Oggi 9 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del giorno

E' Sant’Apollonia, proclamata la Repubblica Romana, muore il campionissimo Costante Girardengo. I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in amore cercate di essere più decisi, se qualcosa non vi fa stare bene, tagliate i ponti invece di trascinare una storia che non sta funzionando. Sul lavoro arrivano novità da valutare bene prima di essere accettate.

Toro - Cari toro, questa giornata è un po' nervosa quindi meglio evitare discussioni con il partner che potrebbero sfociare il liti più grosse. Sul lavoro cercate di definire meglio le vostre necessità e priorità.

Gemelli - Cari gemelli, in amore arrivano bellissime emozioni da vivere appieno. Sul lavoro meglio tenersi alla larga dalle discussioni, cercate di tenere un profilo basso

Cancro - Cari cancretti, una bellissima giornata da vivere al massimo, quindi, organizzate qualcosa di bello. Sul lavoro c'è un po' di insoddisfazione.

Leone - Cari leoncini, in amore qualche discussione ma cercate di non esagerare con le parole. Sul lavoro le risposte che state aspettando arriveranno presto.

Vergine - Cari vergine, se siete ancora single iniziate a guardarvi intorno perché le stelle parlano di emozioni forti. Sul lavoro potrebbe esserci un piccolo stop ma nulla di grave o definitivo.

Bilancia - Cari bilancia, in questa giornata arriva un piccolo momento di distrazione in amore. Forse siete un po' troppo impegnati sul lavoro e anche abbastanza stressati ma presto le cose miglioreranno.

Scorpione - Cari scorpioncini, cercate di aprirvi un po' di più in amore perché le stelle sono favorevoli. Sul lavoro Saturno vi dà una mano a ottenere di più.

Sagittario - Cari sagittario, in amore bisogna fare delle scelte e capire per chi batte il vostro cuore. Sul lavoro, idem, è tempo di decisioni importanti che serviranno per un salto di qualità.

Capricorno - Cari capricorno, in amore arrivano buone notizie quindi godetevi questo bel momento e sul lavoro non siate spaventati dalle novità, dopotutto è proprio quello che state cercando.

Acquario - Cari acquario, in amore ci vuole un po' di pazienza. Sul lavoro le novità non mancano ma dovreste smussare alcuni lati del vostro carattere un po' spigolosi.

Pesci - Cari pesciolini, questa giornata porta qualche piccola polemica in amore ma non fatene un dramma. Sul lavoro è il momento di godervi il successo. Periodo d'oro.

Almanacco

E’ il 40° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine mancano 325 giorni.

Santi del giorno: Sant’Apollonia (Vergine e Martire) è protettrice dei dentisti.

Proverbio: A Sant' Apollonia, santa e beata, scopri le rustiche e semina l'insalata.

Nati 9 febbraio

Sei nato oggi 9 febbraio? Simpatia e gentilezza ti procurano moltissimi amici. La curiosità ti porta a viaggiare molto e ad avere relazioni con persone straniere. Al lavoro, di cui non ti importa eccessivamente, dedichi il minimo indispensabile di energie e ti prodighi invece in opere di volontariato e di assistenza. Il tuo amore per l’umanità è talmente accentuato che forse sceglierai, volontariamente, di rinunciare a un rapporto di coppia per dedicarti con tutto te stesso a chi soffre.

1943 – Joe Pesci: Una star del genere gangster che lo vede protagonista negli anni Novanta, diretto dai registi più rinomati di Hollywood. Nato a Newark, nello stato del New Jersey da genitori italiani.

1941 – Little Tony: Essere l’Elvis italiano, con passaporto sammarinese, è stata la sua eterna sfida, imitando nei costumi e nelle movenze il “re del rock” di Memphis.

Scomparsi oggi:

1881 – Fyodor Dostoyevsky: Padre nobile della letteratura occidentale, Fëdor Michajlovič Dostoevskij, il nome completo, è da molti stimato come lo scrittore più geniale di sempre. Nato a Mosca.

Accadde Oggi