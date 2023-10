Oggi 29 ottobre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 29 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Amorevolmente, oggi potresti incontrare delle sfide. Vuoi testare le reazioni del tuo partner. Lavorativamente, è meglio rimanere in secondo piano e prestare attenzione alle finanze.

Toro: Amorosamente, nuove avventure ti attendono, ma se sei già in una relazione, tutto procede bene. Lavorativamente, affronta le questioni contrattuali, qualcosa potrebbe essere diverso ora.

Gemelli: Sentimentalmente, le tensioni nelle relazioni si alleviano. Lavorativamente, Giove ti sostiene, portando nuove opportunità.

Cancro: Se sei interessato a qualcuno, è il momento di esprimere i tuoi sentimenti. Lavorativamente, potresti sentirti sopraffatto, ma le cose miglioreranno presto.

Leone: Sentimentalmente, affronta le questioni irrisolte, specialmente nelle relazioni di lunga data. Lavorativamente, hai molto da gestire, cerca di organizzarti.

Vergine: Amorosamente, se ci sono tensioni, cerca di trovare un compromesso. Lavorativamente, il periodo è favorevole e le tue idee brillano.

Bilancia: Sentimentalmente, sii cauto con le tue parole per evitare malintesi. Lavorativamente, non tutto va come previsto, ma non è colpa tua.

Scorpione: Amorevolmente, il tuo carisma è al top e potresti incontrare qualcuno di speciale. Lavorativamente, nuove sfide e responsabilità ti attendono.

Sagittario: In amore, cerca di risolvere le incomprensioni e dedica tempo alla tua relazione. Lavorativamente, ci sono buone prospettive per il futuro.

Capricorno: Sentimentalmente, evita litigi inutili. Lavorativamente, anche se non ci sono grandi svolte, stai progredendo.

Acquario: Amorosamente, se ci sono problemi, affrontali ora. Lavorativamente, mantieni la diplomazia e fai attenzione alle tue parole.

Pesci: In amore, se puoi, aspetta un po' prima di affrontare questioni delicate. Lavorativamente, le cose stanno migliorando, continua su questa strada!

Almanacco

E’ il 302° giorno dell’anno, 43ª settimana. Alla fine del 2022 mancano 63 giorni.

Santi del giorno: Sant’Ermelinda (Vergine nel Brabante)

Etimologia: Linda, derivante dal tedesco “Linde”, che significa “scudo di tiglio”.

Accadde Oggi

L'uragano Vaia distrusse i nostri monti, fondata l'Olivetti, crollo in borsa del '29, creata la SIP, vietato fumare nei locali, primo collegamento remoto di un computer, nasce Rino Gaetano.

1863 – Nella prima Conferenza Medica Internazionale nasce, per iniziativa dei 14 partecipanti, la Croce Rossa internazionale voluta da Jean Henri Dunant.

Nella prima Conferenza Medica Internazionale nasce, per iniziativa dei 14 partecipanti, la voluta da Jean Henri Dunant. 1908 – Viene fondata ad Ivrea la “Ing. Olivetti & C.” prima fabbrica italiana di macchine per scrivere.

Viene prima fabbrica italiana di macchine per scrivere. 1923 – Turchia: diventa una repubblica, a seguito della dissoluzione dell’Impero Ottomano

1929- New York. All’apertura della Borsa, alcuni speculatori iniziano a vendere azioni. Per frenare il ribasso dei prezzi interviene un gruppo di banchieri coadiuvati da Charles Mitchell, presidente della National City Bank, e direttore della Federal Reserve di New York. La loro strategia è quella di acquistare corposi pacchetti azionari per frenare i ribassi. A fine seduta sembra che l’operazione abbia prodotto i risultati sperati. Ma la giornata passa alla storia come il martedì nero della Borsa , inizio della più grave crisi economica del Novecento: la grande depressione.

