Oggi 23 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 23 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, in amore dovreste dare più ascolto alle esigenze del partner e non pensare sempre solo alle vostre. Sul lavoro non fatevi prendere dal nervosismo di fare tutto di fretta, meglio essere calmi.

Toro - Cari toro, l'amore procede bene e i single potrebbero anche avere qualche flirt. Sul lavoro aspettatevi belle proposte. Non è il momento di fermarsi da di battere il ferro finché è caldo.

Gemelli - Cari gemelli, bella questa giornata per i sentimenti. Arrivano nuovi incontri interessanti e chi è in coppia avrà una conferma della validità del rapporto. Sul lavoro esponete le vostre idee.

Cancro - Cari cancretti, la determinazione è tanta e non avete più paura di scegliere per voi. Questo è un grande traguardo. In amore farete chiarezza nel cuore e sul lavoro vi rimetterete in gioco.

Leone - Cari leoncini, l'amore procede a gonfie vele e avete ritrovato tutta la vostra voglia di vivere. Sul lavoro pensateci bene prima di accettare una nuova proposta.

Vergine - Cari vergine, in amore è il momento della resa dei conti. Bisogna capire cosa si vuole e come fare per ottenerlo. Sul lavoro avete tante idee e chi fa un lavoro creativo è favorito.

Bilancia - Cari bilancia, c'è un po' di malinconia nelle vostre giornate. Staccate la spina da tutto per ricaricare le batterie. Le idee sono sempre tante, così come i pensieri ma meglio prendersi un momento di relax.

Scorpione - Cari scorpioncini, arrivano belle notizie per la sfera sentimentale, la luna non è più contraria e la passione sarà alle stelle. Sul lavoro fatevi avanti e avanzate richieste.

Sagittario - Cari sagittario, la luna è opposta quindi massima attenzione in amore perché sarete assaliti dai dubbi. Sul lavoro le collaborazioni sono favorite ma meglio prendersi un po' di giorni di pausa prima del rientro.

Capricorno - Cari capricorno, in amore ci sono un po' di problemi ma bisognerebbe discuterne con il partner in tutta calma e, se non c'è più compatibilità, mettere fine a una storia. Sul lavoro c'è indecisione ma presto dovrete fare una scelta.

Acquario - Cari acquario, la luna vi sostiene quindi ottimo momento per l'amore. Sul lavoro bisogna agire finché le stelle sono buone.

Pesci - Cari pesciolini, la giornata di oggi è molto bella quindi meglio non cadere in futili polemiche. Sul lavoro state tranquilli e con la giusta concentrazione riuscirete a fare tutto.

Almanacco

Il 23 luglio è il 204° giorno del calendario gregoriano. Mancano 161 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Brigida di Svezia (Religiosa) è la protettrice di pellegrini e viaggiatori.



Etimologia: Brigida, deriva dal celtico Brighid, che significa “alta, forte, potente”; è un nome assai diffuso in Svezia e in Irlanda. Nella mitologia irlandese era dea della poesia e della saggezza, la figlia del dio del fuoco

Nati 23 luglio

Sei nato oggi? La tua emotività è esasperata e puoi passare dalla felicità alla depressione senza alcun motivo concreto. Hai buone predisposizioni artistiche e proprio in questo settore potrai trovare la gratificazione che cerchi. In amore punta su persone sensibili ma, allo stesso tempo, dotate di sicurezza interiore.

1946 – Edoardo Bennato: Artista e musicista eclettico, autore di testi dissacranti, da oltre mezzo secolo incarna l’anima rock del capoluogo partenopeo. Nato a Napoli.

