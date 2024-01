Oggi 30 gennaio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del giorno

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati. I primi due casi di coronavirus in Italia, Gandhi viene ucciso, i Beatles sul tetto della Apple Records per l'ultimo concerto.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 30 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, oggi parte bene anche se un po' al rallentatore. In amore c'è ancora qualcosa da risolvere e sul lavoro attenzione perché anche se la svolta è dietro l'angolo bisognerà fare scelte oculate.

Toro - Cari toro, bella questa giornata per l'amore con la luna favorevole e tante belle emozioni da condividere con il partner. Sul lavoro avete bisogno di nuovi stimoli.

Gemelli - Cari gemelli, in amore c'è un po' di tensione, non è un periodo facile ma bisogna stringere i denti. Sul lavoro non è un momento brillante ma presto arriveranno sorprese.

Cancro - Cari cancretti, oggi potrebbe assalirvi qualche dubbio d'amore ma non fatevi travolgere da troppi pensieri. Per quanto riguarda il lavoro, ci vuole ancora un po' di pazienza prima del salto di qualità.

Leone - Cari leoncini, in amore oggi siete un po' agitati, forse troppa stanchezza accumulata. Sul lavoro bisogna avere gli occhi aperti e stare anche attenti a non spendere troppi soldi.

Vergine - Cari vergine, in amore ci sarà modo di vivere bei momenti con il partner e accantonare una crisi sfiorata. Sul lavoro arrivano le soddisfazioni.

Bilancia - Cari bilancia, c'è po' d'indecisione dal punto di vista emotivo. Cercate di capire cosa volete davvero e sul lavoro prendetevi un momento per ricaricare le batterie.

Scorpione - Cari scorpioncini, bisogna fare delle scelte importanti in amore e iniziare a mettere le basi per il futuro. Sul lavoro ci sarà modo di farsi rispettare ancora di più dai colleghi.

Sagittario - Cari sagittario, le stelle di oggi parlano di una bella energia da riversare tutta in amore. Organizzate qualcosa di insolito con il partner e sul lavoro cercate di non strafare.

Capricorno - Cari capricorno, avete una grande voglia di cambiare la vostra vita ma bisogna prima capire in che direzione andare. L'amore è un po' in crisi, così come il lavoro ma sta tutto a voi. Siate più oggettivi e prendete decisioni più concrete.

Acquario - Cari acquario, la voglia di cambiamento per voi è sempre presente oggi più che mai. In amore potreste iniziare a pensare di volere qualcuno di diverso e sul lavoro siete un po' insofferenti. Prendetevi del tempo per capire cosa desiderate nel profondo.

Pesci - Cari pesciolini, non siate dispettosi oggi. L'amore va un po' al rallentatore mentre sul lavoro tutto procede al meglio. I prossimi mesi saranno decisivi per la vostra crescita professionale, non abbattetevi.

Almanacco

E’ il 30° giorno dell’anno, 5ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 335 giorni.

Santi del giorno: Santa Martina (Martire)

Etimologia: Martina, forma femminile del nome Martino, proviene dal latino Martinus che assume il significato di “dedicata a Marte”. Marte, in principio, era identificato come dio della primavera, della natura e della fertilità e solo in seguito venne associato in particolare alla battaglia ed alla guerra. L’utilizzo del nome Martina, particolarmente apprezzato dai genitori italiani per le loro bambine a partire dall’inizio del XXI secolo.

Nati 30 gennaio

Sei nato oggi 30 gennaio? Sei molto riservato e difficilmente permetti agli altri di scoprire cosa davvero si cela nel tuo cuore. Nel lavoro hai obiettivi precisi e ti impegni con metodo finché non li raggiungi. Appena ti sarà possibile sceglierai un’attività indipendente e in cui i contatti, spesso forzati, con gli altri, che caratterizzano i rapporti di lavoro, siano ridotti al minimo indispensabile. Anche in amore sei un solitario e ti concederai solo a chi saprà davvero capirti e apprezzarti fino in fondo.

1882 – Franklin Delano Roosevelt: Protagonista della scena politica mondiale del Novecento e principale artefice dello sviluppo economico degli USA.

1975 - Luigi Sartor: Nato a Treviso, è un ex calciatore italiano. È cresciuto nelle giovanili del Padova, società che l'ha ceduto, ancora minorenne, per un miliardo di lire alla Juventus.

Scomparsi oggi:

1951 – Ferdinand Porsche: Ingegnere e imprenditore, nato a Liberec (nella Repubblica Ceca) e morto a Stoccarda (nella Germania meridionale) nel 1951. Famoso per aver fondato la casa automobilistica Porsche, ancora oggi leader nel mondo delle auto.

1948 – Gandhi : Politico e filosofo di rilievo mondiale, nato a Porbandar, in India, e morto, assassinato, a Nuova Delhi nel 1948. Nel mondo ha lasciato un segno tangibile ed è conosciuto, soprattutto, con il nome di Mahatma (grande anima).

Accadde Oggi