Oggi 4 novembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 4 novembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, se in amore c'è stato qualche problema di recente oggi riuscirete a sistemare tutto. Sul lavoro avrete modo di lavorare su diversi nuovi progetti.

Toro - Cari toro, belle notizie per i single del segno che possono fare incontri interessanti. Sul lavoro se c'è qualcosa che non sta funzionando, cercate di capire dov'è il problema.

Gemelli - Cari gemelli, l'amore non regala forti emozioni oggi ma qualche soddisfazione arriverà sul lavoro.

Cancro - Cari cancretti, cercate di restare calmi in amore ed evitare litigi con il partner. Sul lavoro cercate di risolvere i problemi oggi.

Leone - Cari leoncini, ultimamente fate molta fatica a non litigare con il partner ma cercate di ritrovare un po' di serenità. Sul lavoro potreste avere qualche piccola discussione con qualcuno.

Vergine - Cari vergine, le stelle di oggi parlano di possibili ritorni di fiamma e, sul lavoro, meglio rimandare alla settimana prossima le decisioni importanti.

Bilancia - Cari bilancia, l'amore torna a brillare nella vostra vita quindi godetevi questo momento. Sul lavoro iniziate a lavorare sui nuovi progetti.

Scorpione - Cari scorpioncini, torna il buon umore nella vita sentimentale e anche un bel po' di belle emozioni. Sul lavoro ci saranno dei cambiamenti.

Sagittario - Cari sagittario, in questa giornata dovrete cercare di gestire tutta la confusione che avete in testa. Sul lavoro non siete molto soddisfatti di ciò che state facendo.

Capricorno - Cari capricorni, aspettate prima di mettere fine a un amore. Sul lavoro dovrete imparare ad adattarvi a un nuovo ambiente.

Acquario - Cari acquario, non è il periodo ideale per l'amore ma presto arriveranno momenti migliori. Sul lavoro c'è un bel po' di nervosismo ma stringete i denti.

Pesci - Cari pesciolini, in amore ci vuole una bella dose di calma per gestire i piccoli litigi con il partner. Sul lavoro è la giornata ideale per dimostrare a tutti il vostro valore.

Almanacco

E’ il 308° giorno dell’anno, 44ª settimana. Alla fine mancano 57 giorni.

Santi del giorno: San Carlo Borromeo (Vescovo). San Carlo Borromeo è il protettore dell’Ordine dei certosini.

Ricorre oggi: in Italia si celebra la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate.

Etimologia: Carlo, “Karl” era un nome proprio già molto in voga tra le tribù germaniche, derivante da “karla”, “uomo libero”. Presso i Franchi, era usato come appellativo dei dignitari di corte.

Carattere: Serio e affidabile, tende a ragionare sugli errori ed esperienze del passato per progredire moralmente; affronta la realtà con occhio critico e con intelligenza. E’ un tradizionalista non proprio ortodosso. Con le donne entra in un rapporto molto confidenziale, instaura un dialogo aperto e preferisce discutere piuttosto che imporre le proprie idee. E’ allegro e trasmette un senso di protezione e di sicurezza.

Nati oggi 4 novembre

Sei nato oggi? Spontaneo, generoso ed estremamente aperto, dai fiducia a tutti e, qualche volta, sei costretto a pentirtene. Per fortuna il tuo buon umore e la tua gioia di vivere non ne risentiranno. Nel lavoro sei un collaboratore validissimo e puoi diventare un eccellente operatore turistico. In amore, bonomia e disponibilità fanno di te un partner ideale.

1928 - Sandro Ciotti: Nel mosaico della sua vita, piano piano, tutte le tessere vanno al loro posto per consegnare alla storia del giornalismo italiano un grande personaggio, caro a milioni di appassionati di calcio.

Accadde Oggi

Grande alluvione a Firenze, nasce il registratore di cassa, iniziano le trasmissioni di Rai2, Obama presidente.

1918 – Il Bollettino della Vittoria annuncia che l’Impero Austro-ungarico si arrende all’Italia. Il 4 novembre diventa la Giornata dell’unità Nazionale e delle Forze Armate.

– Il annuncia che l’Impero Austro-ungarico si arrende all’Italia. Il 4 novembre diventa la Giornata dell’unità Nazionale e delle Forze Armate. 1921. Viene tumulata nell’Altare della Patria a Roma la salma del Milite Ignoto, un soldato morto in battaglia durante la prima guerra mondiale e non identificato. A scegliere tra undici caduti senza nome era stata, pochi giorni prima, Maria Bergamas di Gradisca d’Isonzo, madre di Antonio , arruolato nell’esercito austriaco e poi passato a combattere per l’Italia e caduto al fronte.

Viene tumulata nell’Altare della Patria a Roma la salma del un soldato morto in battaglia durante la prima guerra mondiale e non identificato. A scegliere tra undici caduti senza nome era stata, pochi giorni prima, , arruolato nell’esercito austriaco e poi passato a combattere per l’Italia e caduto al fronte. 1922 – Egitto. Nella Valle dei Re viene scoperto il primo gradino dell’ingresso alla tomba del faraone Tutankhamon .

