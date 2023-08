Oggi 5 agosto: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo Paolo Fox 5 Agosto. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Se c'è qualcosa che non va in amore, cari ariete, cercate di trovare subito una soluzione. Sul lavoro, invece, tenete gli occhi aperti perché potrebbero arrivare a breve delle novità.

Toro - La giornata è molto interessante per l'amore e bisogna farsi avanti con la persona che piace. Sul lavoro, invece, siete ancora dubbiosi cari toro ma bisogna che chiariate le idee.

Gemelli - Cari gemelli, in amore c'è Venere contraria che spinge ad allontanare le tensioni. Per quanto riguarda il lavoro, invece, bene per i dipendenti anche se ci sarà bisogno di rimboccarsi le maniche e lavorare duro.

Cancro - Per i cancretti questa giornata parte bene per i sentimenti con la luna nel segno che amplifica le emozioni. Sul lavoro arrivano buone notizie e se svolgete una mansione creativa avrete maggiori vantaggi.

Leone - Per i leone questo è un ottimo periodo per i sentimenti dove potrete finalmente ritrovare la passione che era mancata nelle scorse settimane. Sul piano lavorativo, sentite di avere le mani legate e, forse, il lavoro che state facendo non è proprio come ve lo aspettavate.

Vergine - Cari vergine non siate timidi perché ogni nuovo incontro potrebbe rivelarsi un grande amore. Fatevi avanti. Sul lavoro, invece, tutto sembra procedere per il meglio ma non pretendete tutto e subito.

Bilancia - Cari bilancia, in amore evitate le complicazioni e sul lavoro non lasciate che la rabbia vi ribollisca dentro. Imparate a prendere le cose più sottogamba. Qualche contrattempo in vista a causa di una luna dissonante.

Scorpione - Cari scorpione, oggi dovete rimandare quei problemi personali che vi stanno preoccupando per affrontarli domani. Sul lavoro impegnatevi a ritrovare la motivazione anche se il sole dissonante porta qualche complicazione in più.

Sagittario - I sagittario in questo periodo potrebbero provare attrazione per qualcuno di lontano o già impegnato. Sul lavoro, invece, se siete liberi professionisti portate pazienza. Le novità arriveranno ma a fine mese.

Capricorno - Queste giornate sono particolari per l'amore ci potrà essere qualche complicazione in più del solito. Meglio contare fino a dieci prima di parlare e sul lavoro attenzione alle questioni monetarie.

Acquario - Cari acquario, c'è aria nervosa nella vostra vita di coppia a causa di una luna opposta. Mantenetevi lontano dalle discussioni e sul lavoro aspettatevi che qualche impegno salti.

Pesci - Cari pesciolini, se negli ultimi giorni ci sono stati problemi è giunta l'ora di superarli. Sul lavoro, invece, non lasciatevi abbattere se qualcosa non va come vorreste. È ora di fare progetti per costruire il proprio futuro.

Almanacco

Il 5 agosto è il 217° giorno del calendario gregoriano. Mancano 148 giorni alla fine dell’anno.

Santa Maria della Neve: la festa della Beata Vergine della Neve è una delle più celebri, specie in Italia, ove numerosi sono i Santuari dedicati alla Madonna sotto questo titolo.

Nati 5 agosto

Sei nato oggi? I nati il 5 agosto sono in grado di prendere decisioni, e poi di conformarvisi, con grande risolutezza e determinazione; anche se per natura sono spesso alquanto emotivi, mostrano una notevole padronanza dei propri sentimenti e cercano di realizzare i propri obiettivi in maniera semplici e naturale. Essi hanno bisogno della libertà di agire rapidamente, di prendere decisioni senza costrizioni.

1988 - Federica Pellegrini: A 16 anni conquista l'argento olimpico nei 200 metri stile libero. Nata a Mirano (in provincia di Venezia), è una campionessa di nuoto e detentrice ai Mondiali di 6 ori, 4 argenti e 1 bronzo, e agli Europei 7 ori, 6 argenti e 7 bronzi.

Accadde Oggi

Nasce il campeggio, primo semaforo elettrico, muore Marilyn Monroe, record di Bolt nei 100 metri, compie gli anni la regina del nuoto Federica Pellegrini.