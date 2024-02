Oggi 27 febbraio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del giorno

E' la giornata dell'orso, scoperto il carbonio 14, liberato il Kuwait, è nata Liz Taylor. I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete: Cari Ariete, in amore, osate con un gesto audace che sorprenderà il partner. Sul lavoro, la vostra intraprendenza sarà premiata: non esitate a proporre le vostre idee innovative.

Toro: Cari Toro, in ambito sentimentale, la sincerità rafforzerà il vostro legame. Professionalmente, è il momento di valutare attentamente i pro e i contro prima di prendere decisioni importanti.

Gemelli: Cari Gemelli, la giornata promette scintille in amore: lasciatevi trasportare dalle emozioni. Sul lavoro, la collaborazione con i colleghi porterà a risultati sorprendenti.

Cancro: Cari Cancro, dedicate tempo di qualità al vostro partner per rafforzare la relazione. In ufficio, mantenete la calma anche di fronte a piccole tensioni: la serenità sarà la vostra alleata.

Leone: Cari Leone, l'energia positiva in amore vi renderà irresistibili. A lavoro, la vostra leadership naturale vi aiuterà a guidare il team verso il successo.

Vergine: Cari Vergine, una serata romantica riaccende la passione. Sul fronte professionale, la vostra attenzione ai dettagli sarà particolarmente apprezzata oggi.

Bilancia: Cari Bilancia, comunicate apertamente i vostri sentimenti per evitare incomprensioni in amore. Nel lavoro, cercate il compromesso in una situazione di stallo.

Scorpione: Cari Scorpione, la passione è alle stelle: approfittatene per vivere momenti indimenticabili. In ambito lavorativo, la vostra determinazione vi permetterà di superare ogni ostacolo.

Sagittario: Cari Sagittario, l'avventura vi attende: una sorpresa inaspettata ravviverà la vostra relazione. Sul lavoro, la vostra natura intraprendente aprirà nuove porte.

Capricorno: Cari Capricorno, la stabilità in amore vi dona serenità. A lavoro, è il momento di pianificare a lungo termine e fissare obiettivi ambiziosi.

Acquario: Cari Acquario, la vostra originalità conquisterà il cuore di chi vi sta accanto. In ufficio, pensate fuori dagli schemi per risolvere un problema complesso.

Pesci: Cari Pesci, l'intimità e la comprensione profonda caratterizzano la vostra vita amorosa oggi. Professionalmente, fidatevi della vostra intuizione per guidarvi nelle scelte.

Almanacco

Oggi 27 febbraio. E’ il 58° giorno dell’anno, 9ª settimana. Alla fine mancano 307 giorni

Santi del giorno: San Gabriele dell’Addolorata (Religioso)

Il 27 febbraio è la Giornata Mondiale dell’Orso polare, è il carnivoro terrestre più grande del pianeta. Gli orsi polari hanno bisogno del ghiaccio marino per potersi muovere in vasti territori e andare in cerca di cibo, ma a causa della riduzione della calotta polare dovuta al riscaldamento globale, di anno in anno la “casa” dell’orso si riduce sempre più velocemente. Nei prossimi anni sparirà 30% della popolazione, ne sono rimaste poche migliaia. Gli orsi sono neri, non bianchi, sotto tutta la spessa pelliccia candida, la loro pelle è nera, possono nuotare ininterrottamente per ore nelle gelide acque dell’Artico e raggiungere una velocità fino a 10 km/h, possono sentire l’odore di una preda a diversi chilometri di distanza, sono animali molto antichi, sulla terra da oltre 600 mila anni.

Nati 27 febbraio

Sei nato oggi? I nati il 27 febbraio possiedono un fortissimo intuito per quel che riguarda i processi che muovono il mondo intorno a loro e spendono una gran parte delle loro energie per arrivare a comprendere i fattori che stanno alla base della vita di ogni giorno: come funzionano le cose, perché le persone agiscono in un determinato modo piuttosto che in un altro, come volgere le circostanze a proprio vantaggio.

1932 – Liz Taylor: Ultima diva dell’epoca d’oro di Hollywood, con i suoi occhi viola ha rappresentato un’icona di talento, fascino e sensualità senza tempo.

Accadde Oggi