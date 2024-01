Oggi 28 gennaio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati. Oggi è San Tommaso, brucia il Fondaco dei Tedeschi a Venezia, il generale Dozier sequestrato dalle Brigate Rosse viene liberato.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 28 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, questa giornata regala bellissime emozioni quindi non frenatevi in amore. Sul lavoro c'è ancora bisogno di impegnarsi e dare tanto ma le soddisfazioni sono dietro l'angolo.

Toro - Cari toro, attenzione perché questa giornata porta un po' di dubbi d'amore. Cercate, però, di schiarirvi le idee e sul lavoro fate sentire la vostra voce, dimostrate a tutti chi siete.

Gemelli - Cari gemelli, queste stelle vi spingono a dedicarvi un po' di più all'amore che ultimamente avete accantonato. Sul lavoro vi sentite un po' persi ma l'unica cosa da fare è recuperare un po' di sicurezza in voi stessi.

Cancro - Cari cancretti, i single del segno potranno rimettersi in gioco in amore e cercare di trovare una nuova anima gemella. Sul lavoro fatevi valere e se qualcuno proverà a mettervi i piedi in testa, reagite.

Leone - Cari leoncini, in amore state per fare un salto di qualità, non abbiatene paura. Sul lavoro meglio aspettare un po' prima di prendere decisioni troppo avventate.

Vergine - Cari vergine, in questa giornata sarebbe meglio non essere troppo ostinati in amore, apritevi un po' di più all'ascolto dell'altro. Sul lavoro c'è bisogno di concentrazione, questa è una giornata importante.

Bilancia - Cari bilancia, in amore attenzione oggi perché le stelle parlano di possibili battibecchi, Sul lavoro? Si può davvero fare la differenza oggi, impegnatevi.

Scorpione - Cari scorpioncini, questa non è la giornata ideale per l'amore, avete delle sensazioni strane da parte del partner. Sul lavoro c'è bisogno di un po' più di serenità e leggerezza.

Sagittario - Cari sagittario, in questa giornata sarebbe meglio non strafare e dedicarsi più alla cura di se stessi. Sul lavoro l'impegno sarà ripagato ma non dimenticate di dare spazio anche ai sentimenti.

Capricorno - Cari capricorno, in amore bisogna mantenere i piedi per terra e analizzare la situazione con oggettività. Sul lavoro per ora è tutto fermo ma non perdete di vista gli obiettivi da raggiungere.

Acquario - Cari acquario, oggi sarete pervasi da una bella dose si energia, sfruttatela per fare qualcosa di bello con il partner. Sul lavoro tutto procede bene, continuate così.

Pesci - Cari pesciolini, in questa giornata c'è solo una cosa che non dovreste fare, reprimere le vostre emozioni. Aprite un dialogo con il partner e sulla sfera professionale, staccate un po' la spina, la stanchezza accumulata è tanta.

Almanacco

E’ il 28° giorno dell’anno, 4ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 337 giorni.

Santi del giorno: San Tommaso d’Aquino (Sacerdote e Dottore della Chiesa)

Etimologia: Tommaso, deriva dall’aramaico Taóma, in seguito latinizzato in Thomas/Thomasus e significa “gemello”. Nome di tradizione biblica, si diffuse tra i cristiani anche grazie al culto per l’apostolo Tommaso, noto pricipalmente perchè dubitò della Resurrezione di Gesù.

Il nome Tommaso è ancora oggi particolarmente popolare in Italia: è presente da oltre 10 anni tra i 15 nomi per neonati più utilizzati. La variante inglese Thomas è molto popolare nei paesi anglofoni, soprattutto nel Regno Unito dove è stabilmente nella top 10 dei nomi usati per i neonati inglesi.

Nati 28 gennaio

Sei nato oggi 28 gennaio? Spesso combatti tutta la vita per un ideale. Autorevolezza e senso pratico possono fare di te un ottimo politico ma anche portarti a ruoli di responsabilità nel mondo dell’industria. Gli amici rappresentano una parte importante della tua vita e contribuiranno ad allietare il tuo matrimonio e la tua vita familiare.

