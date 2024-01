Oggi 25 gennaio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del giorno

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 25 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, attenzione perché oggi sarete travolti da un po' di dubbi in amore, forse dovete ancora capire se provate davvero qualcosa per il partner oppure no. Sul piano lavorativo arrivano belle soddisfazioni dopo un periodo di fatica.

Toro - Cari toro, in questa giornata bisognerà affrontare i problemi di coppia con lucidità e senza farsi prendere dalle emozioni. Sul lavoro attenzione a qualche fraintendimento con i colleghi.

Gemelli - Cari gemelli, oggi l'amore illuminerà la vostra giornata regalandovi belle emozioni. Sul lavoro potreste distrarvi facilmente ma cercate di non perdere troppo la concentrazione.

Cancro - Cari cancretti, oggi vi sentite particolarmente emotivi e avete una grande voglia e bisogno di affetto. Sul piano lavorativo attenzione alle parole, qualcuno potrebbe offendersi e ne va dell'armonia del team.

Leone - Cari leone, questa giornata parte un po' al rallentatore ma l'amore dei vostri cari vi farà tornare pieni di energie. Sul lavoro avete sempre tante cose da fare ma cercate di godervi anche un po' di tempo libero.

Vergine - Cari vergine, in amore meglio stare attenti alle parole oggi, rischiate un forte litigio. Sul lavoro non innervositevi se gli altri non vi ascolteranno, per questa volta meglio lasciar perdere.

Bilancia - Cari bilancia, in questa giornata dovreste staccare da tutto e cercare di ricaricare le batterie. In amore c'è bisogno di una maggiore presenza e il lavoro vi sta prendendo tutto il tempo che avete a disposizione.

Scorpione - Cari scorpioncini, oggi avete un forte bisogno di cambiamento quindi assecondate questa vostra necessità sia in amore che sul lavoro. Cercate di cambiare abitudini e vedrete che l'umore tornerà alto.

Sagittario - Cari sagittario, in questa giornata c'è un po' di malumore, soprattutto nella vita privata. Cercate, però, di chiarire ciò che non va con il partner e sul lavoro lasciatevi ispirare dalla vostra creatività.

Capricorno - Cari capricorno, oggi bisognerà dare un po' più spazio all'amore e a coltivare gli affetti più cari. Sul lavoro è un momento difficile ma bisogna stringere i denti.

Acquario - Cari acquario, in amore attenzione perché qualcuno proverà a mettervi i piedi in testa. Ribellatevi. E sul lavoro c'è tanto da portare a termine quindi impegnatevi un po' di più.

Pesci - Cari pesciolini, questa è una giornata di rivelazioni d'amore, quindi non abbiate paura di parlare al partner e dire come vi sentite. Sul lavoro è un periodo ottimale e iniziate a fare piani precisi per il futuro.

Almanacco

E’ il 25° giorno dell’anno, 4ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 340 giorni.

Santi del giorno: Conversione di San Paolo Apostolo

Etimologia: Paola, il nome deriva dall’antico “cognomen” romano “Paulus” (o “Paullus”), in origine aggettivo significante “piccolo, giovane”. La grande fortuna di questo nome si deve al grande San Paolo Apostolo, patrono della città di Roma.

Nati 25 gennaio

Sei nato oggi 25 gennaio? Hai una personalità forte, volitiva e una naturale predisposizione al comando. Sei un eccellente uomo, o donna, d’affari e avrai molta fortuna nel campo dell’antiquariato e degli oggetti d’arte. In amore sei molto affettuoso ma, a volte, le tue attenzioni sono un po’ eccessive e finiscono col risultare.

1958 – Alessandro Baricco: Esponente di punta del panorama letterario italiano contemporaneo, in cui spazia dalla narrativa alla critica, dalla divulgazione alla scrittura cinematografica. Nato a Torino.

1939 – Giorgio Gaber: Il pubblico italiano lo chiamava affettuosamente il Signor G (dal nome del suo alter ego teatrale), per i critici è stato l’ultimo intellettuale di una generazione ormai estinta, un artista a tutto tondo in grado di dare il meglio di sé con il rock e con la scrittura teatrale, in TV o su un palcoscenico.

Accadde Oggi

Enrico VIII sposa Anna Bolena, primo trapianto di mano, Berlusconi si prende la Mondadori.