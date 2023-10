Dove fare aperitivo e non solo, a Bassano

Bassano è una città accogliente e suggestiva, con un centro storico affascinante e ricco di osterie dove trascorrere piacevoli serate. Il giro dei bar è un appuntamento fisso del fine settimana, poiché solo qui si trova l'atmosfera giusta e una vasta selezione di localini tipici.

L’aperitivo è un rituale consolidato, un’occasione per ritrovarsi con gli amici, scambiare quattro chiacchiere e rilassarsi. Che sia mezzo e mezzo, Spritz, Prosecco o Americano, accompagnati da gustosi cicchetti e stuzzichini con prodotti tipici e del buon vino, la scelta dei posti dove andare è molto ampia e tutti sono facilmente raggiungibili a piedi.

Il Ponte Vecchio è senza dubbio uno dei punti di ritrovo più gettonati. Affacciandosi sulla balaustra, è possibile godere di una bellissima vista e di una piacevole brezza. È qui che inizia la serata, con l’aperitivo cult dei bassanesi, il famoso mezzo e mezzo di Nardini. Per chi preferisce la birra al "mezzo e mezzo", a pochi passi si trovano il Pacelli, il Saiso e il Porton. La movida bassanese poi si sposta dal Ponte alle piazze. Chi cerca un'ombra di vino, o un drink per un aperitivo mondano, ha solo l'imbarazzo della scelta. Il Leon Bar è sicuramente il più conosciuto e affollato. Situato in un angolo, gode di un’ampia visuale su tutta Piazza Libertà. Qui è possibile gustare il famoso aperitivo Leone.

I locali dove fare aperitivo a Bassano

Grapperia Nardini, un'istituzione a Bassano, è il luogo dove, sia a mezzogiorno che alle sette di sera, un "mezzo e mezzo" è d’obbligo. In estate, affacciarsi sul Ponte degli Alpini, con l’arietta serale che spira dalla Valbrenta e il sole che declina lentamente dietro le montagne, rende il momento del drink semplicemente perfetto. Nei giorni di festa, c'è sempre la fila fuori da questo tempio della grappa. All'interno, le sale storiche con gli alambicchi in rame, le travi a vista e il pavimento in legno ricreano un’atmosfera d’altri tempi. Anche se Nardini è sinonimo di grappa, l'aperitivo più richiesto è il “mezzo e mezzo”, a base di rabarbaro, spruzzata di seltz e una scorza di limone. Un’altra specialità della casa è la tagliatella, a base di grappa, acquavite di ciliegia, arancia, spezie ed erbe. Fondata nel 1775, era la sede della più antica distilleria italiana e oggi è un simbolo di Bassano.

Bar Breda è un punto d'incontro per chi apprezza l'autenticità e per i turisti che vogliono scoprire l'anima genuina della città attraverso le sue tradizioni. Aperto da più di trent'anni, questa enoteca offre la possibilità di assaporare vini selezionati, accompagnati da sandwich e tramezzini fatti in casa con ingredienti locali, seguendo ricette tradizionali. L'ambiente accogliente, con un bancone in legno e bottiglie esposte, è un luogo dove rivivere momenti di un passato che sta diventando sempre più un dolce ricordo, mentre ti rilassi appoggiato alle botti all'esterno del bar. Si trova in Vicolo da Ponte.

Enoteca Mariga, accogliente e suggestiva, con un’ampia e raffinata selezione di vini, è un classico. Si accede da un ponticello che spesso diventa anche il tavolo degli avventori. Il legno predomina e crea un'atmosfera calda; c'è un grande tavolo dove è facile fare conoscenza e scambiare due chiacchiere. È un luogo di ritrovo dei bassanesi e si trova appena superato il Ponte degli Alpini, in direzione Angarano.

Bossa Buffona, informale e vivace, è famosa per i suoi gustosissimi taglieri. Sono coreografici, con salumi e formaggi tipici, frutta e verdura, e il profumo della bontà si sente da lontano. Un viaggio tra i sapori più autentici della regione con prosciutto crudo di Montagnana, soppressa tradizionale veneta e porchetta trevigiana, che ben si sposano con i formaggi d'alpeggio, dal morlacco del Grappa allo stravecchio. E i vini sono un altro cavallo di battaglia dell'osteria. Si trova in direzione Terraglio.

Leon Bar è il cuore della movida bassanese e il suo cocktail di punta è il Leone, una bevanda tipica della casa. Uno dei ritrovi più frequentati della città, si affaccia su Piazza Libertà, una delle più belle piazze cittadine.

Danieli è un locale storico dove si può sia bere che mangiare bene. Dispone di una sala interna elegante e confortevole, e una terrazza esterna che si affaccia sulla piazza vicino al Museo. La cantina vanta oltre 400 etichette tra vini italiani e stranieri. Si trova in Piazza Garibaldi.

Al Quèrto, noto per i suoi spritz di qualità, preparati con ingredienti freschi e naturali, offre anche proposte culinarie che spaziano dai cichetti più tradizionali a quelli dai sapori più esotici. Si trova in direzione Angarano.

Officina del Gusto è una tappa imperdibile per i gourmet, dove si può assaporare la cucina tipica bassanese, con piatti come il baccalà alla vicentina, i bigoli al torcio, i fegatini alla grappa e i dolci della tradizione. L'atmosfera è rustica e familiare, con tavoli in legno e tovaglie a quadretti. Si trova in Piazzotto Montevecchio.

Palazzo delle Misture è uno dei locali più belli di Bassano e offre cocktail di qualità, preparati con cura e creatività dai bartender. L'atmosfera è elegante e raffinata, con una parete scenografica piena di bottiglie. Qui si può anche gustare un caffè artigianale o un assenzio, la bevanda simbolo del locale. È un vero e proprio tempio della cultura del bere e della qualità delle miscelazioni. Si trova in Piazzotto Montevecchio, vicino al Ponte Vecchio.

Room, molto apprezzato dai giovani, offre la possibilità di cenare scegliendo tra piatti di carne, pesce o vegetariani, in un’atmosfera intima e rilassata, con arredi di design. Il cocktail bar propone una vasta gamma di drink, dai classici ai più originali. Si trova in Vicolo Zudei.

Tipic Ficusbar, molto curato, è il luogo dove fare aperitivo e dopocena. Offre piatti tipici della cucina veneta, rivisitati in chiave moderna e originale. Si trova in Piazza Terraglio.

Osteria Terraglio propone cicchetti di qualità, tra cui l’ostrica, e una selezione variegata di vini. Offre anche piatti ricercati ma attenti alla tradizione del territorio, ha partecipato ai '4 Ristoranti a Bassano' di Alessandro Borghese. Anche questa si trova in Piazza Terraglio.

Garage Nardini, moderno e visionario ma fortemente legato alla tradizione, offre ricette contemporanee nella sua cucina, ma è soprattutto un cocktail bar eclettico, dove passato e futuro si incontrano in un bicchiere e si gustano nella vecchia fabbrica Nardini. Si trova in Piazzale Giardino.