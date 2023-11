Oggi 7 novembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 7 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Vi ritrovate ancora immersi all’interno delle vostre riflessioni di carattere sia sentimentale che professionale, sotto, sotto c'è la possibilità tuttavia di riuscire a districare alcune problematiche in corso.

Toro - Torelli potrete ritrovare uno stato di felicità e spensieratezza in campo affettivo e professionale in questa giornata, dimostrando una maggiore sicurezza di sé.

Gemelli - Potrete definire alcune situazioni in questa giornata, sia che si tratti di questioni private e affettive, sia di obiettivi professionali sfruttando una migliore influenza astrale.

Cancro - Siete in un periodo particolarmente favorevole caratterizzato da una buona condizione astrale, potrete recuperare serenità in campo sentimentale e professionale.

Leone - Siete pensierosi in questa giornata, state riflettendo sulla situazione degli affetti e su tutto quello che riguarda l’ambiente lavorativo, non rimuginate troppo.

Vergine - Dovete scrollarvi di dosso ansie, dubbi e preoccupazioni, cercando di concentrarvi maggiormente sulla sfera sentimentale e professionale, senza guardare alle questioni di poco conto.

Bilancia - Necessitate di maggiori distrazioni e momenti per voi stessi, siete in un periodo di forte stress lavorativo, ma sotto c'è una buona condizione astrale, concentratevi sulle cose importanti.

Scorpione - Siete in una giornata fortunata, avete buone possibilità di successo in ogni campo, dagli affetti al settore professionale.

Sagittario - Dedicatevi al partner in questa giornata, si annunciano importanti svolte in campo professionale entro fine anno.

Capricorno - Cercate alternative alla relazione attuale, attraversate difficoltà in campo affettivo, ma fate attenzione a quello che andate a perdere. Sul fronte professionale cercate di riequilibrare le attività rispettando il vostro stato psicofisico.

Acquario - Potrebbe sentirsi rallentato in questa giornata a causa di alcuni conflitti in corso in campo sentimentale e professionale, cercando di sfruttare il momento per riposarvi.

Pesci - E' un periodo particolarmente fortunato per la carriera professionale, mentre dal punto di vista affettivo potrebbero presentarsi alcune criticità.

Almanacco

E’ il 311° giorno dell’anno, 45ª settimana. Alla fine mancano 54 giorni.

Santi del giorno: Sant’Ernesto di Zwiefalten (Abate)

San Prosdocimo di Padova (Protovescovo)

Etimologia: Ernesto, nome di origine germanica, il cui significato rimane ancora oscuro, forse “battaglia”, o “aquila”. Diffusosi in epoca medioevale, grazie ai molti sovrani che se ne fregiarono.

Nati il 7 novembre

Sei nato oggi? Sei l’anticonformista per eccellenza: i tuoi interessi, i tuoi amici e i tuoi amori sono stravaganti e spesso suscitano la riprovazione dei tuoi familiari. La tua vita sarà interessante e movimentata. Il lavoro non può che essere originale, indipendente e creativo; gli amori molti ed intensi.

1867 – Marie Curie: Il suo contributo alla ricerca è inestimabile e i due Nobel (unica donna ad averlo vinto due volte e in due diversi campi), ricevuti nel 1903 e nel 1911, rispettivamente per la Fisica e per la Chimica, rappresentano il degno riconoscimento a un’intera vita spesa per la scienza.

1913 – Albert Camus: Figura preminente della letteratura francese, insieme con Sartre è annoverato tra i padri dell’esistenzialismo ateo. Nato a Mondovi (oggi Dréan), sulla costa orientale dell’Algeria, e morto nel 1960 in un incidente stradale a Villeblevin (nord della Francia), è stato l’ultimo di dieci premi Nobel francesi, che hanno dominato la scena nella prima metà del secolo.

Scomparsi

2016 – Leonard Cohen: Con l’inconfondibile voce nasale e l’anima folk delle sue composizioni si è ritagliato uno spazio tra i mostri sacri della storia della musica.

1979 – Muore a Roma l’attore Amedeo Nazzari, per molte stagioni cinematografiche sex symbol del cinema italiano. Aveva 71 anni.

Accadde Oggi

1492 – In Alsazia si schianta un meteorite di circa 120 chili

di circa 120 chili 1504 – Cristoforo Colombo torna dal suo quarto ed ultimo viaggio per le Americhe

1665 – Viene pubblicato il primo numero della Oxford Gazete , che poi diventerà la London Gazete , specializzata nel fornire notizie sulla corte d’Inghilterra durante l’epidemia di peste.

Viene pubblicato il primo numero della , che poi diventerà la , specializzata nel fornire notizie sulla corte d’Inghilterra durante l’epidemia di peste. 1876 – Viene brevettata la macchina per la produzione delle sigarette.

Viene brevettata la 1917 - Russia: i bolscevichi assaltano il Palazzo d’Inverno , sede del governo provvisorio retto da Aleksandr Fëdorovi? Kerenskij. È l’inizio della Rivoluzione d’Ottobre che porta al potere Lenin (La Russia usava ancora il calendario Giuliano, i riferimenti dell’epoca indicano quindi la data del 25 ottobre);

, sede del governo provvisorio retto da Aleksandr Fëdorovi? Kerenskij. È l’inizio della Rivoluzione d’Ottobre che porta al potere Lenin (La Russia usava ancora il calendario Giuliano, i riferimenti dell’epoca indicano quindi la data del 25 ottobre); 1929 – Inaugurato il MoMA di New York: La caparbietà di tre donne dell’alta borghesia americana rese possibile un’opera cruciale per la memoria di un secolo e più di ingegno e creatività: il Museo di Arte Moderna di New York.

La caparbietà di tre donne dell’alta borghesia americana rese possibile un’opera cruciale per la memoria di un secolo e più di ingegno e creatività: il Museo di Arte Moderna di New York. 1933 – Viene eletto sindaco di New York l’italo americano Fiorello La Guardia , figlio del foggiano Achille La Guardia e della triestina Irene Coen Luzzatto.

Viene eletto l’italo americano , figlio del foggiano Achille La Guardia e della triestina Irene Coen Luzzatto. 1942 – Fausto Coppi stabilisce il nuovo record dell’ora di ciclismo percorrendo 45 chilometri e 871 metri sulla pista del velodromo Vigorelli.

stabilisce il nuovo percorrendo 45 chilometri e 871 metri sulla pista del velodromo Vigorelli. 1944 – Franklin Delano Roosevelt viene rieletto presidente degli Stati Uniti battendo lo sfidante repubblicano Thomas E. Dewey e diventa l’unico presidente statunitense ad essere eletto per un quarto mandato.

– Franklin Delano viene battendo lo sfidante repubblicano Thomas E. Dewey e diventa l’unico presidente statunitense ad essere eletto per un quarto mandato. 1963 – In Germania, 11 minatori vengono estratti da una miniera crollata 14 giorni prima a Lengede.

– In vengono crollata 14 giorni prima a Lengede. 1996 – La NASA lancia il Mars Global Surveyor .

– La NASA lancia il . 2002 – L’Iran vieta la pubblicità dei prodotti statunitensi

1988 – Inizia Striscia la Notizia: Dagli studi di Antennatre di Legnano va in onda su Italia 1 la prima puntata di Striscia la notizia – Giornale Radio, primo telegiornale satirico della storia della televisione italiana, ideato da Antonio Ricci.