1978 – Gianluigi Buffon: Nato a Carrara (Toscana) è un calciatore, portiere della Juventus e della Nazionale italiana, considerato tra i migliori portieri di tutti i tempi.

Scomparsi oggi:

1972 – Dino Buzzati: Scoperto e apprezzato solo dopo la morte, Dino Buzzati è stato un autore tra i più raffinati del suo tempo. Nato a San Pellegrino di Belluno, nel Veneto, la seconda patria fu Milano

Accadde Oggi

1077 – Dopo l’Umiliazione di Canossa l’imperatore Enrico IV è ricevuto da papa Gregorio VII

1505 – Brucia il Fondaco dei Tedeschi a Venezia

1547 – Edoardo VI diventa re d’Inghilterra

1788 – A Botany Bay (Australia) viene fondata la prima colonia penale

1807 – La strada londinese di Pall Mall è la prima via al mondo ad avere l’illuminazione a gas

1887 – A Fort Keogh nel Montana, vengono avvistati fiocchi di neve di 38 cm di larghezza e 12 cm di spessore.

1887 – Iniziano i lavori di costruzione della Torre Eiffel

1915 – Un atto del Congresso crea la Guardia costiera degli Stati Uniti

1918 – Inizia la Guerra civile finlandese

1932 – La Marina imperiale giapponese bombarda Shanghai

1958 – Inventati i celeberrimi mattoncini della Lego

della Lego 1979 – Deng Xiaoping compie il primo viaggio ufficiale negli Stati Uniti di un rappresentante del governo della Cina Popolare

1982 – Il Generale statunitense James Lee Dozier viene liberato da Unità Speciale Antiterrorismo della Polizia di Stato italiana dopo 42 giorni di prigionia nelle mani delle Brigate Rosse.

1986 – Lo Space Shuttle Challenger esplode subito dopo il decollo uccidendo tutti e sette gli astronauti a bordo

esplode subito dopo il decollo uccidendo tutti e sette gli astronauti a bordo 2016 – L’Organizzazione mondiale della sanità annuncia il diffondersi del Virus Zika

Rapimento Dozier

Fu rapito dalle Brigate Rosse a Verona il 17 dicembre 1981 mentre era sottocapo di stato maggiore addetto alla logistica del Comando delle forze terrestri della NATO nell'Europa meridionale. Le Brigate Rosse tennero prigioniero Dozier per 42 giorni, fino al 28 gennaio 1982. Fu liberato a Padova il 28 gennaio 1982 con un'incursione del NOCS nell'appartamento di via Pindemonte; fu lo stesso presidente statunitense Ronald Reagan a congratularsi via telefono per la sua liberazione. Il sequestro Dozier è considerato l'episodio che segna l'inizio del declino delle Brigate Rosse in Italia dopo gli eventi degli anni di piombo.

1505 - Brucia il Fondaco dei Tedeschi a Venezia è di antica fondazione (XIII secolo) era punto d'approdo delle merci trasportate da mercanti tedeschi che qui le immagazzinavano. L'edificio fu vittima di un incendio devastante nella notte tra il 27 e il 28 gennaio 1505, ma in meno di cinque mesi il Senato veneziano aveva già deciso di ricostruirlo, la completa ricostruzione ebbe luogo tra il 1505 e il 1508. A differenza di altri palazzi sul Canal Grande, si decise di non ricorrere a decorazioni marmoree né elementi decorati a traforo, abbellendo piuttosto le campiture libere tra le finestre con affreschi, per i quali vennero chiamati Giorgione e il suo giovane allievo Tiziano.

1985 – Registrata We Are the World: Un cast stellare per combattere la povertà del continente africano. Il progetto Usa for Africa riunì nel 1985 alcuni dei grandi nomi della musica rock e pop per incidere una canzone, che divenne un inno universale alla solidarietà verso tutti i popoli del mondo.