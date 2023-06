Oggi 23 giugno: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 23 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, se siete single è arrivato il momento di uscire e fare la prima mossa. Sul lavoro attenzione a non riempirvi di troppe attività e pensieri.

Toro - Cari toro, in questo periodo non siete tanto aperti all'amore ma non chiudetevi troppo in voi stessi. Sul lavoro sembra tutto più difficile del solito ma presto riuscirete a trovare un equilibrio.

Gemelli - Cari gemelli, che gran bisogno d'amore che avete! Cercate di trovare la persona giusta per condividere momenti speciali. Sul lavoro arrivano le soddisfazioni.

Cancro - Cari cancretti questa giornata è particolarmente stancante dal punto di vista emotivo ma niente paura, presto andrà meglio. Sul lavoro attenzione alle spese di troppo.

Leone - Cari leoncini, se siete single sarebbe meglio mettersi di nuovo in gioco e mostrarvi a tutti per i grandi partner che sapete essere. Sul lavoro attenzione a chi scegliete come soci.

Vergine - Cari vergine, la giornata di oggi è ideale per i sentimenti. Sul lavoro state già mettendo a punto nuovi progetti quindi continuate così.

Bilancia - Cari bilancia, sarebbe meglio non fare troppe cose oggi perché la stanchezza è davvero tanta. Prendetevi un momento di relax e sul lavoro al bando le polemiche.

Scorpione - Cari scorpioncini, c'è agitazione nell'aria ma riuscirete a superare questo momento di crisi in amore. Sul lavoro state lontani da chi vi succhia energia.

Sagittario - Cari sagittario, la giornata di oggi porta belle emozioni. Sul lavoro potrebbero esserci scontri ma non fatevi coinvolgere troppo.

Capricorno - Cari capricorno, questa giornata inizia con un po' di confusione nel cuore ma già dalle ore pomeridiane andrà meglio. Sul lavoro arrivano nuovi progetti da cogliere al volo.

Acquario - Cari acquario, attenzione alle novità in amore perché potrebbero cambiarvi la giornata in meglio. Sul lavoro apritevi al diverso.

Pesci - Cari pesciolini, attenzione perché i sentimenti negli ultimi giorni iniziano a creare qualche disagio. Sul lavoro è il momento giusto per avanzare proposte

Almanacco

Il 23 giugno è il 174° giorno del calendario gregoriano. Mancano 191 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Lanfranco Beccari (Vescovo di Pavia)

Etimologia: Lanfranco, dal longobardo “Lanfrank”, personale composto da “land”, “terra”, unito a “frank” appellativo del popolo franco, ovvero “uomo libero”, cela il significato di “libero nella sua terra”, o anche di “libero dalla schiavitù e dalle tasse”.

Ricordatevi che la notte tra il 23 e 24 giugno è magica e si prepara l'acqua di San Giovanni, ecco come fare.

Nati 23 giugno

Sei nato oggi? La tua natura è dolce ed estremamente sensibile. Purtroppo hai scarsa fiducia in te stesso e tendi a dipendere dagli altri. Nel lavoro cerca di essere più attivo ed indipendente. In amore fai attenzione a non idealizzare troppo l’oggetto dei tuoi desideri.

1926 – Arnaldo Pomodoro: Scultore di rilievo mondiale, fratello del celebre Giò Pomodoro, le sue forme geometriche, per lo più sfere di bronzo, campeggiano su strade e piazze delle principali città del mondo.

1912 – Alan Turing: Scienziato tra i più brillanti del Novecento, è universalmente riconosciuto come il padre dell’informatica e dell’intelligenza artificiale. Nato a Londra e morto a Wilmslow.

1972 – Fabio Volo: Da mattatore radiofonico ad autore di successo, è uno dei protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura. Nato a Calcinate, in provincia di Bergamo.

Accadde Oggi

1812 – Napoleone inizia la campagna di Russia

1894- In occasione del primo congresso olimpico tenuto a Parigi su iniziativa del Barone Pierre de Coubertin, viene costituito il Comitato Olimpico Internazionale. Nella sede dell’Università della Sorbona, De Coubertin illustra il suo progetto.

1894- In occasione del primo congresso olimpico tenuto a Parigi su iniziativa del Barone Pierre de Coubertin, viene costituito il Comitato Olimpico Internazionale. Nella sede dell'Università della Sorbona, De Coubertin illustra il suo progetto.

1900 – A Parigi viene ufficialmente ultimata la Chiesa del Sacro Cuore

1905 – L’aeroplano Wright Flyer III, costruito dai fratelli Wright, compie il primo storico volo un aeromobile

1939 – A Berlino l’Italia e la Germania firmano l’accordo che prevede le opzioni per i cittadini dell’Alto Adige di madrelingua tedesca; chi vuole può rinunciare alla cittadinanza italiana e trasferirsi nel Reich

1946- De Gasperi f irma un accordo con il Ministro belga Van Hacker che prevede l’acquisto di carbone a un prezzo di mercato, in cambio dell’impegno italiano di mandare 50 mila uomini per il duro e pericolosissimo lavoro in miniera.

1946- De Gasperi firma un accordo con il Ministro belga Van Hacker che prevede l'acquisto di carbone a un prezzo di mercato, in cambio dell'impegno italiano di mandare 50 mila uomini per il duro e pericolosissimo lavoro in miniera.

1960 – Pillola anticoncezionale in commercio: All'inizio dell'estate del 1960, le donne americane poterono acquistare per la prima volta questo nuovo farmaco anticoncezionale.

1978 – In Giamaica inizia la prima edizione del Reggae Sunsplash, primo grande Festival di musica Reggae al mondo

1993 - Lorena Bobbitt evira il marito con un coltello da cucina

1996 – Si combatte la prima delle fittizie battaglie di Hogwarts del mondo di Harry Potter

2008 – Viene trovata acqua su Marte

2012 – In Cina si svolge la Festa delle barche drago

2012 – Nel castello di Donnafugata (Ragusa) si sposano gli attori Luca Zingaretti e Luisa Ranieri .

2012 – Nel castello di Donnafugata (Ragusa) si sposano gli attori Luca Zingaretti e Luisa Ranieri.

2016 – Nel Regno Unito si vota il "Brexit", ossia il Referendum sulla permanenza nell'Unione europea che stabilisce l'uscita da quest'ultima

1868 – Brevettata la prima macchina da scrivere: La macchina da scrivere andò a braccetto con il giornalismo fin dai suoi primordi. Fu infatti il direttore di un giornale di Milwaukee (Wisconsin), tale Christopher Latham Sholes, a perfezionarla e a farne un prodotto di successo commerciale.