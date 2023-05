Oggi 2 maggio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 2 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

ARIETE. Un incontro speciale è in arrivo, avrete tanta energia da sfrutttare per questo chi è in battaglia potrà vincere le proprie sfide. Venere favorevole.

TORO. Cercate di fare attenzione a non fare passi falsi in amore. Venere e Mercurio entrano nel segno e portano buone notizie. Sul lavoro potrebbe esserci qualche bella conferma.

GEMELLI. Non fare scelte affrettate. Venere entra nel segno e porta novità in amore. Evitate di fare troppe cose insieme.

CANCRO. I nati del segno potrebbero mettere a punto un progetto importante per la fine di maggio. Buone le stelle per concludere accordi professionali, Giove entra nel segno.

LEONE. Chi ha qualcosa in sospeso potrà risolverlo, fate attenzione a non mettere troppa carne a cuocere. A breve potrebbe arrivare qualche bella notizia.

VERGINE. Favorevole la situazione sentimentale. Avete una bella energia che potrete sfruttare anche se siete un po' restii a fare dei cambiamenti. Bene il lavoro.

BILANCIA. Alcuni problemi sentimentali non si risolvono facilmente, ma Venere è favorevole. Attenzione ad affrontare delle discussioni sul lavoro.

SCORPIONE. All'orizzonte per alcuni di voi potrebbero esserci delle bufere sentimentali, Marte è attivo e può portare nervosismo. Siate prudenti nelle questioni legali e finanziarie.

SAGITTARIO. Alcuni di voi saranno chiamati a fare scelte importanti, meglio accettare i cambiamenti. Si potrebbe ricevere una proposta che fa nascere qualche dubbio.

CAPRICORNO. Pianeti favorevoli. Amore e lavoro procederanno con serenità. Fate attenzione se dovete affrontare delle questioni finanziarie.

ACQUARIO. Avete delle idee molto forti e volete farle valere. Cercate di essere cauti, i progetti sono molti, a fine mese potrebbe esserci un po' confusione.

PESCI. Per voi è un momento agitato dal punto di vista sentimentale, cercate di procedere con cautela e non correte. Concedetevi dei momenti tutti per voi, sarà meglio prendersi una pausa di riflessione in amore.

Almanacco

Il 2 maggio è il 122° giorno del calendario gregoriano. Mancano 243 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Zoe

Etimologia: Zoe, risale al greco “Zoé”, significante “vita”, ed in questa forma ha passato indisturbato oltre duemila anni di uso ininterrotto. Negli ambienti giudaico-cristiani, venne usato come corrispettivo dell’ebraico Eva, dal medesimo significato .

Nati 2 maggio

Sei nato oggi? I nati il 2 maggio mostrano un interesse particolare per lo sviluppo umano, in ogni sua manifestazione, dall’infanzia alla vecchiaia. Di solito sono persone autoritarie e tendono a dettare legge in famiglia e nel proprio gruppo sociale. Molto spesso mancano di tatto e mostrano una tendenza a essere troppo ruvidi nel discorso: ciò li porta non solo a crearsi antagonisti, ma anche a crearsi veri e propri nemici. Tendono anche ad essere dei perfezionisti.

Scomparsi

1519 – Leonardo da Vinci: La massima espressione del genio umano, Vasari per primo ne celebrò le “divine” capacità di eccellere nelle arti, nella tecnica e nello studio della natura e del cosmo.

Accadde Oggi?

Muore Leonardo da Vinci, avvistato il Mostro di Loch Ness. liberata Berlino, ucciso Osama Bin Laden.

1519- Muore nel Castello di Cloux in Francia Leonardo da Vinci , pittore, architetto, scienziato e scrittore, una delle menti più illustri del genere umano.

, pittore, architetto, scienziato e scrittore, una delle menti più illustri del genere umano. 1869 – Viene inaugurata a Parigi la sala musicale con l’insegna “ Folies Bergère “.

Viene inaugurata a Parigi la sala musicale con l’insegna “ “. 1889 – Menelik II, Imperatore d’Etiopia, firma un trattato d’amicizia con l’Italia cedendole il controllo dell’Eritrea.

1933 - Viene riportato il primo avvistamento moderno del Mostro di Loch Ness.

1945- Martin Borman, definito l’ombra di Hitler, viene riconosciuto ufficialmente per l’ultima volta nella notte tra il primo e il 2 maggio dall’autista di Hitler che sostiene di averlo visto morire nell’esplosione di un serbatoio di benzina, nel tentativo di attraversare le linee nemiche russe.

nella notte tra il primo e il 2 maggio dall’autista di Hitler che sostiene di averlo visto morire nell’esplosione di un serbatoio di benzina, nel tentativo di attraversare le linee nemiche russe. 1945 - Seconda guerra mondiale: Liberata Berlino – l’Unione Sovietica annuncia la cattura di Berlino e i soldati sovietici issano la bandiera rossa sul Reichstag

1999- In una Piazza San Pietro gremita di fedeli Papa Giovanni Paolo II proclama beato Padre Pio , il Frate di Pietrelcina, già destinatario di immensa venerazione popolare.

, il Frate di Pietrelcina, già destinatario di immensa venerazione popolare. 2000 – Bill Clinton annuncia che un accesso ai servizi GPS equivalente a quello dell’Esercito statunitense sarà disponibile per tutti i cittadini.

2011 – Durante un assalto di Navy SEAL statunitensi presso la città di Abbottabad, in Pakistan, viene ucciso il terrorista saudita Osama Bin Laden, leader di al-Qaeda e mandante degli Attentati dell’11 settembre 2001, con un colpo di pistola alla tempia.

2012 – Una versione a pastello dell’opera di Edvard Munch, L’urlo, viene venduta all’asta a New York per 120 milioni di dollari, cifra record per la vendita all’incanto di un’opera d’arte

1945 – I sovietici conquistano Berlino: Ridotta a un cumulo di macerie e con i suoi abitanti allo sbando e alla fame, la capitale del Terzo Reich fu condotta alla definitiva rovina dalle ultime sacche di follia criminale della dirigenza nazista. Diciassette lunghi giorni che segnarono la fine delle ostilità nel teatro europeo della Seconda guerra mondiale.