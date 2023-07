Oggi 2 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 2 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: La Luna è dalla tua parte e in amore arrivano delle belle occasioni. Sul lavoro, con un po’ di calma e pazienza si risolve tutto!

Toro: Le coppie in crisi devono avere calma, bisogna gestire tutto con cautela. Sul lavoro, in questi giorni stai recuperando qualcosa che hai perso nel passato!

Gemelli: In amore bisogna risolvere un piccolo problema, ma l’oroscopo è positivo per chi vuole pensare al futuro, sposarsi o convivere. Sul lavoro, c’è poca concentrazione e potresti incappare in qualche errore!

Cancro: In amore c’è qualche momento di tensione da gestire con calma. Sul lavoro, non devi innervosirti perché potresti sbagliare: porta avanti i tuoi progetti, ma organizzati bene!

Leone: Luna e Venere sono dalla tua parte, giornata ottima per l’amore. Sul lavoro, sei un po’ nervoso perché un progetto sta facendo fatica a partire!

Vergine: Venere non è più contraria e si può uscire anche dalla crisi. Sul lavoro, potresti ricevere una risposta che aspetti da tempo!

Bilancia: Venere da luglio sarà favorevole, bisogna godersi l’amore. Sul lavoro, passi importanti per chi vuole mettersi in proprio!

Scorpione: I single devono valutare con attenzione le persone che incontrano ora, la giornata è un po’ controversa. Sul lavoro, non ti buttare giù e pensa ai nuovi progetti!

Sagittario: La Luna è favorevole e c’è un’ottima energia per i sentimenti. Sul lavoro, il mese favorisce gli accordi, cerca di sfruttare questa giornata!

Capricorno: La Luna è dissonante e in amore c’è del nervosismo di troppo. Sul lavoro, attenzione con l’Ariete. Nel pomeriggio potrebbe esserci un problema da risolvere!

Acquario: La Luna nel pomeriggio torna dalla tua parte, ma in amore restano dei dubbi. Sul lavoro, tutto procede a rallentatore. Il motivo? Stai facendo qualcosa che non ti piace poi così tanto.

Pesci: Chi ti ama dovrebbe capirti con uno sguardo, non sforzarti troppo a dare spiegazioni. Sul lavoro, sei creativo ed è arrivato il momento di far vedere quanto vali: cerca di organizzare tutto e bene perché nell’ultimo periodo ci sono state delle difficoltà!

Almanacco

Il 2 luglio è il 183° giorno del calendario gregoriano. Mancano 182 giorni alla fine dell’anno.

È il giorno centrale di ogni anno: l’istante centrale dell’anno cade alle 12:00 am degli anni non bisestili.

Santi Processo e Martiniano (Martiri) protettori degli agenti di custodia e della polizia penitenziaria.

Nati 2 luglio

Sei nato oggi? I nati il 2 luglio, come tutti coloro che hanno forte capacità di immedesimarsi negli altri, sono fortemente emotivi e recettivi nei confronti dei sentimenti altrui. Si distinguono in 2 categorie principali: coloro che tengono per sé questi sentimenti e coloro che invece li esprimono in modo appariscente.

1877 – Hermann Hesse: Autore e aforista tra i più autorevoli del Novecento, i suoi romanzi restano dei capisaldi della letteratura mondiale.

1951 – Michele Santoro: Il re degli anchorman italiani, un personaggio che divide per le sue manifeste idee politiche, ma senza dubbio uno dei protagonisti del giornalismo televisivo.

Accadde Oggi

Marconi brevetta la radio, UFO precipita nel deserto, muore suicida Ernest Hemingway.