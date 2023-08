Aquila di Vaia in Altopiano: dove si trova, come raggiungerla

L'ultima opera di Marco Martalar, “L'Aquila Vaia di Marcesina”, con i suoi 7 metri di altezza e 5 di lunghezza, e un peso di 1.600 chilogrammi, è la più grande aquila in legno d'Europa. Per realizzarla l'artista di Roana ha impiegato 1800 viti, 100 metri di tavole e murali in larice coperti con 1500 pezzi di radici e altro materiale raccolto nel raggio di un km.

È stata creata per ricordare la tremenda catastrofe che ha abbattuto interi boschi sulla piana di Marcesina, poi luogo del più grande cantiere forestale d'Europa. L' Aquila rappresenta la forza della natura che qui si è scatenata con enorme aggressività e potenza.

La stupenda aquila di Marcesina verrà inaugurata il 6 agosto.

COME ARRIVARE

Si trova in Località Barricata, nel comune di Grigno. Con l'auto si può tranquillamente arrivare fino al Parcheggio del Rifugio Barricata, salendo dalla strada per Enego. Dal parcheggio si arriva all'Opera tramite una breve camminata di 5 minuti lungo un comodo sentiero ben tracciato. Se si viene dalle Melette di Gallio si procede verso Campomulo e poi si prende per salire sull’Ortigara, raggiunto un primo bivio si va verso il Rifugio Barricata, poi si svolta a sinistra e si prosegue fino a vedere l’Aquila in lontananza. Se invece si sale da Foza si deve percorrere tutta la Piana di Marcesina fino a raggiungere il bivio che si troverà a destra che porta al Rifugio Barricata, la strada è sterrata e con numerose buche.

L'OPERA DI MARTALAR

Rami di varie forme, radici spezzate e un'idea: le creazione di sculture con legno recuperato della tempesta Vaia, che ha colpito le montagne nel 2018. Sono opera dell'artista Martalar: l'imponente e maestosa, enorme aquila in legno che spiega le sue ali verso l'orizzonte e dirige lo sguardo verso i boschi martoriati della Marcesina, il Drago a Lavarone, il Cervo, il Grido, l’Ape, il Basalisc, il Gallo di Gallio e la Lupa del Lagorai.

MARTALAR

Marco Martello in arte Martalar è artista di fama mondiale. Trae ispirazione dai boschi e dalla forte natura dell’Altopiano di Asiago dove vive e lavora. Pini, larici e faggi scendono dal versante fin quasi dentro al suo laboratorio, posto a Mezzaselva di Roana, permeato di profumo di piante e segatura. Inizia con disegni preparatori che solo in parte rispecchieranno la scultura finale. Hanno il compito di predisporre l’animo dell’artista e coinvolgerlo in un progetto. Sarà poi il legno, con la sua naturale vitalità, a determinare il risultato, a consegnarci la scultura definitiva. Seguendo la sua fibra, ascoltando la musica che il legno emette, volando con l’immaginazione, dalle mani del nostro artista escono figure sinuose, primordiali e leggere. Così le piante riprendono vita nella scultura di Martalar dopo averne attraversato la sua creatività.