Oggi 26 dicembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 26 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, in questa giornata di Santo Stefano non abbiate paura di tirare fuori tutta la vostra dolcezza nei confronti del partner e sul lavoro, è il momento di godersi un po' di relax.

Toro - Cari toro, oggi accuserete un po' di stanchezza e stress accumulato, prendetevi questa giornata per ricaricare le batterie e non buttatevi dentro discussioni di famiglia.

Gemelli - Cari gemelli, per l'amore questo 26 dicembre una giornata ideale. Organizzate qualcosa di bello con la vostra dolce metà e il lavoro lasciatelo da parte almeno per oggi.

Cancro - Cari cancretti, non siete del tutto sereni oggi ma cercate di allontanare i pensieri negativi. Sul lavoro siete in una fase di cambiamento.

Leone - Cari leoncini, in questa giornata attenzione a non mettere in dubbio i vostri sentimenti. Sul lavoro iniziate a risolvere i problemi fin da ora e vedrete che i risultati e le soddisfazioni arriveranno.

Vergine - Cari vergine, sfruttate questa giornata per godervi un po' di serenità in famiglia e non fatevi prendere dai pensieri negativi. Il lavoro? Per oggi può aspettare.

Bilancia - Cari bilancia, in amore tutto sta andando a gonfie vele, godetevi il momento. Il lavoro è sempre nei vostri pensieri ma non strafate, almeno oggi.

Scorpione - Cari scorpioncini, attenzione a qualche piccolo picco di malumore, cercate di combatterlo. Sul lavoro tutto procede bene e presto avrete modo di fare ulteriori salti di qualità.

Sagittario - Cari sagittario, in amore le emozioni sono tante e dovreste godervele tutte. Chi è ancora single dovrebbe guardarsi intorno perché le occasioni di incontrare la persona giusta sono molte. Il lavoro? Procede a bene.

Capricorno - Cari capricorno, attenzione a un po' di stanchezza nelle prime ore del giorno ma già dal pomeriggio andrà meglio. Sul lavoro presto arriveranno ottime occasioni da cogliere.

Acquario - Cari acquario, oggi siete pieni di energie e dovreste riversarle in amore. Al lavoro penserete da domani, per adesso godetevi i risultati ottenuti.

Pesci - Cari pesciolini attenzione a non farvi cogliere dalla malinconia oggi e godetevi una tranquilla giornata in famiglia. Il lavoro è sempre un pensiero fisso ma cercate di staccare, almeno oggi.

Almanacco

Il 26 dicembre è il 360º giorno del calendario gregoriano. Mancano 5 giorni alla fine dell’anno.

Oggi è Santo Stefano

Etimologia: Stefano, derivante dal greco “Stéphanos”, poi latinizzato in “Stephanus”, significa “corona”, simbolo di gloria e di vittoria, e fu attestato nella Roma antica e nella Grecia classica. Si affermò subito nelle prime comunità cristiane grazie al culto del primo martire, Santo Stefano, giovane diacono lapidato qualche mese dopo la resurrezione di Gesù. Dieci sono i pontefici che portarono questo nome, attualmente diffuso in tutta Italia.

Accadde Oggi

1606- Viene rappresentata alla corte di Giacomo I d’Inghilterra la tragedia “Re Lear” di William Shakespeare.

1933. Edwin Howard Armstrong ottiene il brevetto per l'invenzione della radio a modulazione di frequenze, che consente di ottenere una migliore qualità sonora.

1946. Nello studio di Artuto Michelini viene fondato il Msi (Movimento sociale italiano), un partito che, all'inizio, mira a dare una veste di legalità alla ricostituzione del partito fascista, ma poi sarà riconosciuto come una formazione di estrema destra con nostalgie del regime mussoliniano. Tra i fondatori Giorgio Almirante e Pino Romualdi.

1975. L'Unione Sovietica inaugura, con il Tupolev 144 da Mosca ad Alama Ata, il primo servizio mondiale di trasporto supersonico.

. L’Unione Sovietica inaugura, con il Tupolev 144 da Mosca ad Alama Ata, il primo servizio mondiale di . 1982 – Il premio “Uomo dell’anno” di TIME magazine, viene assegnato per la prima volta ad un non-umano: il computer.

1991 – Il Soviet Supremo scioglie formalmente l’URSS.

2004. Il più violento tsunami che la storia recente ricordi devasta l'Asia sud orientale colpendo paesi, mete tradizionali di flussi turistici come la Malaysia e le Maldive, la Thailandia, lo Sri Lanka e l'India. Un muro d'acqua alto come un palazzo di tre piani, creato da una scossa tellurica sottomarina di magnitudo 8.9 al largo dell'isola di Sumatra nel golfo del Bengala. L'evento sismico sprigiona un'energia di proporzioni inaudite che, spingendo dagli abissi marini verso l'alto, origina un maremoto. Onde alte fino a 15 metri, ribattezzate dai media tsunami (termine giapponese traducibile come «onda del porto», che entra nel gergo comune a partire da questo momento) raggiungono a velocità sostenuta (800 km/h) le coste dell'Indonesia e dei vicini stati che affacciano sul golfo (Thailandia, Birmania, Bangladesh, India, Sri Lanka e Maldive), fino alle lontane coste della Somalia e del Kenya (a più di 4mila chilometri dall'epicentro del sisma). Semina devastazione e morte. Almeno 300.000 le vittime e milioni i senza tetto.

2012. Viene inaugurata in Cina la ferrovia più lunga del mondo: 2298 chilometri da Pechino a Guangzhou, coperti in un tempo ridotto a un terzo di quello occorrente fino dd allora.

Nati il 26 dicembre

Sei nato oggi? I nati il 26 dicembre sono davvero impossibili da domare e non è affatto raro che adottino un modo di fare da ribelli, specialmente da giovani e, poiché tendono a vivere al di fuori del branco, o perlomeno ad andare decisamente contro i canoni prestabiliti, possono spesso guadagnarsi il marchio di piantagrane e attirare non poca ostilità ed energia negativa. Nel corso degli anni assumono in genere un atteggiamento più conservatore, posato e riservato, ma ciò potrebbe non verificarsi nel caso non rimangono insoddisfatti, se non si sono realizzati o vengono rifiutati dalla società.

1893 – Mao Tse-tung: Rivoluzionario e politico cinese, è stato uno dei principali protagonisti della storia del Novecento.

1911 – Renato Guttuso: Testimone d’eccezione dei principali avvenimenti del Novecento, la sua poetica pittorica si distinse per un profondo legame con la natia Sicilia.

Scomparsi oggi:

1994 – Sylva Koscina: Attrice di fama mondiale, nata a Zagabria e morta a Roma nel 1994, è stata uno dei volti più belli del cinema e della televisione italiana.