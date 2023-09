Oggi 19 settembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Paolo Fox oroscopo 19 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, attenzione oggi in amore perché potreste innervosirvi facilmente. Sul lavoro nessun paura invece, perché arriveranno belle soddisfazioni e nuove idee.

Toro - Cari toro, bella questa giornata per i sentimenti e ottima anche per i single che potranno avere occasioni di fare nuovi incontri. Sul lavoro non perdere il coraggio di rischiare.

Gemelli - Cari gemelli, oggi c'è bisogno di mettere le cose in chiaro con il partner e sul lavoro arriveranno belle occasioni da cogliere al volo.

Cancro - Cari cancretti, siate cauti in amore, potreste avere qualche problemino con il partner. Sul lavoro è giunto il momento di fare delle scelte.

Leone - Cari leoncini, se siete ancora single non chiudetevi in casa perché il cielo è dalla vostra parte. Tutto bene anche sul lavoro.

Vergine - Cari vergine, siete un po' stanchi oggi ma attenzione a non trascurare troppo il partner. Sul lavoro c'è un po' di agitazione ma non fatevi travolgere dalle ansie.

Bilancia - Cari bilancia, Venere sta per entrare nel segno quindi niente paura, l'amore è dietro l'angolo. Sul lavoro potrebbero esserci piccoli contrasti ma nulla di irrisolvibile.

Scorpione - Cari scorpioncini, la giornata di oggi è ideale per i nuovi incontri. Sul lavoro cercate di ritagliarvi un po' di tempo per non stressarvi troppo.

Sagittario - Cari sagittario, non siete del tutto soddisfatti della vostra relazione ma dovrete affrontare la questione al più presto. Sul lavoro le soddisfazioni sono dietro l'angolo.

Capricorno - Cari capricorno, in amore non è un buon periodo e potreste vivere qualche contrasto con la vostra metà. Sul lavoro è il momento di iniziare nuovi progetti.

Acquario - Cari acquario, la giornata di oggi promette bene per i sentimenti e sul lavoro vi toccherà scendere a compromessi.

Pesci - Cari pesciolini, questa giornata è ideale per i sentimenti. Sul lavoro arrivano belle novità anche se saranno novità impegnative.

Almanacco

Il 19 settembre il 262° giorno del calendario gregoriano. Mancano 103 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Gennaro (Vescovo e Martire) protettore dei donatori di sangue e degli orafi.

Etimologia: Gennaro, deriva da “Ianuarius”, che oltre ad essere il nome del primo mese dell’anno nel calendario romano, designava anche “Giano”, dio “delle porte e dei passaggi”, “degli inizi e delle fini”. Nome tipico degli uomini liberi e dei liberti, deve la sua popolarità al culto per il Santo omonimo, patrono di Napoli.

Nati 19 settembre

Sei nato oggi? I nati il 19 settembre si interessano molto all’apparenza delle cose. Non solo tengono particolarmente alla loro presenza fisica, ma anche a quella della loro casa, della famiglia e dell’ambiente circostante. A prescindere dalla loro situazione finanziaria, essi hanno una personalità molto ordinata e rigida, e sono capaci di organizzare, con tutti coloro che li circondano, una squadra unita e ben funzionante. Tutte le forme di bellezza li affascinano.

Scomparsi

1985 – Italo Calvino: Massimo esempio di intellettuale eclettico, Italo Calvino è stato una figura di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento. Tra i suoi capolavori la trilogia “Il visconte dimezzato”, “Il barone rampante” e “Il cavaliere inesistente”.

Accadde Oggi

Primo volo della mongolfiera, nasce l’emoticon, Messner trova la mummia di un uomo vissuto 5000 anni fa.

1356 – Gli inglesi sconfiggono i francesi nella Battaglia di Poitiers

1783. Nel parco della villa reale di Versailles i fratelli Montgolfier effettuano davanti al re Luigi XVI una dimostrazione del loro pallone aerostatico detto “ad aria calda”, che regge una cesta nella quale viaggiano un’oca, una pecora e un gallo, che sono quindi i primi aeronauti viventi. Prenderà poi il nome di mongolfiera.

1952. Il comitato per le Attività anti-americane, creato dal senatore Joseph McCarthy , mette sotto inchiesta Charlie Chaplin per le presunte simpatie comuniste del grande regista e attore britannico. Le accuse impediscono di fatto all’autore di Luci della Ribalta , il ritorno negli Stati Uniti senza evitare l’arresto.

1982 – Viene introdotto l’uso dell’emoticon: In una discussione su come esprimere il proprio stato d’animo on line, il professor Scott Fahlman, ingegnere informatico della Carnegie Mellon University, posta un messaggio con un codice formato da “due punti”, “trattino” e “parentesi tonda chiusa” da leggere ribaltato su un lato, per sottolineare il tono ironico di quello che si sta dicendo. Nasce così l’emoticon. Un’invenzione destinata a cambiare per sempre le nostre abitudini. Non esisterà email o sms che non si concluda con una faccina (o smiley) rivelatrice del contesto emotivo di una conversazione: dall’allegro “:-)” al triste “:-(“, passando per lo stupito “o_o”.