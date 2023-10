Oggi 22 ottobre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti della storia, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 22 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, cercate di non spendere tutto il vostro tempo a lavoro, vivete anche l'amore che, alla fine dei conti, è la cosa più importante.

Toro - Cari toro, avrete modo di recuperare un po' di tranquillità in amore. Sul lavoro sarebbe meglio analizzare anche il prorpio di comportamento e non solo quello degli altri.

Gemelli - Cari gemelli, se siete in coppia da tanto tempo dovreste dovreste pensare se siete davvero felici o meno. Sul lavoro c'è una questione da risolvere ma meglio aspettare la prossima settimana.

Cancro - Cari cancretti, in amore è meglio chiarire subito cosa non va e sul lavoro finalmente arrivano belle notizie e novità.

Leone - Cari leoncini, in amore state vivendo un periodo abbastanza teso ma dovreste iniziare a pensare se avete affianco la persona giusta o no. Sul lavoro c'è ancora qualche problema da affrontare.

Vergine - Cari vergine, le relazioni che nascono adesso possono diventare qualcosa di serio e sul lavoro attenzione perché potrebbero esserci cambiamenti nel vostro contratto.

Bilancia - Cari bilancia, oggi avete una bella energia da sfruttare tutta in amore. Sul lavoro se siete creativi, sarete baciati dalla fortuna.

Scorpione - Cari scorpioncini, questa giornata è ideale per vivere l'amore in tutte le sue forme. Sul lavoro meglio non mettersi contro i colleghi.

Sagittario - Cari sagittario, meglio non innervosirsi con il partner oggi perché non è la giornata adatta. Sul lavoro sarebbe meglio prendersi un giorno di riposo per ricaricare le batterie.

Capricorno - Cari capricorno, l'amore sta per tornare protagonista della vostra vita. Sul lavoro, la giornata è buona ma dovete metterci un po' più di impegno.

Acquario - Cari acquario, affrontate subito i discorsi difficili con il partner per risolvere le questioni lasciate in sospeso. Sul lavoro siete in un momento di stress per le troppe cose da fare.

Pesci - Cari pesciolini, da domani le stelle tornano favorevoli anche se in amore siete un po' distratti. Sul lavoro siete ancora in attesa di alcune risposte.

Almanacco

Il 22 ottobre è il 295º giorno del calendario gregoriano. Mancano 70 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Giovanni Paolo II (Papa Karol Józef Wojty?a)

Accadde oggi

Nasce la fotocopiatrice, debutta Rambo, il walkman non viene più prodotto.

1797 – Nel cielo sopra Parigi, André-Jacques Garnerin esegue il primo lancio con il paracadute di cui si abbia notizia

1866 – Seconda giornata di voto del plebiscito delle province venete e quella di Mantova per l’annessione al Regno d’Italia, a seguito della terza guerra di indipendenza

1895 – Incidente ferroviario della stazione di Parigi Montparnasse: il treno SNCF proveniente da Granville entra nella stazione di Parigi Montparnasse senza frenare causando uno dei più spettacolari incidenti ferroviari della storia. Le cause dell’incidente sono ancora ignote.

1906 – Muore ad Aix-en-Provence il pittore francese Paul Cezanne , vittima di una polmonite contratta per aver voluto dipingere all’aperto sotto un violento temporale.

Muore ad Aix-en-Provence il pittore francese , vittima di una polmonite contratta per aver voluto dipingere all’aperto sotto un violento temporale. 1938 – Carlson inventa la fotocopiatrice : Una matrice caricata elettrostaticamente che, al posto del normale inchiostro, utilizza una polvere nera (più tardi denominata “toner”) per imprimere su un foglio di carta i caratteri neri di un documento originale, precedentemente impressi su di essa.

1943 – Seconda guerra mondiale: la RAF compie una serie di incursioni aeree sulla città di Kassel, in Germania, uccidendo 10.000 abitanti e lasciandone senza tetto 150.000 (su un totale di 236.000)

1944- Giovanni Palatucci , ultimo questore della Fiume italiana, viene deportato nel campo di sterminio di Dachau. E qui, il giovane trentaseienne, che aveva salvato la vita a circa 5000 ebrei, morirà il 10 febbraio 1945.

, ultimo questore della viene deportato nel campo di sterminio di Dachau. E qui, il giovane trentaseienne, che aveva salvato la vita a circa 5000 ebrei, morirà il 10 febbraio 1945. 1962- Alle ore 19, il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy comunica alla nazione che aerei spia americani hanno fotografato a Cuba missili sovietici in fase di installazione. Kennedy decreta immediatamente il blocco navale intorno all’isola caraibica.

Lo scrittore per la Letteratura, sostenendo che la sua opera potrà essere valutata solo nella sua complessità al termine della sua esistenza. 1982 – Debutta Rambo: «Allora vedo che non ha capito. Io non sono qui per salvare Rambo da voi. Io sono qui per salvare voi da lui». È l’avvertimento che il colonnello Trautman rivolge allo sceriffo che ha ingaggiato una vera e propria guerra contro il soldato John Rambo, reduce dalla guerra in Vietnam e perseguitato dal poliziotto per il solo fatto di essere un vagabondo.

L’ex ministro francese, , il boia di Vichy, viene incarcerato nella prigione parigina della Santè. Ultra novantenne, sconta la condanna a dieci anni di reclusione comminatagli dal tribunale di Bordeaux per complicità in crimini contro l’umanità. 2010 – Dopo 31 anni la Sony decide di chiudere la produzione del Walkman, il lettore di musicassette che nel 1979 aveva costituito una vera rivoluzione tra i giovani. I ‘killer’ delWalkman sono stati l’iPod e tutti i lettori mp3.

Nati il 22 ottobre

Sei nato oggi? Se c’è una cosa che non sopporti, è che ti si dica cosa devi fare. Sei impetuoso, impulsivo, sostenuto da una eccezionale forza di volontà e sei convinto di avere sempre ragione. La tua carica è tale che, il più delle volte, riesci a sbaragliare tutti gli ostacoli. In amore sei irresistibile, ma cerca di tenere a freno la gelosia.

1913 – Robert Capa: Considerato il padre del fotogiornalismo, è stato il più grande fotoreporter di guerra di sempre e con le sue foto ha raccontato i vent’anni che più hanno segnato la storia dell’Europa e del mondo intero.

1919 – Doris Lessing : Fedele testimone del proprio tempo, è stata una scrittrice di grande passione civile che non ha mai mancato di prendere posizione sulle grandi questioni del secondo Novecento.

Franz Liszt (1811)