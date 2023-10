Oggi 4 ottobre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Almanacco

Il 4 ottobre il 277° giorno del calendario gregoriano. Mancano 88 giorni alla fine dell’anno.

Oggi 4 ottobre si festeggia San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia

Etimologia: Francesco, Deriva dal germanico “frankisk”, “del popolo franco”. Nel Medioevo, il latino “franciscus” finì con l’indicare il popolo francese e proprio da questo aggettivo derivò “Franceis”, da cui il nostro Francesco. E’ tra i nomi più diffusi in Italia, grazie al Santo di Assisi che porta questo nome e che scrisse il “Cantico delle Creature”, primo capolavoro letterario in lingua italiana volgare.

Proverbio del giorno: Caldo ottobre fa freddo febbraio.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 4 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: In amore devi fare chiarezza nel tuo cuore perché oggi e domani le giornate saranno un po’ difficili. Sul lavoro, cerca di dare il massimo e di rompere i rapporti con persone poco collaborative!

Toro: La mattinata è interessante per l’amore, ma occhio alle tensioni nel pomeriggio. Sul lavoro, buone novità in arrivo: non mollare!

Gemelli: La Luna è dalla tua parte, quindi il pomeriggio promette bene in amore e le giornate sono favorevoli. Sul lavoro, cerca di farti avanti e di dire quello che pensi: le tue proposte saranno vincenti!

Cancro: In amore la mattinata sarà un po’ turbolenta, ma tutto si risolverà nel pomeriggio. Sul lavoro, cerca di darti da fare e di risolvere un problemino personale!

Leone: Sei motivato ed entusiasta, ma nel pomeriggio in amore ci saranno dei problemini. Sul lavoro, qualcosa si sta muovendo: non perderti d’animo!

Vergine: La Luna è dalla tua parte in amore, quindi lasciati andare alle belle emozioni. Sul lavoro, hai voglia di concludere un progetto entro la fine dell’anno: ce la farai!

Bilancia: La giornata in amore non parte nel migliore dei modi, ma poi migliorerà. Sul lavoro, Giove è contrario, quindi cerca di mantenere la calma: occhio alla sfera economica!

Scorpione: In amore se devi affrontare qualche problemino cerca di farlo in mattinata. Sul lavoro, sulla sfera economica ci sono un po’ di dubbi e perplessità!

Sagittario: Stagione importante sul fronte sentimentale, gli incontri sono favoriti. E saranno importanti. Sul lavoro, la situazione promette bene se hai voglia di ricominciare!

Capricorno: In amore ci sono un po’ di dubbi e perplessità, quindi cerca di mantenere la calma. Sul lavoro, occhio alle scelte azzardate: devi riflettere!

Acquario: In amore se stai vivendo due storie devi prendere una decisione, capire da che parte stare. Sul lavoro, non essere azzardato: devi mantenere la calma!

Pesci: In amore devi riuscire a superare qualche difficoltà e qualche ostacolo. Sul lavoro, con un po’ più di calma e cautela riuscirai a superare tutti i problemi!

Accadde Oggi

Il primo satellite artificiale nello spazio è lo Sputnik, inaugurata l’Autostrada del Sole, muore la cantante Janis Joplin.

1302 – Finisce la Guerra tra Genova, Bisanzio e Venezia

1363 – Durante la Rivolta dei Turbanti Rossi si svolge uno dei conflitti navali più grandi della storia, la Battaglia del Lago Poyang, grazie alla quale l’imperatore della Cina Hongwu ottiene il controllo dello Yangtze

1582 – Papa Gregorio XIII introduce il calendario Gregoriano. In Italia, Polonia, Portogallo e Spagna, il 4 ottobre di questo anno verrà seguito direttamente dal 15 ottobre, saltando 10 giorni

1883 – Prima corsa dell’Orient Express

1957- L’Unione sovietica sbalordisce il mondo inviando in orbita il primo satellite artificiale, lo Sputnik 1 . Il lancio della sfera di alluminio, poco più grande di un pallone da basket, segna l’inizio della conquista dello spazio da parte dell’uomo. Un mese dopo, sempre la Russia, invierà oltre l’atmosfera un secondo ‘’compagno di viaggio’’, lo Sputnik 2 con a bordo il primo essere vivente a gravitare nello spazio, la cagnolina Laika. L’Era spaziale è aperta, Unione sovietica e Stati uniti d’America daranno vita a una corsa per la conquista dello spazio che, nel giro di dodici anni, porterà l’uomo a calpestare il suono lunare.

