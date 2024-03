Oggi 21 marzo: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del giorno

Primo giorno di primavera, è la Giornata della Poesia, nasceva il grande pilota Ayrton Senna.

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 21 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, bello questo cielo per ritrovare un po' passione in amore e vivere belle emozioni. Se siete single meglio non scegliere persone e situazioni complicate. Sul lavoro arrivano novità.

Toro - Cari toro, attenzione alle spese di troppo che stanno portando un po' di stress nella vostra vita privata. Sul lavoro gli impegni sono tanti ma cercate di non dedicare tutto il tempo al lavoro.

Gemelli - Cari gemelli, arriva un piccolo momento di disagio a causa di una stanchezza accumulata e di un umore un po' ballerino. Attenzione in amore ma anche sul lavoro dove è tanta la voglia di ribellarsi.

Cancro - Cari cancretti, in amore arriva un bel momento per ritrovare serenità e costruire un futuro di coppia. Sul lavoro tutto procede al meglio grazie a una bella congiunzione planetaria che vi sorprenderà.

Leone - Cari leoncini, è un po' particolare questo momento, dopo le difficoltà torna un po' di sereno sia in amore che sul lavoro. Cercate di mantenere la calma e non fatevi travolgere dall'ansia.

Vergine - Cari vergine, in questa giornata vi spingerà a cercare nuovi stimoli in amore e sul lavoro. Presto ci saranno novità interessanti ma per adesso bisogna essere ancora un po' pazienti.

Bilancia - Cari bilancia, non abbiate paura di chiedere aiuto se state vivendo un momento di difficoltà emotiva. Sono tante le persone di cui vi potete fidare quindi non chiudetevi.

Scorpione - Cari scorpioncini, in amore tutto procede bene ma sul lavoro c'è qualche problemino da risolvere. Non fatevi prendere dal panico, però, perché riuscirete a ottenere tutto ciò che desiderate.

Sagittario - Cari sagittario, oggi comincia con una bella ripresa psico-fisica. Finalmente vi sentite pieni di energie e con tanta voglia di fare, cercate di sfruttare al meglio questo slancio per fare qualcosa di bello con chi amate.

Capricorno - Cari capricorno, in questa giornata attenzione alle situazioni poco chiare in amore. Cercate di capire cosa desiderate e sul lavoro ci saranno decisioni importanti da prendere.

Acquario - Cari acquario, solitamente usate sempre la testa per prendere decisioni importanti, adesso è arrivato il momento di usare anche un po' di istinto. Siate pazienti se non arriverà tutto subito come sperate.

Pesci - Cari pesciolini, finalmente riuscirete a portare a termine tutte le questioni lasciate in sospeso. Sul lavoro arriva il momento di far vedere a tutti il vostro valore.

Almanacco

Il 21 marzo è l’80º giorno del calendario gregoriano. Mancano 285 giorni alla fine dell’anno.

Giornata mondiale della poesia

È convenzionalmente considerato il primo giorno di primavera.

Santi del giorno: Santa Benedetta Cambiagio Frassinello (Religiosa)

Etimologia: Benedetta, “Benedicuts”, participio passato del verbo latino “benedicere”, ovvero “benedetto da Dio”, ebbe larga diffusione sin tra le prime comunità cristiane. Oggi sta tornando nuovamente in auge.

Nati 21 marzo

Sei nato oggi? Hai uno spiccato senso pratico e ottime capacità organizzative. La tua mente sistematica e analitica ti predispone allo studio della matematica, dell’ingegneria o dell’elettronica. Sei fin troppo sicuro di te stesso e a volte il tuo comportamento sfiora l’arroganza procurandoti antipatie che possono ostacolarti nella riuscita professionale. Potrai avere molti amori, ma la tua estrema indipendenza ti impedirà di vivere stabilmente con qualcuno.

1938 – Luigi Tenco: Personalità inquieta e imperscrutabile, è stato un cantautore prolifico e dalla grande vena crepuscolare. Nato a Cassine, in provincia di Alessandria, esordì nel 1959.

1931 – Alda Merini: La maggiore poetessa italiana del secondo Novecento, autrice di versi di rara intensità in equilibrio tra dolore e follia. Nata a Milano, in una famiglia di modeste condizioni economiche

1960 - Ayrton Senna: La vita è troppo breve per avere dei nemici Per tre volte è stato il più bravo di tutti ma poi un incidente mortale gli ha impedito di continuare a sfrecciare per i circuiti

Accadde Oggi

1413 – Enrico V diventa Re d’Inghilterra

1556 – A Oxford, l’Arcivescovo di Canterbury Thomas Cranmer è messo al rogo quale eretico.

1788 – Un devastante incendio distrugge buona parte di New Orleans

1871 – Otto von Bismarck diventa Cancelliere del Reich

1933 – Dachau, il primo Campo di concentramento nazista, viene completato

1935 – La Persia viene rinominata Iran

1963 – Chiude il penitenziario federale USA di Alcatraz situato su un’isola della Baia di San Francisco

situato su un’isola della Baia di San Francisco 1980 – Il presidente statunitense Jimmy Carter annuncia il boicottaggio degli Stati Uniti ai XXII° Giochi olimpici di Mosca in segno di protesta contro l’Invasione sovietica in Afghanistan

1999 – Bertrand Piccard e Brian Jones diventano i primi circumnavigatori della Terra in pallone aerostatico

aerostatico 2002 – In Pakistan lo sceicco Ahmed Omar Saeed è sospettato assieme ad altre tre persone del rapimento e dell’uccisione di un cronista del The Wall Street Journal

2006 – Viene fondato Twitter

2010 – Viene approvata la riforma del sistema sanitario statunitense (Obamacare) ideata da Barack Obama.

2013 – Pietro Mennea: Nato a Barletta, è stato campione olimpico dei 200 metri piani a Mosca 1980.

1956 – Prima attrice italiana a ricevere l’Oscar: Anna Magnani vinceva il premio Oscar come migliore attrice protagonista per “La rosa tatuata”. Si trattò di una notizia che scosse il mondo del cinema internazionale: fino ad allora infatti nessuna interprete italiana aveva vinto il prestigioso premio.