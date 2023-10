I campi di zucche più belli da visitare a Vicenza e in Veneto

Negli ultimi anni in Veneto, e non solo, sono spuntati i famosi Campi di Zucche, conosciuti come “Pumpkin Patches”, una tradizione che affonda le sue radici negli Stati Uniti.

Punteggiati da migliaia di zucche di tutte le forme e dimensioni, varietà, sono diventati un’attrazione popolare durante la stagione autunnale. Installazioni scenografiche uniche, punti di ristoro a tema, la possibilità di acquistare i prodotti.

Il fascino delle zucche risiede non solo nei loro colori vivaci e nelle forme uniche, ma anche nella loro versatilità, essendo protagoniste di numerose attività creative e ricette. I bambini, in particolare, sono attratti dalla possibilità di esplorare il campo, giocare con le zucche e, perché no, imparare qualcosa di più su questo ortaggio.

I campi di zucche più belli da visitare in Veneto:

Il Campo delle Zucche (una esplosione di colori en plei air)

Le 500 zucche? dell'Azienda Agricola Peretti Daniele a Dueville (Vicenza): qui potrai trovare una vasta gamma di zucche da acquistare per decorarle ad Halloween ed anche mangiarle perché sono buonissime! Inoltre, potrai fare una bellissima passeggiata tra le zucche da fare con i bambini e scattare bellissime foto ricordo. Daniele sa come celebrare questa stagione in modo speciale, trasformando il suo campo di zucche in un'attrazione visiva, con le varietà di zucche esposte in tutto il loro splendore autunnale, ma anche un'esperienza che coinvolge i visitatori in un viaggio attraverso i sapori della stagione. L'azienda, infatti, non si limita a mostrare le sue zucche, ma offre anche un banchetto dove è possibile acquistare questi ortaggi autunnali e altri prodotti freschi, permettendo ai visitatori di portare un pezzo dell'autunno direttamente nelle loro case. Oltre 500 varietà di zucche: decorative, halloween e buone da mangiare. Aperto tutti i giorni di ottobre dalle 9 alle 19, ingresso gratuito.

Il Villaggio delle Zucche Nonno Andrea (il più grande)

Villaggio delle Zucche di Nonno Andrea a Villorba (Treviso): il campo di zucche più grande del Veneto e uno dei più belli d’Italia. Qui troverai un labirinto di mais, angoli di svago per i bambini con i giochi di legno di un tempo, aree allestite appositamente per scattare foto originali e super “instagrammabili” e un punto ristoro in cui mangiare qualcosa, piatti rigorosamente fatti in casa e a tema. Gli gnocchi alla zucca sono divini! Nonno Andrea è aperto fino al 31 ottobre. L'ingresso giornaliero costa 8 euro ed è gratuito per bambini con meno di 4 anni, anziani con più di 80 anni e disabili (compreso l'accompagnatore).

Le Zucche del Brenta (giochi e installazioni a tema Halloween)

Le Zucche del Brenta a Fiesso d’Artico (Venezia) l'azienda agricola La Lavanda del Brenta si veste a tema autunnale. Qui troverai zucche, giochi in legno per i più piccoli e installazioni a tema Halloween per scattare originali foto ricordo. Non mancano i laboratori per bambini e la possibilità di acquistare le zucche, installazioni dedicate alla festa di Halloween e punti instagrammabili per lo scatto perfetto. In questo campo, inoltre, si possono acquistare zucche per trasformarle in ricette gustosissime. Aperto dal 15 ottobre e fino al 31 ottobre 2023, ingresso gratuito.

Il Castello delle Zucche (esperienza unica dentro le mura medioevali)

Il Castello delle Zucche a Cervarese Santa Croce (Padova): qui potrai trovare una vasta gamma di zucche, dalle classiche arancioni alle varietà più insolite come le zucche bianche o le zucchine trombetta. Centinaia di zucche spuntano all’interno delle mura medievali del Castello di San Martino della Vaneza, creando un allestimento davvero unico. L’evento offre numerose attività e laboratori per bambini e adulti. Tra queste, il Mercatino della Zucca, un’area dedicata alla vendita di zucche. Inoltre, c’è il Laboratorio Creativo “Personalizza la tua Zucca”, dove i partecipanti possono personalizzare la propria zucca. I visitatori possono anche fare passeggiate con gli alpaca nel parco del castello e divertirsi nell’Area Giochi di Legno, un’area con giochi in legno tradizionali. Durante l’evento vengono organizzati vari spettacoli e intrattenimenti. Inoltre, ci sono anche laboratori creativi per bambini e adulti, un’area giochi e un punto ristoro con prodotti tipici locali. E' aperto dal 7 ottobre 2023. Durante i weekend di ottobre, i visitatori possono accedere liberamente al Castello delle Zucche.

Il labirinto delle zucche Flover Farm (la raccolta della “Zucca di Halloween” )

Il labirinto delle zucche? di Flover Farm a Bussolengo (Verona) organizza un'area tutta dedicata alle zucche. Si tratta di uno spazio all'area aperta ideale per famiglie e bambini che potranno partecipare a tantissime attività come la raccolta della zucca di Halloween, la decorazione delle zucche e non mancano animazioni e un labirinto di mais. Il labirinto delle zucche è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00 con ingresso gratuito senza prenotazione. Sabato, domenica (compresi 31 ottobre e 1 novembre) dalle 10.00 alle 19.00 ingresso con Pass Zucche al costo di 5€ (i bambini sotto al metro non pagano).