica vicentina, il locale è bello ed è possibile mangiare fuori. Sorprendente menù e prezzo, ottima accoglienza, ingredienti accompagnati da una bella descrizione, un racconto sulla ricerca della migliore qualità. Da provare tagliata cotta per perfettamente alla griglia, ma tutte le portate sono molto buone. Sughi, carni e salumi, dolci fatti da loro, di prima qualità, riuscirebbero a viziare anche il palato più esigente e visto che non ci si fa mancare nulla, la titolare essendo sommelier può consigliare il vino adatto ad ogni pietanza. - Trattoria al Moraro Strada Casale, 329 Vicenza

Ai Colli Berici - carne e tartufo

Locale accogliente e famigliare dove portare gli amici, la famiglia. Ai Colli è gestita dal professionale e simpatico chef Massimo e dal figlio Nicola, "sforna" piatti della cucina tradizionale veneta, ma non solo. I primi sono spettacolari con il vero tartufo e la carne semplicemente sublime, in particolare la costata, veramente gourmet. Adatto anche per eventi come compleanni e cerimonie, e perché no, anche per matrimoni visto la capiente sala interna; durante l'estate c’è la suggestiva terrazza esterna. - Antica trattoria Ai Colli Berici Via Mazzanta,19 Arcugnano

Osteria al Maraneo - un tuffo nel passato

Per gli amanti della carne alla griglia il focolare allieta le serate, sia d'inverno all'interno, sia d'estate all'esterno. Top la costata che viene tagliata al momento allo spessore richiesto. Il luogo ha il sapore di un locale rustico d'altri tempi, per la sua genuinità e per la semplicità nel servizio. La polenta che accompagna la grigliata, fatta con farina tipo "maraneo", é ottima! Immancabile il digestivo finale all'erba Luigia fatto in casa. - Osteria al Maraneo da Toni Via Stradone, 60 Marola di Torri di Quartesolo

Sicuramente qualcuno ci sarà scappato, rimedieremo alla prossima puntata.

Tecniche di cottura e carni ideali

- spiedo direttamente sulla fiamma

- griglia aperta sulla braci

Manzo è la carne migliore da fare alla brace. I tagli più diffusi sono: bistecca alla fiorentina e la tagliata. Anche il filetto rimane tenero.

Maiale, considerata la regina delle grigliate miste. Non mancano mai salsicce, costate o le puntine di maiale sulle nostre griglie. La prelibatezza dipende in particolare dal grasso, in modo tale che rimanga succosa e morbida.

Pollo, le sue carni bianche possono essere grigliate con risultati ottimi però la carne deve essere marinata prima della cottura alcune ore così rimarrà tenera (olio, limone, erbe aromatiche).

Vitello è tenera per cui la carne ha un tempo di cottura più rapido (anche se dipende dal tipo di taglio). Per la cottura alla brace sono più indicati quei tagli ricchi di grasso.

Tenera, abbondante, profumata alle erbe, la carne alla griglia è sempre un piacere.