1941 – Sergio Mattarella: Dagli ambienti accademici ai banchi di Montecitorio, fino alla prestigiosa soglia del Quirinale. La parabola professionale di Sergio Mattarella, palermitano doc, è stata segnata da un’intensa attività di studio del diritto e da ruoli istituzionali di primo piano. Il brutale assassinio del fratello Piersanti Mattarella, all’epoca presidente della Regione Sicilia e fortemente impegnato nella lotta alla mafia, lo ha spinto ad entrare in politica. Alla prima elezione alla Camera dei Deputati nel 1983, tra le fila della Democrazia Cristiana, sono seguiti incarichi di governo, tra cui: Ministro della Pubblica Istruzione che lo ha visto impegnato nella riforma della scuola elementare con l’introduzione dei tre maestri su due classi; Ministro della Difesa, protagonista dell’abolizione della leva militare obbligatoria e del riconoscimento dell’Arma come forza armata autonoma. Nominato alla Corte Costituzionale nell’ottobre del 2011, quattro anni dopo ha lasciato l’incarico in seguito alla sua elezione a XII Presidente della Repubblica italiana, con 665 voti, che lo ha visto succedere a Giorgio Napolitano.

Scomparsi

2011 – Amy Winehouse: Carriera fulgida ma di brevissima durata quella dell’artista britannica Amy Winehouse, nata a Londra e qui deceduta il 23 luglio del 2011. Con la sua voce e lo stile tipico del Rhythm and blues, debutta nel 2003 con l’album “Frank”, raggiungendo il successo con il successivo “Back to Black”: da quest’ultimo vengono tratti i singoli Rehab, Love Is a Losing Game e l’omonimo Back to Black, che la proiettano in testa alle classifiche internazionali e le fanno conquistare cinque Grammy Awards.

Accadde Oggi

Brevettata la prima macchina da scrivere, primo collegamento in mondovisione, compie gli anni il presidente della repubblica Sergio Mattarella.

1894- In occasione del primo congresso olimpico tenuto a Parigi su iniziativa del Barone Pierre de Coubertin, viene costituito il Comitato Olimpico Internazionale . Nella sede dell’Università della Sorbona, De Coubertin illustra il suo progetto.

In occasione del primo congresso olimpico tenuto su iniziativa del Barone Pierre de Coubertin, viene costituito il . Nella sede dell’Università della Sorbona, De Coubertin illustra il suo progetto. 1914 – Francesco Giuseppe invia un ultimatum alla Serbia che sancisce l’inizio della Grande Guerra

1929 – Nella provincia di Bolzano viene imposto l’uso della lingua italiana in ogni forma di comunicazione pubblica

1946- De Gasperi firma un accordo con il Ministro belga Van Hacker che prevede l’acquisto di carbone a un prezzo di mercato, in cambio dell’impegno italiano di mandare 50 mila uomini per il duro e pericolosissimo lavoro in miniera.

firma un accordo con il Ministro belga Van Hacker che prevede l’acquisto di carbone a un prezzo di mercato, in cambio dell’impegno italiano di mandare 50 mila uomini per il duro e pericolosissimo lavoro in miniera. 1985 – Negli USA Andy Warhol fa da testimonial al lancio del nuovo computer della Commodore International: l’Amiga 1000

1986 – A Londra, il Principe Andrea, Duca di York sposa Sarah Ferguson nell’Abbazia di Westminster

2015 – La NASA scopre il pianeta più simile alla Terra mai osservato prima, denominato Kepler-452 b.

2018 – In Grecia un incendio nelle vicinanze di Atene provoca 94 morti

2012 – Nel castello di Donnafugata (Ragusa) si sposano gli attori Luca Zingaretti e Luisa Ranieri.

1829 – Brevettata la prima macchina da scrivere: Una scatola di legno con una leva all’estremità che abbassandosi imprime le lettere, minuscole e maiuscole, su un rotolo di carta. È il “tipografo” (Typographer, titolo originale del brevetto) brevettato nel 1829 dall’inventore americano William Austin Burt, che più tardi verrà considerata la prima macchina da scrivere della storia.

1962 – Primo collegamento in mondovisione: «Buonasera! Fra pochi minuti ciascuno di noi potrà partecipare, come testimone e come spettatore, alla nascita della televisione mondiale: per la prima volta nella storia delle telecomunicazioni, gli Stati Uniti e l’Europa si accingono a scambiarsi il primo programma televisivo attraverso un satellite artificiale». Con queste parole, la mattina del 23 luglio 1962 in diretta sulla RAI, il telecronista Luca Di Schiena saluta l’avvenuta trasmissione del primo collegamento televisivo via satellite tra USA ed Europa.