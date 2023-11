Guida Michelin 2024: le eccellenze culinarie del Vicentino, brillano con Stelle e Bib Gourmand

In questo autunno ricco di novità nel mondo della gastronomia, la presentazione della Guida Michelin 2024, oggi 14 novembre 2023 a Brescia, ha riservato splendide sorprese, soprattutto per il Veneto, una regione che si conferma come uno dei cuori pulsanti della cucina di alta qualità in Italia. Il Vicentino, in particolare, si distingue per gli chef premiati, un prestigioso riconoscimento il Premio Passion Dessert Michelin 2024 va a La Peca di Lonigo del pluristellato Nicola Portinari. In totale il vicentino porta a casa un due Stelle (La Peca di Lonigo), sei una Stella (Altissimo – Casin del Gamba, Arzignano – Damini Macelleria & Affini, Barbarano Vicentino, – Aqua Crua, Malo – La Favellina, Schio – Spinechile, Vicenza – Matteo Grandi). E un nuovo Bib Gourmand assegnato a la Madonnetta di Marostica, un riconoscimento per quei ristoranti che offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo.

I ristoranti vicentini premiati

Si conferma al vertice della ristorazione della nostra provincia La Peca di Lonigo con due stelle Michelin e il premio speciale per l'eccellenza nei dessert.

UNA STELLA

Altissimo – Casin del Gamba

Arzignano – Damini Macelleria & Affini

Barbarano Vicentino – Aqua Crua

Malo – La Favellina

Schio – Spinechile

Vicenza – Matteo Grandi

Bid Gourmad: migliore rapporto qualità prezzo

Osteria Madonnetta nuova entrata - Una semplice realtà familiare accogliente e simpatica. All'interno di un palazzo storico dietro la piazza con la famosa scacchiera, soffitti antichi a grosse travi, pochi tavoli in legno e uno scoppiettante camino; un gradevole dehors lascia intravedere parte delle mura cittadine. La cucina è impostata dalla signora Annamaria, ambasciatrice di un sapere casalingo di cucina veneta, rispettosa della stagionalità. La cucina vicentina, si è distinta dimostrando che l'alta qualità può essere accessibile e non elitaria.

Il Bib Gourmand viene assegnato a quelle insegne che si distinguono per il buon rapporto qualità-prezzo e che offrono un menu completo - a pranzo e a cena - a un prezzo massimo di circa 40 euro, senza scendere a compromessi sulla qualità del cibo e dei prodotti offerti.

La Guida Michelin 2024 - tutti gli stellati in Veneto

TRE STELLE MICHELIN: in Veneto il massimo punteggio va solo alle Calandre di Rubano.

DUE STELLE: Lonigo – La Peca, Venezia – Glam Enrico Bartolini, Venezia – Casa Perbellini 12 Apostoli

UNA STELLA

Provincia di Vicenza

Provincia di Verona

Brenzone sul Garda – Nin N

Cavaion Veronese – Oseleta

Corrubio – Amistà

Verona – Il Desco

Oppeano – Famiglia Rana

Provincia di Treviso

Lancenigo – Vite N

Oderzo – Gellius

Provincia di Venezia

Venezia – Local

Venezia – Oro Restaurant

Venezia – Quadri

Venezia – Venissa

Venezia – Wistèria

Scorzè – San Martino

Provincia di Belluno:

Cortina d'Ampezzo – SanBrite

Cortina d'Ampezzo – Tivoli

Pieve d'Alpago – Dolada

Puos d'Alpago – Locanda San Lorenzo

Pontelongo – Lazzaro 1915

TRE STELLE ITALIA

Villa Crespi, Orta San Giulio

Piazza Duomo, Alba

Da Vittorio, Brusaporto

Le Calandre, Rubano

Dal Pescatore, Canneto sull’Oglio

Osteria Francescana, Modena

Enoteca Pinchiorri, Firenze

La Pergola, Roma

Reale, Castel di Sangro

Uliassi, Senigallia

Enrico Bartolini al Mudec, Milano



Premi speciali Michelin 2024 Passion Dessert: Enoteca Pinchiorri- Riccardo Monco; I Tenerumi- Davide Guidara; Antica Corona Reale- Giampiero Vivalda; Arnolfo- Gaetano Trovato; Fré- Francesco Marchese; La Peca- Nicola Portinari.

PREMI SPECIALI

Michelin sommelier award Marzio Lee Vallio, Esplanade (Desenzano sul Garda)

GUIDA MICHELIN

La Guida Michelin nasce in Francia nel 1900, creata dai fratelli Édouard e André Michelin, i fondatori del noto marchio di pneumatici, per aiutare gli automobilisti in viaggio che, allora, era spesso avventuroso. Conteneva informazioni pratiche (dove fare rifornimento, dove trovare un’officina, dove cambiare i pneumatici) e indicazioni su dove mangiare e dormire. In Italia, la prima Guida Michelin è del 1956. I rigorosi criteri di selezione, applicati in modo omogeneo in 30 Paesi, rendono la Guida Michelin un riferimento nel campo della ristorazione. Gli ispettori Michelin operano in modo anonimo seguendo una consolidata metodologia in tutto il mondo e pagano il conto al ristorante, valutando esclusivamente la qualità della cucina in base a cinque criteri: qualità dei prodotti, gusto e abilità nella preparazione dei piatti e nella combinazione dei sapori, cucina rivelatrice della personalità dello chef, rapporto qualità/prezzo e continuità nel tempo.