New York. All’apertura della Borsa, alcuni speculatori iniziano a vendere azioni. Per frenare il ribasso dei prezzi interviene un gruppo di banchieri coadiuvati da Charles Mitchell, presidente della National City Bank, e direttore della Federal Reserve di New York. La loro strategia è quella di acquistare corposi pacchetti azionari per frenare i ribassi. A fine seduta sembra che l’operazione abbia prodotto i risultati sperati. Ma la giornata passa alla storia come , inizio della più grave crisi economica del Novecento: 1956- Israele risponde alla nazionalizzazione egiziana del Canale di Suez invadendo la penisola del Sinai. Si apre un conflitto noto come Crisi del Canale di Suez che opporrà Gran Bretagna, Francia e Israele all’Egitto. La crisi termina il 6 novembre successivo quando l’URSS minaccia d’intervenire al fianco dell’Egitto, e gli Stati Uniti, temendo l’allargamento del conflitto, inducono inglesi, francesi e israeliani a ritirare le loro truppe. Il canale diSuez, chiuso nel giugno del 1956, viene riaperto nel marzo del 1957.

Israele risponde alla nazionalizzazione egiziana del Canale di Suez invadendo la penisola del Sinai. Si apre un conflitto noto come che opporrà Gran Bretagna, Francia e Israele all’Egitto. La crisi termina il 6 novembre successivo quando l’URSS minaccia d’intervenire al fianco dell’Egitto, e gli Stati Uniti, temendo l’allargamento del conflitto, inducono inglesi, francesi e israeliani a ritirare le loro truppe. Il canale diSuez, chiuso nel giugno del 1956, viene riaperto nel marzo del 1957. 1960- A soli 18 anni Cassius Clay vince il suo primo incontro da professionista. Al secolo Cassius Marcellus Clay Jr., nato a Louisville, il 17 gennaio 1942. Dopo la sua conversione all’Islam cambiò il suo nome in Muhammad Ali. Come pugile professionista ha detenuto il titolo mondiale dei pesi massimi dal 1964 al 1967 e dal 1974 al 1978.

A soli 18 anni vince il suo primo incontro da professionista. Al secolo Cassius Marcellus Clay Jr., nato a Louisville, il 17 gennaio 1942. Dopo la sua conversione all’Islam cambiò il suo nome in Muhammad Ali. Come pugile professionista ha detenuto il titolo mondiale dei pesi massimi dal 1964 al 1967 e dal 1974 al 1978. 1964- Nasce la SIP , Società Italiana Per l’Esercizio Telefonico. Fu la principale azienda di telecomunicazioni italiana, facente parte del gruppi IRI e nata dalla fusione di diverse società quali STIPEL, TELVE, TIMO, TETI e SET. La sua attività si svolse tra il 1964 e il 1994. Dopo questa data fu trasformata in Telecom Italia spa.

, Società Italiana Per l’Esercizio Telefonico. Fu la principale azienda di telecomunicazioni italiana, facente parte del gruppi IRI e nata dalla fusione di diverse società quali STIPEL, TELVE, TIMO, TETI e SET. La sua attività si svolse tra il 1964 e il 1994. Dopo questa data fu trasformata in Telecom Italia spa. 1969 – Collegamento remoto tra computer : In questa data, alle 22,30, lo studente Charley Kline effettuò il primo collegamento remoto tra due computer, in funzione rispettivamente presso l’università della California e lo Stanford Research Institute. Il suo tentativo di inviare un messaggio, digitando come testo il termine login, s’interruppe bruscamente e al destinatario arrivarono soltanto le prime due lettere. L’evento fu salutato come la nascita di Arpanet, la prima rete di trasmissione dati realizzata dal Darpa (agenzia del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti) esclusivamente per scopi militari.

: In questa data, alle 22,30, lo studente Charley Kline effettuò il primo collegamento remoto tra due computer, in funzione rispettivamente presso l’università della California e lo Stanford Research Institute. Il suo tentativo di inviare un messaggio, digitando come testo il termine login, s’interruppe bruscamente e al destinatario arrivarono soltanto le prime due lettere. L’evento fu salutato come la nascita di Arpanet, la prima rete di trasmissione dati realizzata dal Darpa (agenzia del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti) esclusivamente per scopi militari. 1974 – Il presidente della Repubblica Giovanni Leone conferisce al leader democristiano Aldo Moro l’incarico di formare il nuovo governo .

