Oggi 30 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Ariete - Cari ariete, questo giorno vi regalerà molte emozioni e con l'arrivo di agosto saranno tante le novità nella vostra vita privata. Sul lavoro continuate a impegnarvi perché presto avrete modo di fare un bell'avanzamento di carriera.

Toro - Cari toro, non cadete nel vortice della negatività. Avete passato giorni difficili ma dovete tirare fuori la grinta. In amore fidatevi del vostro istinto e sul lavoro continuate su questa strada.

Gemelli - Cari gemelli, è arrivato il momento di affrontare i problemi senza avere paura di perdere l'amore. Sul lavoro le responsabilità sono sempre di più ma non fatevi prendere dall'ansia.

Cancro - Cari cancretti, in amore arrivano belle novità sia per i single che per le coppie. Dovete solo lasciarvi andare. Sul lavoro non abbiate paura degli impegni, avete tutte le carte in regola per sfondare.

Leone - Cari leoncini, in amore sono tante le cose cambiate in questo periodo ma non per forza in negativo. Sul lavoro dovete tirare fuori tutta la vostra grinta per affrontare le nuove responsabilità al meglio.

Vergine - Cari vergine, attenzione perché questo periodo è un po' complicato, soprattutto in amore. Sul lavoro arrivano belle opportunità da cogliere al volo.

Bilancia - Cari bilancia, in amore è un ottimo periodo e sul lavoro arrivano belle opportunità che, se solte, vi porteranno lontano.

Scorpione - Cari scorpioncini, iniziate a superare le difficoltà dell'ultimo mese e a sentirvi meglio sia nel privato che sul lavoro dove avrete modo di far vedere a tutti il vostro valore.

Sagittario - Cari sagittario, continuate a laciarvi andare in amore proprio come piace a voi e a godervi l'attimo. Sul lavoro arriveranno cambiamenti importanti ma ne sarete felici.

Capricorno - Cari capricorno, dovete imparare a controllare le vostre emozioni e non scaricare le colpe solo sugli altri. Sul lavoro, pensate bene a quello che volete e dirigetevi in questa direzione.

Acquario - Cari acquario, siete un po' confusi ultimamente ma dovete imparare a gestire le vostre emozioni. Sul lavoro potrebbero esserci incomprensioni con capi e colleghi.

Pesci - Cari pesciolini, saranno tante le novità di questi giorni ma la cosa più importante è che non vi dimentichiate mai di quello che siete in grado di fare.

Almanacco

Il 30 luglio è il 211° giorno del calendario gregoriano. Mancano 154 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: Santa Donatella (Martire)

Etimologia: Donatella, è il diminutivo femminile di Donato. “Donatus”, “regalato”. Così venivano chiamati i figli molto attesi, considerati come un dono di Dio.

Nati 30 luglio

Sei nato oggi? Hai uno spiccato senso di giustizia, dignità e grande passionalità. Non sopporti le prevaricazioni e vorresti cambiare il mondo in un solo giorno. In tutti i settori della vita devi imparare a valutare la realtà per quel che è, e a muoverti di conseguenza.

1947 – Arnold Schwarzenegger: Nato a Thal, nel sud-est dell’Austria, è uno dei più popolari attori e produttori di Hollywood ma per i suoi concittadini della California è anche un politico di primo piano.

1863 – Henry Ford: Nato a Dearborn, nello stato del Michigan, è stato un imprenditore statunitense che con le sue scelte ha dato un corso diverso allo sviluppo dell’automobile, gettando le basi della futura società dei consumi.

Scomparsi

2007 – Ingmar Bergman: Nato a Uppsala, a 70 km da Stoccolma, è stato un regista, sceneggiatore, drammaturgo, scrittore e produttore cinematografico. Annoverato tra i maestri assoluti della settima arte, la sua tecnica cinematografica è materia di studio in tutte le scuole di regia del mondo. Con capolavori insuperabili come Il settimo sigillo (1957), Il posto delle fragole (1958) e Sussurri e grida (1972), ottenne i riconoscimenti più prestigiosi (tra cui quattro premi Oscar) e una fama senza tempo.

2016 – Anna Marchesini: Umbra di Orvieto, negli anni Ottanta e Novanta è stata una star della TV italiana, prima come componente del celebre Trio comico Marchesini-Lopez-Solenghi, poi come solista.

1978. Muore Umberto Nobile, docente di costruzioni aeronautiche all’Università di Napoli, celebre per le due spedizioni al Polo Nord con i dirigibili, da lui progettati, Norge e Italia: la prima, voluta dalla Norvegia, nel 1926, e la seconda, interamente italiana, nel 1928, che però si trasformò in tragedia, a causa del maltempo e di un guasto tecnico al velivolo: sei componenti della spedizione e un pilota soccorritore vi morirono tra i ghiacci. Costretto ad affrontare l’onta di una commissione d’inchiesta, Nobile si ritira con grande amarezza. Ma poi si trasferisce prima in Russia, per sovrintendere alla costruzione della dirigibilistica sovietica, poi negli Stati Uniti. Indagini successive lo riabilitarono e si ebbe la promozione a generale. Dopo la guerra, viene eletto deputato, come indipendente, del Partito comunista italiano all’Assemblea Costituente.

2007. Si spegne a Roma, all’età di 94 anni, Michelangelo Antonioni. Tra i massimi registi del cinema italiano, ha collaborato con illustri colleghi quali Roberto Rossellini, Luchino Visconti e Marco Ferreri, e realizzato numerosi film tra i quali Cronaca di un amore, L’avventura, Blow-up, Zabriskie Point e Professione reporter.

Accadde Oggi

Battaglia dei Campi Raudii, dove vengono sconfitti i Cimbri, il 'vecchio' Volkswagen Maggiolino esce dalla produzione.