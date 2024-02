Oggi 6 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del giorno

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 6 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in amore bisogna mettere alcuni paletti e cercare di chiarire con il partner se c'è qualcosa che non va. Sul lavoro bisogna ritrovare un po' di lucidità.

Toro - Cari toro, in amore è arrivato il momento di godersi le emozioni senza più paure. Per quanto riguarda il lavoro gli impegni sono tanti ma meglio non farsi prendere all'ansia da prestazione.

Gemelli - Cari gemelli, c'è l'opportunità di risolvere qualche vecchio problema di coppia. Sul lavoro c'è un po' di agitazione ma bisogna avere pazienza.

Cancro - Cari cancretti, in amore non fatevi prendere dal nervosismo, ritrovate un po' di positività nonostante gli ostacoli. Sul lavoro siete forti e avete voglia di farlo vedere a tutti.

Leone - Cari leoncini, in amore è arrivato il momento di iniziare a fare progetti per il futuro. Sulla sfera professionale, invece, c'è ancora tanto da fare ma le cose stanno andando per il verso giusto.

Vergine - Cari vergine, in amore bisogna andarci con i piedi di piombo, soprattutto se avete appena conosciuto qualcuno. Sul lavoro arriva la possibilità di lavorare a nuovi progetti.

Bilancia - Cari bilancia, bella questa giornata per l'amore, quindi non fatevi travolgere dalla negatività. Sul lavoro attenzione perché c'è un po' di ansia da prestazione ma bisogna credere un po' di più nelle proprie capacità.

Scorpione - Cari scorpioncini, oggi riuscirete a gestire bene il nervosismo grazie all'appoggio del cielo quindi bene per l'amore e anche per la sfera professionale dove riuscirete a fare qualcosa in più.

Sagittario - Cari sagittario, non abbiate paura di innamorarvi, a volte bisogna correre il rischio. Sul lavoro, invece, le soddisfazioni sono all'ordine del giorno, merito anche del vostro impegno ed entusiasmo.

Capricorno - Cari capricorno, arriva una bella energia in amore e sul lavoro non preoccupatevi perché qualcosa inizierà a muoversi.

Acquario - Cari acquario, bello oggi per cambiare aria e vivere una giornata diversa con le persone care. Sul lavoro è un momento idilliaco.

Pesci - Cari pesciolini, è ora di far vedere di che pasta siete fatti quindi coraggio e buttatevi un po' di più sia in amore che sul lavoro.

Almanacco

E’ il 37° giorno dell’anno, 6ª settimana. Alla fine mancano 328 giorni.

Santi del giorno: Santa Dorotea (Martire di Cesarea di Cappadocia) protettrice di giardinieri, fiorai, birrai e giovani sposi.

Etimologia: Dorotea, Deriva dall’antico nome greco Dorothéa, formato da doron “dono” e da theós “dio”: il significato è quindi “dono di Dio”, e indica ringraziamento a Dio per aver concesso in dono una figlia.

Nati 6 febbraio

Sei nato oggi? I nati il 6 febbraio presentano una forte necessità, e anche una grande capacità, di essere popolari all’interno del gruppo sociale a cui appartengono: effettivamente, quello che più conta per loro è l’ammirazione e l’elogio delle persone alle quali tengono. Sono di bell’aspetto, affascinanti e affabili ma, soprattutto, in grado di toccare la corda giusta nel cuore della gente.

1945 – Bob Marley : Eroe nazionale in Giamaica e mito assoluto della musica, è stato il re incontrastato del reggae, che trasformò in linguaggio universale per veicolare in tutto il mondo le grandi sfide contro povertà, emarginazione e razzismo nel continente nero.

1778 – Ugo Foscolo: Uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica, concepì la poesia come impegno in nome degli ideali di patria, libertà e arte.

Scomparsi oggi

1918 – Gustav Klimt: Nato a Vienna, nel quartiere di Baumgarten, è considerato uno dei pittori più amati al mondo, in particolare dai giovani, e celebrato nel suo Paese tra i massimi esponenti di quell’Art Nouveau.

1793 – Muore a 85 anni a Parigi il commediografo Carlo Goldoni.

Accadde Oggi

1675 – Nicolò Sagredo viene eletto 105º Doge della Repubblica di Venezia

1808. Viene firmato a Milano il regolamento della Borsa , che ha provvisoriamente sede al Monte di Pietà.

Viene firmato a Milano , che ha provvisoriamente sede al Monte di Pietà. 1822 – L’imperatore d’Austria Francesco I commuta la pena di morte per Piero Maroncelli e Silvio Pellico in quella del carcere duro

1853 – Scoppia a Milano un’insurrezione anti-austriaca, domata l’indomani

1897. Lo scrittore Marcel Proust sfida a duello il giornalista Jean Lorrain , che ha fatto insinuazioni sulle sue amicizie maschili. Sarà lui il primo a sparare, ma il colpo finisce ai piedi di Lorrain.

Lo scrittore , che ha fatto insinuazioni sulle sue amicizie maschili. Sarà lui il primo a sparare, ma il colpo finisce ai piedi di Lorrain. 1922. Il cardinale Achille Ratti viene eletto Papa: assumerà il nome di Pio XI .

Il cardinale Achille Ratti viene eletto Papa: assumerà il nome di . 1935 – Arriva nei negozi statunitensi il gioco del “Monopoly “.

– Arriva nei negozi statunitensi il gioco del “. 1952 – Elisabetta II diventa regina alla morte del padre Giorgio VI del Regno Unito

1999. A Grottaglie in provincia di Taranto con una sestina al Superenalotto un giocatore vince 85 miliardi di lire (43 milioni di euro).

A in provincia di Taranto con una sestina al un giocatore vince (43 milioni di euro). 2012 – La regina d’Inghilterra Elisabetta II festeggia il suo 60° anno di regno . Con la regina Vittoria è l’unica altra monarca britannica ad aver celebrato il “giubileo di diamante”.​

La regina d’Inghilterra . Con la regina Vittoria è l’unica altra monarca britannica ad aver celebrato il “giubileo di diamante”.​ 2017 – Giorno del giubileo di zaffiro della regina Elisabetta II del Regno Unito

1952 – Inizia il regno di Elisabetta II: “God Save the Queen”. A distanza di oltre un secolo il popolo inglese torna a intonare lo storico inno per la seconda volta, salutando la salita al trono di “Sua Altezza Reale” la Principessa Elisabetta di York. Dopo quella vittoriana, per il Regno Unito s’inaugura un’altra era storica destinata a durare più di qualsiasi altra.