Oggi 4 dicembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 4 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, trascorrete questa giornata con la vostra dolce metà e godetevi un momento di puro relax. Sul lavoro cercate di riposarvi e non pensare sempre a dover fare di più.

Toro - Cari toro, c'è una bella atmosfera nell'aria grazie alla luna che amplifica le vostre emozioni. Sul lavoro per ora non ci sono novità ma dal prossimo mese ne arriveranno molte.

Gemelli - Cari gemelli, meglio non dare per scontato il partner, cercate di dedicargli più tempo e attenzioni. Vi siete fatti prendere troppo dal lavoro ultimamente, staccate un po' la spina, almeno oggi.

Cancro - Cari cancretti, in amore avete la tendenza a provare forti emozioni e farvi trascinare da queste, a volte servirebbe anche un po' di razionalità. Sul lavoro attenzione ai colleghi che potrebbero sparlare di voi.

Leone - Cari leoncini, in amore meglio prendervi cura di voi e del vostro benessere prima di dedicare del tempo al partner perché siete molto stanchi. Sul lavoro avete bisogno di una pausa anche se le cose da fare non finiscono mai.

Vergine - Cari vergine, in amore se siete ancora single non fatevi prendere dallo sconforto e cogliete le occasioni. Sul lavoro tutto procede al meglio.

Bilancia - Cari bilancia, questo cielo parla di un piccolo calo emotivo ma nulla di grave. Sul lavoro non adagiatevi troppo.

Scorpione - Cari scorpioncini, la cosa migliore da fare in amore è restare se stessi quindi non fingete di essere chi non siete. Sul lavoro ci vuole un po' di attenzione in più.

Sagittario - Cari sagittario, dal punto di vista emotivo avete molti dubbi ma piano piano di scioglieranno. Sul lavoro fate ciò che vi piace e questo si vede.

Capricorno - Cari capricorno, in amore se siete ancora single non cadete tra le braccia del primo che capita, scegliere con cura. Sul lavoro siete un po' in crisi su cosa volete fare davvero.

Acquario - Cari acquario, in amore staccatevi dal passato e guardate avanti. Sul lavoro arrivano belle occasioni da non farsi sfuggire.

Pesci - Cari pesciolini, in amore ci vuole equilibrio tra il romanticismo e la vita pratica, non guardate solo le farfalle nello stomaco. Sul lavoro meglio non strafare.

Almanacco

Il 4 dicembre è il 338º giorno del calendario gregoriano. Mancano 27 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Barbara (Martire), protettrice di architetti, artiglieri, armaioli, minatori, muratori, pompieri, campanari e quanti rischiano una morte improvvisa.

Etimologia: Barbara, dal greco “barbaroi”, “straniero” termine onomatopeico creato per indicare l’apparente balbettio di quanti non si esprimevano nell’idioma ellenico, si trasformò in seguito in un “cognomen” romano, molto diffuso tra le classi più umili.

Accadde oggi

Chiude la compagnia aerea Pan Am, muore il maestro Manzi, si sciolgono i Led Zeppelin.

1674 – Padre Jacques Marquette fonda una missione sulle rive del Lago Michigan (diverrà la città di Chicago )

– Padre Jacques Marquette fonda una missione sulle rive del (diverrà la città di ) 1943 – Seconda guerra mondiale: il capo della resistenza jugoslava Maresciallo Tito , proclama un governo provvisorio democratico in esilio della Jugoslavia.

– Seconda guerra mondiale: il capo della resistenza jugoslava , proclama un governo provvisorio democratico in esilio della Jugoslavia. 1977- Jean-Bédel Bokassa, presidente della Repubblica Centro Africana, s’incorona Imperatore col titolo di Bokassa I dell’Impero Centro Africano. Tenta di spiegare la sua singolare iniziativa con la necessità di creare un potere forte in grado di aiutare il Centro Africa a elevarsi dal resto del continente.

presidente della Repubblica Centro Africana, s’incorona Imperatore col titolo di Bokassa I dell’Impero Centro Africano. Tenta di spiegare la sua singolare iniziativa con la necessità di creare un potere forte in grado di aiutare il Centro Africa a elevarsi dal resto del continente. 1991- Dopo oltre sessant’anni, c essano di operare i voli della compagnia aerea Pan Am . Nata nel 1927, la Pan Am Airlines, diventa presto la principale aviolinea statunitense. Disastri aerei e attentati terroristici puntellano la storia della compagnia: tra i più tragici, il disastro di Tenerife, nel 1977.

Dopo oltre sessant’anni, essano di operare i voli della compagnia aerea . Nata nel 1927, la Pan Am Airlines, diventa presto la principale aviolinea statunitense. Disastri aerei e attentati terroristici puntellano la storia della compagnia: tra i più tragici, il disastro di Tenerife, nel 1977. 1997- Muore a Pitigliano il maestro Alberto Manzi. Nato a Roma nel 1924, dopo l’esperienza in guerra come sommergibilista, Manzi inizia l’attività didattica, portando in tv, le sue ricerche di psicologia didattica con la celebre trasmissione “Non è mai troppo tardi”, Manzi cura sussidiari, libri di letture, diari scolastici e pubblica 30 titoli.

1980 – I Led Zeppelin si sciolgono: “Desideriamo rendere noto che la perdita del nostro caro amico ed il profondo senso di rispetto che nutriamo verso la sua famiglia ci hanno portato a decidere – in piena armonia tra noi ed il nostro manager – che non possiamo più continuare come eravamo”. Poche righe che scrivono la parola fine alla parabola musicale dei Led Zeppelin, una pietra miliare della storia del rock e una band tra le più innovative in assoluto, capace di far convivere generi distanti come heavy, blues e folk.

Nati 4 dicembre

Sei nato oggi? I nati il 4 dicembre sono persone coraggiose, aggressive e passionali, che si gettano a capofitto in ogni cosa, anima e corpo. Dolore, lotta e conflitto non sono affatto degli estranei per loro e molto spesso si trovano a sfidare ostacoli giganteschi, oppure a combattere anche se tutti i pronostici li danno perdenti. Ciononostante possono avere ottime probabilità di raggiungere i propri obiettivi utilizzando una curiosa combinazione di garbo e vitalità e, contemporaneamente, facendo attenzione a non suscitare negli altri inutili gelosie.Alcuni tra i nati in questo giorno, mostrano di essere particolarmente abili nell’insinuare la paura nel più temuto degli avversari, o per lo meno un preoccupante senso d’angoscia.

1949 – Jeff Bridges: Figlio d’arte, cresciuto a cinema e musica, Jeffrey Leon Bridges nasce a Los Angeles, in California, e a vent’anni inizia una quarantennale carriera sul grande schermo.

Scomparsi oggi:

1975 – Hannah Arendt: Nata a Linden, nel cuore della Germania, e morta a New York nel 1975, è stata una figura eminente del secolo scorso.

1993 – Frank Zappa: Artista di straordinario talento, nato a Baltimora, nel Maryland, e morto a Los Angeles nel 1993, è annoverato tra i maggiori compositori del Novecento.

1999 – Muore a 79 anni Nilde Iotti, prima donna a ricoprire la carica di presidente della Camera dei deputati, esponente del Partito comunista e compagna di Palmiro Togliatti.