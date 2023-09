Oggi 26 settembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 26 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari pesciolini, questa giornata inizia con il piede giusto quindi se dovete affrontare qualche discussione importante in amore, fatelo. Sul lavoro tutto procede bene.

Toro - Cari toro, avete una grande voglia di innamorarvi al punto di passare anche sopra ad ogni buon senso. Sul lavoro è il momento di fare delle scelte.

Gemelli - Cari gemelli, questa giornata sarà molto interessante dal punto di vista dei sentimenti. Sul lavoro siate più creativi e avrete grandi soddisfazioni.

Cancro - Cari cancretti, l'invito delle stelle è quello di essere cauti in amore e sul lavoro tenere a bada le forti preoccupazioni.

Leone - Cari leoncini, potreste innamorarvi all'improvviso e sarebbe una cosa bellissima. Sul lavoro è arrivato il momento di puntare in alto, avete tutte le carte in regola per sfondare.

Vergine - Cari vergine, è arrivato il momento di vivere l'amore con grande libertà e senza troppi pensieri. Sul lavoro c'è un po' di fatica accumulata.

Bilancia - Cari bilancia, questa giornata ha la luna dalla vostra parte quindi bene per le emozioni. Sul lavoro potrebbe esserci qualche piccolo ostacolo da superare.

Scorpione - Cari scorpioncini, attenzione in amore a non prendere la strada del tradimento perché non ne vale mai la pena. Sul lavoro arriva il momento di impegnarsi e non farsi prendere dalla preoccupazione.

Sagittario - Cari sagittario, se siete in coppia da diverso tempo potreste dover affrontare una crisi. Sul lavoro tutto procede al meglio.

Capricorno - Cari capricorno, è arrivato il momento di risolvere i problemi della coppia e sul lavoro ci sono tensioni che andrebbero affrontate con molta calma.

Acquario - Cari acquario è arrivato il momento di darsi da fare per cercare l'amore se siete single e sul lavoro fate molta attenzione, non instaurate brutti rapporti con i colleghi.

Pesci - Cari pesciolini, sono diverse le cose di cui parlare con il partner, sfruttate questa giornata per farlo. Sul lavoro siete sempre molto impegnati e concentrati, continuate così.

Almanacco

Il 26 settembre è il 269º giorno del calendario gregoriano. Mancano 95 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santi Cosma e Damiano (Martiri)

Nati 26 settembre

Sei nato oggi? Brilli per intelligenza e coraggio anche se, qualche volta, ti fai trascinare un po’ troppo dall’impulsività. Nel lavoro le tue possibilità di riuscita sono alte, ma bada ad aiutare la fortuna con un impegno costante. In amore i successi non mancheranno; se però cerchi un affetto stabile, devi imparare a contenere la tua volubilità.

Scomparsi oggi:

2008 – Paul Newman: Gli occhi blu più famosi di Hollywood sono i suoi. Lui è uno degli attori più affascinanti della storia del cinema. Nato a Shaker Heights, nell’Ohio, e morto a Westport nel 2008.

1973 – Anna Magnani: «Lasciamele tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una, che ci ho messo una vita a farmele!». In questa frase c’è la vera, grande, anima di Nannarella (suo nome d’arte), che aveva la stessa spontaneità e forza drammatica sul set come nella vita reale.

Accadde Oggi

Drake circumnaviga il globo, Morosini bombarda il Partenone, esce Abbey Road, muore Paul Newman.