Spettacolo in cielo: arriva la Superluna dei Fiori e l'eclisse

Una luna magica considerata si potrà ammirare piena in cielo l a notte tra venerdì e sabato. E la prossima sarà una Superluna perchè è un 'plenilunio al perigeo', cioè si verifica nel momento di maggior vicinanza tra la terra e il suo sapellite.

L'appuntamento è davvero imperdibile, La luna Piena dei Fiori ci regalerà, infatti, una suggestiva eclissi penombrale visibile anche in Italia, raggiungerà il punto massimo alle 21.31. Le stelle cadenti delle Eta Aquaridi potrebbero arrivare a fare da cornice allo spettacolo celeste.

Il plenilunio di maggio è atteso il prossimo 5 maggio verso le 19.34, in quel momento la vedremo sorgere luminosa all'orizzonte.

Luna dei fiori

Il plenulunio maggio è chiamato Luna dei Fiori o Luna della Coppia perchè segna il ritorno della stagione calda e della fertilità, all'abbondanza. E' il mese dei fiori, dei sapori, dei piaceri e degli amori.

Il ciclo vegetale è nel pieno di vitalità e già si prepara a dare i frutti, tutta la natura è in fase espansiva, in questo tripudio di fiori, profumi e colori, è un periodo che ci seduce con la sua abbondanza mentre il sole già caldo ma non soffocante ci accarezza la pelle con raggi morbidi e avvolgenti.

Ma perché “dei fiori”? Sono i nativi americani a dare un nome speciale alla luna piena di ogni mese, quella di maggio Luna dei Fiori per l'abbondanza delle fioriture che dipingono il paesaggio di tanti colori. In altre tradizioni è invece la Luna del Latte o Luna della Semina del Mais. In altre parti del mondo, la Luna piena del fiore è meglio conosciuta come Vesak o Buddha Day, la celebrazione più significativa per i buddisti di tutto il mondo.

Per la luna di maggio in molte tradizioni si accendendo falò per portare prosperità, si indossano vestiti dai colori accesi come il rosso, il giallo e l'arancione. E ci si prende cura del giardino, si semina, non solo materialmente, perchè desideri e piante crescano e fioriscano in futuro.

Lo spettacolo della «Superluna», è massimo all'alba e durante il crepuscolo, al calar del sole si può ammirare il paesaggio terrestre mentre la Luna piena sorge.

SuperLuna dove ammirarla

L'eclissi lunarecin penombra, donerà al satellite un "tocco" di rosso, sarà visibile ad occhio nudo. Nel vicentino per ammirarla in tutto il suo splendore ci si può recare vicino all'osservatorio di Asiago o a quello di Crespadoro. A Lusiana, nella strada delle malghe di Caltrano, a Rubbio, delle terrazze naturali sulla pianura o al Castello di Montecchio da cui si ha un'ampia visuale.