Oggi 27 ottobre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 27 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: Cari Ariete, oggi le stelle vi sorridono. Nonostante qualche piccola sfida, la vostra determinazione vi porterà a superare ogni ostacolo. Aspettatevi sorprese positive nel pomeriggio!

Toro: Cari Toro, la pazienza sarà la vostra migliore alleata oggi. Non lasciatevi sopraffare dalle emozioni, serate piacevoli vi attendono.

Gemelli: Cari Gemelli, la comunicazione è al vostro fianco oggi. Ascoltate gli altri e fatevi ascoltare, troverete soluzioni inaspettate.

Cancro: Cari Cancro, potreste sentirvi emotivi oggi. Prendetevi un momento per voi stessi e ricaricate le energie. La serenità è dietro l'angolo.

Leone: Cari Leone, la vostra energia contagiosa illuminerà la giornata. Condividete la vostra gioia e vedrete raddoppiare la felicità.

Vergine: Cari Vergine, la precisione vi guiderà oggi. Affrontate le sfide con metodo e vedrete progressi tangibili.

Bilancia: Cari Bilancia, cercate l'equilibrio nelle relazioni oggi. Un vecchio amico potrebbe tornare nella vostra vita.

Scorpione: Cari Scorpione, la passione vi guida. Seguite il vostro istinto e scoprirete nuove avventure.

Sagittario: Cari Sagittario, la vostra natura avventurosa vi porterà lontano oggi. Esplorate nuovi orizzonti, anche mentali.

Capricorno: Cari Capricorno, la determinazione è la vostra forza. Non arrendetevi di fronte agli ostacoli, la ricompensa è vicina.

Acquario: Cari Acquario, la creatività è in alto oggi. Sfruttate questa energia per esprimervi in modi nuovi e innovativi.

Pesci: Cari Pesci, ascoltate il vostro intuito. Le emozioni vi guideranno verso scelte giuste e momenti sereni.

Almanacco

E’ il 300° giorno dell’anno, 43ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 65 giorni.

Santi del giorno: San Frumenzio (Vescovo)

Nati il 27 ottobre

Sei nato oggi? In tutto ciò che fai non lasci nulla al caso, organizzi e programmi ogni momento fin nei dettagli, nel tentativo di riuscire a controllare tutto quello che si muove intorno a te. La prima parte della vita è soggetta a molti alti e bassi; con la maturità, però, diventerai più spontaneo e contemporaneamente raggiungerai stabilità e serenità sia nel lavoro che in amore.

1952 – Roberto Benigni: Da toscanaccio più celebre del cinema a poetico declamatore della sublime poesia dantesca, Roberto Benigni è una figura poliedrica della cultura italiana.

1782 – Niccolò Paganini: Considerato il massimo violinista di tutti i tempi, è nato a Genova e scomparso a Nizza, in Francia, a maggio del 1840. Come compositore è indicato tra i principali rappresentanti.

1958 – Simon Le Bon: Icona pop e sex symbol in voga soprattutto nel ventennio 80-90, Simon Le Bon è nato a Bushey, nella parte orientale dell’Inghilterra.

Scomparsi

2013 – Lou Reed: Artista decadente per antonomasia, è tra i pochi che sono riusciti a coniugare la poesia con il rock. Americano di Brooklyn, Lewis Allan Reed soffre fin da piccolo il male di vivere.

Accadde Oggi

New York inaugura la metro, viene condannato Craxi, muore Ugo Tognazzi.