Il presidente della Repubblica conferisce al leader democristiano . 1975 – Viene approvata in Italia la legge che vieta il fumo nei locali e sui mezzi di trasporto pubblici .

Viene approvata in Italia la . 1979 – Identificato dalla polizia nel diciottenne Giovanni Fiorillo colui che ha sparato il razzo che ha ucciso nello Stadio Olimpico a Roma il tifoso Vincenzo Paparelli .

Identificato dalla polizia nel diciottenne colui che ha sparato il nello . 1992 – La Chiesa cattolica riabilita l’astronomo Galileo Galilei , scomunicato 359 anni prima, riconoscendolo come una delle menti più geniali del millennio e fondatore della scienza moderna.

l’astronomo , scomunicato 359 anni prima, riconoscendolo come una delle menti più geniali del millennio e fondatore della scienza moderna. 1998 – Ritorna nello spazio a 77 anni sulla navetta Discovery John Glenn , 36 anni dopo aver partecipato alla prima missione spaziale americana.

a 77 anni sulla , 36 anni dopo aver partecipato alla prima missione spaziale americana. 2004 – I rappresentanti dei 25 paesi dell’Unione Europea firmano a Roma in Campidoglio la Costituzione Europea, dove nel 1957 era stata siglata la nascita della CEE (Comunità Economica Europea).

I rappresentanti dei firmano a Roma in Campidoglio la dove nel 1957 era stata siglata la nascita della CEE (Comunità Economica Europea). 2007 – Cortina d’Ampezzo e altri due comuni della provincia di Belluno decidono (con 3847 voti a favore e 989 contari) di passare dal Veneto alla provincia autonoma del Trentino Alto Adige.

altri due comuni della provincia di Belluno (con 3847 voti a favore e 989 contari) di passare 2015 – La Cina revoca la legge, entrata in vigore 35 anni prima per volontà di Deng Xiaoping per il controllo delle nascite, che vietava alle donne di avere più di un figlio.

28 ottobre 2018: il più grande ciclone tropicale che si sia mai abbattuto sull’Italia, con tanta pioggia e raffiche di vento sopra i 200 km/h. fu causato dell'aria calda e secca che ha incontrato un’enorme depressione e l’eccessivo riscaldamento dell’oceano in quei giorni, è stato uno dei più grandi disastri mai capitati a memoria d’uomo in montagna.

Vaia ha distrutto 14 milioni di alberi, più di 40.000 ettari di bosco nelle Alpi, 12.000 solo in Veneto.

Nei Sette Comuni, sono schiantati 1 milione di metri cubi di abeti, 300.000 in Marcesina-Val Maron, una quantità di legname enorme pari a quella che viene venduta in 120 anni.

La notte tra il 28 e il 29 ottobre del 2018, ha cambiato il paesaggio ma anche il rapporto con la natura delle comunità di montagna ed è una data indelebile per tutti

Nati il 29 ottobre

Sei nato oggi? Hai un temperamento vivace che ti porta ad affrontare di petto e con impeto qualsiasi situazione. Nel lavoro brilli per spirito di indipendenza ed originalità; qualche volta devi affrontare situazioni conflittuali ma, quasi sempre, risulti vincente. In amore puoi contare su un rapporto importante e duraturo vivacizzato dalla tua esuberanza.

1964 – Luciana Littizzetto: Nata a Torino, con la sua satira pungente è dagli anni Novanta tra i beniamini del pubblico televisivo italiano. Diplomatasi nel 1984 in pianoforte presso il conservatorio di Torino.

1950 – Rino Gaetano: Il cantore del nonsense, della canzone solo in apparenza scanzonata, in realtà con una forte valenza ironica legata alla realtà politica e sociale del tempo.

1944 – Fausto Leali: Anima romantica e voce blues (da cui il soprannome “negro bianco”) fanno di lui uno degli artisti più stimati della storia della musica leggera italiana. Bresciano di Nuvolento.

Scomparsi oggi:

1911 – Joseph Pulitzer : Pioniere dell’editoria della carta stampata, la sua fervida e lungimirante impresa dischiuse un nuovo orizzonte alla professione giornalistica. Nato a Makò, piccola città dell’Ungheria.