– Egitto. Nella Valle dei Re viene scoperto il primo gradino dell’ingresso alla . 1925 – L’Ovra annuncia di avere sventato un attentato alla vita di Benito Mussolini ideato da Tito Zaniboni.

– L’Ovra annuncia di avere sventato un alla vita di ideato da 1956. Truppe dell’Unione sovietica invadono l’ Ungheria per sedare il movimento rivoluzionario nato sull’onda del rapporto “segreto” di Krusciov che ha dato il via alla “destalinizzazione” nei paesi comunisti. Una colonna di 2.500 carri armati entra a Budapest, invadendo le strade. La repressione sarà durissima: circa 2.500 morti fra gli ungheresi, oltre 700 fra i sovietici. Lasceranno il Paese 200.000 persone.

Truppe dell’Unione sovietica invadono l’ per sedare il movimento rivoluzionario nato sull’onda del rapporto “segreto” di che ha dato il via alla “destalinizzazione” nei paesi comunisti. Una colonna di 2.500 carri armati entra a Budapest, invadendo le strade. La repressione sarà durissima: circa 2.500 morti fra gli ungheresi, oltre 700 fra i sovietici. Lasceranno il Paese 200.000 persone. 1961. Iniziano le trasmissioni del secondo programma televisivo della Rai , in sperimentazione dal primo agosto. Nella serata inaugurale va in onda una trasmissione dedicata alla Prima Guerra Mondiale.

Iniziano le trasmissioni del , in sperimentazione dal primo agosto. Nella serata inaugurale va in onda una trasmissione dedicata alla Prima Guerra Mondiale. 1966 – Alluvione di Firenze. A seguito di una eccezionale ondata di maltempo, l’Arno rompe gli argini e straripa. E’ l’ alluvione di Firenze : diversi quartieri e molti Comuni limitrofi vengono sommersi. Nelle stesse ore straripa anche l’Ombrone colpendo gran parte della Maremma e sommergendo Grosseto .

A seguito di una eccezionale ondata di maltempo, l’Arno rompe gli argini e straripa. E’ l’ : diversi quartieri e molti Comuni limitrofi vengono sommersi. Nelle stesse ore straripa anche l’Ombrone colpendo gran parte della Maremma e sommergendo 1979. Un gruppo di studenti islamici compiono un assalto all’ambasciata statunitense a Teheran . Sostenuti dall’ayatollah Khomeini, gli studenti terranno in ostaggio 52 cittadini americani per 444 giorni.

Un gruppo di studenti islamici compiono un . Sostenuti dall’ayatollah Khomeini, gli studenti terranno in ostaggio 52 cittadini americani per 444 giorni. 1980 – Ronald Reagan sconfigge Jimmy Carter e diventa presidente degli Stati Uniti.

– sconfigge Jimmy Carter e diventa 1995 – A Tel Aviv, dopo aver partecipato a una manifestazione per la pace nella piazza dei Re, il premier israeliano Yitzhak Rabin viene ferito mortalmente da un estremista di destra.

A Tel Aviv, dopo aver partecipato a una manifestazione per la pace nella piazza dei Re, il premier israeliano viene ferito mortalmente da un estremista di destra. 2004 – Il leader palestinese Yasser Arafat , 75 anni, viene dichiarato clinicamente morto dai medici dell’ospedale militare di Parigi, dove è ricoverato. Durante la giornata la televisione israeliana annuncia la morte di Arafat, ma la notizia viene smentita e si parla di “morte cerebrale”.

– Il leader palestinese , 75 anni, viene dichiarato clinicamente morto dai medici dell’ospedale militare di Parigi, dove è ricoverato. Durante la giornata la televisione israeliana annuncia la morte di Arafat, ma la notizia viene smentita e si parla di “morte cerebrale”. 2008 – Obama presidente degli USA «Se ancora c’è qualcuno che dubita che l’America non sia un luogo nel quale nulla è impossibile, che ancora si chiede se il sogno dei nostri padri fondatori è tuttora vivo in questa nostra epoca, che ancora mette in dubbio il potere della nostra democrazia, questa notte ha avuto le risposte che cercava». Sono le prime parole di Barack Obama da quarantaquattresimo Presidente degli Stati Uniti, il primo afro-americano a diventare il principale inquilino della Casa Bianca.

– «Se ancora c’è qualcuno che dubita che l’America non sia un luogo nel quale nulla è impossibile, che ancora si chiede se il sogno dei nostri padri fondatori è tuttora vivo in questa nostra epoca, che ancora mette in dubbio il potere della nostra democrazia, questa notte ha avuto le risposte che cercava». Sono le prime parole di Barack Obama da quarantaquattresimo Presidente degli Stati Uniti, il primo afro-americano a diventare il principale inquilino della Casa Bianca. 2010 – Nel nord dell’Australia viene ritrovata la più antica ascia di pietra al mondo. Secondo gli esperti il reperto risale a 35mila anni fa.

1879 – Brevettato il primo registratore di cassa: Nell’America appena uscita dalla guerra civile, i gestori di esercizi commerciali si trovavano a gestire i pagamenti dei clienti, ancora con forme rudimentali che non consentivano di avere un quadro reale delle entrate. Disagi ben noti all’americano James Ritty, gestore di un saloon a Dayton, nell’Ohio.