L’Unione sovietica sbalordisce il mondo inviando in orbita il . Il lancio della sfera di alluminio, poco più grande di un pallone da basket, segna l’inizio della conquista dello spazio da parte dell’uomo. Un mese dopo, sempre la Russia, invierà oltre l’atmosfera un secondo ‘’compagno di viaggio’’, lo Sputnik 2 con a bordo il primo essere vivente a gravitare nello spazio, la cagnolina Laika. L’Era spaziale è aperta, Unione sovietica e Stati uniti d’America daranno vita a una corsa per la conquista dello spazio che, nel giro di dodici anni, porterà l’uomo a calpestare il suono lunare. 1964 – Inaugurata l’Autostrada del Sole : In diretta televisiva, il presidente del Consiglio, Aldo Moro inaugura l’A1 Milano-Napoli, più nota come Autostrada del Sole. Per realizzare l’opera, che collega Milano a Napoli, ci sono voluti 15 milioni di giornate di lavoro. Il primo tratto autostradale italiano diventa il segno concreto dell’Italia del boom economico.

: In diretta televisiva, il presidente del Consiglio, Aldo Moro inaugura l’A1 Milano-Napoli, più nota come Autostrada del Sole. Per realizzare l’opera, che collega Milano a Napoli, ci sono voluti 15 milioni di giornate di lavoro. Il primo tratto autostradale italiano diventa il segno concreto dell’Italia del boom economico. 1965- Su invito del segretario generale delle Nazioni unite Paolo VI parla all’assemblea dell’Onu. Del discorso tenuto dal Santo padre, in occasione del ventesimo anniversario della fondazione dell’Onu, suscita grande emozione la sua esclamazione ‘’…non più la guerra, non più la guerra! La pace, la pace deve guidare le sorti dei Popoli e dell’intera umanità!’’. Ad ascoltare il pontefice nel Palazzo di Vetro sono presenti rappresentanti di tutti gli Stati, tranne l’Albania, proclamatasi primo stato ateo del mondo. Dopo Paolo VI si recheranno all’Onu Giovanni Paolo II nel 1979 e nel 1995 e Benedetto XVI nel 2008.

Su invito del segretario generale delle Nazioni unite Paolo VI parla all’assemblea dell’Onu. Del discorso tenuto dal Santo padre, in occasione del ventesimo anniversario della fondazione dell’Onu, suscita grande emozione la sua esclamazione ‘’…non più la guerra, non più la guerra! La pace, la pace deve guidare le sorti dei Popoli e dell’intera umanità!’’. Ad ascoltare il pontefice nel Palazzo di Vetro sono presenti rappresentanti di tutti gli Stati, tranne l’Albania, proclamatasi primo stato ateo del mondo. Dopo Paolo VI si recheranno all’Onu Giovanni Paolo II nel 1979 e nel 1995 e Benedetto XVI nel 2008. 1992: Un Boeing 747-200F della El Al si schianta su due condomini di Amsterdam, uccidendo 43 persone, di cui 38 a terra

1993: Il presidente russo Boris Yeltsin ordina ai carri armati dell’esercito di circondare il Parlamento Russo, noto come la “Casa Bianca“. L’apice della Crisi costituzionale russa del 1993 si ha quando i dimostranti in difesa del parlamento reagiscono contro le forze di polizia di Yelstin;

Nati 4 ottobre

Sei nato oggi? In te vivono pulsioni contradditorie: sei vivace, pieno di energie e di progetti, comunicativo, entusiasta e socievole ma, se non ti senti capito, puoi reagire chiudendoti in te stesso. Prima o poi però, un grande amore ti renderà più sereno e ti permetterà di dare il meglio di te anche nel lavoro.

1946 – Susan Sarandon: Nata a New York, da famiglia di origini italobritanniche, è una dei volti più noti del cinema hollywoodiano, in cui è attiva come attrice e produttrice.

Scomparsi oggi:

1669 – Rembrandt: Universalmente riconosciuto quale massimo pittore d’Olanda e tra i più insigni della storia dell’arte europea, è stato uno dei protagonisti assoluti dell’arte del Seicento, il cosiddetto “secolo d’oro olandese”.

1970- Muore Janis Joplin. Nata a Porth Arthur nel 1943, raggiunge la fama alla fine degli anni sessanta con la band “Big Brother and the Holding Company”, per poi iniziare una fortunata carriera da solista. All’età di soli 27 anni, viene trovata morta di overdose in un motel di Los Angeles. Il suo ultimo album, “Pearl”, viene pubblicato postumo e rimane primo nella classifica di vendite per 9 settimane.