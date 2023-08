Panettone estivo, dove trovare i migliori made in Vicenza

Il Panettone Estivo è un lievitato realizzato con lo stesso impasto di quello classico, ma ha come protagonista la frutta, per un gusto fresco e aromatico.

Sotto l’ombrellone, nel cesto del picnic, sulle tavole apparecchiate in terrazza compare sempre più spesso il grande lievitato che non è più associato solo al Natale, ma ora al Capodanno dell'estate, il Ferragosto.

Non può mancare panettone estivo in tavola il 15 agosto, accompagnato o farcito con gelato alla crema o cioccolato, un abbinamento perfetto.

PANETTONE ESTIVO MADE IN VICENZA

Olivieri 1882 - Arzignano

Il giovanie pastry chef ha realizzato la versione estiva del panettone che ogni anno riceve il massimo riconoscimento dal Gambero Rosso. Abbinamenti freschi, profumi dell'estate, la frutta viene unita a fragranze inconsuete: limoni di Sorrento e lavanda fresca, ananas e rosmarino, pesche candite e basilico, il lime messicano incontra i sentori pungenti della menta piperita.Ciliegia rossa varietà Imperiale candita al Maraschino.

Pasticceria Verona - Vicenza

La pasticceria di Via Legione Antonini propone il Panettone Estivo con un impasto profumato e i sapori della bella stagione, delicato e leggero, morbido e fresco, intrigante. La base soffice e fragrante del panettone rimane intatta, ma è arricchita con una combinazione di gusti estivi. L’albicocca dona al dolce un profumo accattivante. Il basilico conferisce una piacevole nota di freschezza.

Panificio Pasticceria Vanni - Altissimo

Pasticceri da tre generazioni e una grande passione per i lievitati, il forno che si trova nel borgo di Molino propone il Bauletto con lievito madre, soffice e gustoso.al cioccolato o albicocca.

Nei supermercati

Il Panettone estivo Borsari - Un prodotto di grande qualità preparato con ingredienti di prima scelta e tecniche di lavorazione che mixano tradizione ed innovazione frutto della cultura e tradizione dei maestri pasticceri veneti di Borsari.

Panettone estivo Galup - il brand pinerolese lo ha voluto ribattezzare Panettone d'amare per assonanza con “da mare”. Due le versioni: con limone candito al profumo di basilico e ai frutti tropicali.

Come servire il Panettone Estivo

Si accompagna con il gelato, un'idea che viene dalla tradizione siciliana di servire la brioche, o un panino dolce, farciti di gelato, a volte guarniti con il latte di mandorla o la panna montata. Si può anche tagliare la base, scavare l'interno con un cucchiaio e riempire con crema o cioccolato per renderlo ancora più goloso.

Il caldo esalta la fragranza

L’estate è la stagione più indicata per gustare al meglio questo dolce. Basti pensare che, in inverno, gli esperti suggeriscono di tenerlo, prima della degustazione, accanto a una fonte di calore perché sprigioni al massimo gli aromi.

Chi ha inventato il panettore

“L'è 'l pan del Toni”, è la leggenda secondo cui il panettone ebbe origine, nella regione lombarda. Il cuoco Ludovico il Moro bruciò il dolce per gli del Duca e uno sguattero, di nome Toni suggerì di porre ospiti utilizzando i pochi ingredienti rimasti in dispensa per creare un nuovo dolce. Da qui deriva il nome Panettone, che da qualche anno a questa parte, sta diventando un must anche per l'estate con sempre più maestri pasticceri che hanno iniziato a studiare e preparare varianti sempre più deliziose. Un dolce che piace a tutti, grande e piccini, perfetto da gustare ovunque e in ogni stagione, anche a Ferragosto.