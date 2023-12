Oggi 18 dicembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 18 dicembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, è arrivato il momento di chiarire le cose con il partner e sul lavoro, non rimandate più i vostri progetti importanti, datevi da fare adesso.

Toro - Cari toro, in amore siete un po' polemici oggi ma meglio dosare bene le parole. Sul lavoro attenzione alla sfera finanziaria, forse state spendendo un po' troppo.

Gemelli - Cari gemelli, in amore non guardate sempre al passato ma godetevi il presente. Sul lavoro, se ci sono stati problemi di recente vedrete che riuscirete a trovare la giusta soluzione.

Cancro - Cari cancretti, in amore sta tornando un po' di serenità finalmente e se una storia è arrivata al termine non cercate di recuperarla a tutti i costi. Sul lavoro ci sono stati dei problemi di recente ma bisogna cercare di affrontarli con coraggio.

Leone - Cari leoncini, tornate ad avere una grande voglia di fare progetti importanti. Sul lavoro, tutto va come progettato, continuate così.

Vergine - Cari vergine, finalmente vi sentite più sereni in amore e questo vi permetterà di vivere una giornata piena di emozioni. Sul lavoro è un buon momento per ottenere di più e risolvere i problemi.

Bilancia - Cari bilancia, è un periodo un po' delicato per i sentimenti questo quindi meglio non alzare la voce. Sul lavoro avete una grande voglia di cambiamento.

Scorpione - Cari scorpioncini, state cercando una relazione vera e non superficiale e le stelle sono dalla vostra parte. Sul lavoro avete voglia di novità e questo è il momento ideale per fare cose nuove.

Sagittario - Cari sagittario, avete una grande voglia di amare e se avete affianco la persona giusta vivrete una giornata splendida. Sul lavoro se ci sono stati problemi, troverete il modo di risolverli.

Capricorno - Cari capricorno, attenzione in amore perché potrebbero esserci problemi con il partner e sul lavoro siete ancora alla ricerca della giusta strada da intraprendere.

Acquario - Cari acquario, siete pieni di energia in questi giorni e potrete anche conoscere qualcuno di interessante. Sul lavoro siete un po' stanchi della solita routine.

Pesci - Cari pesciolini, questo è un momento di grandi emozioni, proprio come piace a voi. Sul lavoro non abbiate paura di fare richieste perché potrebbero essere accettate.

Almanacco

Il 18 dicembre è il 352º giorno del calendario gregoriano. Mancano 13 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Graziano di Tours (Vescovo)

Etimologia: Graziano, dal latino “gratus”, “grato”, nacque il “cognomen Gratianus”, attestato in epoca imperiale, e divenuto illustre grazie al prestigio dell’imperatore Flavio Graziano. Il nome si diffuse anche tra i cristiani, in riferimento alla Grazia Divina echeggiata in questo personale.

Ogni anno, il 18 dicembre si celebra la Giornata Internazionale dei Migranti (International Migrants Day), indetta dalle Nazioni Unite.

Accadde oggi

Giovanni Bosco fonda i Salesiani, scoperto lo strumento musicale più antico del mondo.

1352 – Viene eletto papa Innocenzo VI

1642 – Abel Tasman sbarca a Mohua Golden Bay: è il primo europeo a mettere piede nell’attuale Nuova Zelanda

1859 – Torino: don Giovanni Bosco fonda la Famiglia Salesiana, chiamata Società di san Francesco di Sales

fonda la Famiglia Salesiana, chiamata Società di san Francesco di Sales 1865 – Stati Uniti: abolizione della schiavitù con l’approvazione del XIII emendamento alla Costituzione.

1890 – a Londra viene aperta la prima metropolitana

1916 – Prima guerra mondiale: fine della battaglia di Verdun iniziata il 21 febbraio.

1922 – Strage di Torino: nei pressi della stazione di Torino Porta Susa gli squadristi fascisti aggrediscono le organizzazioni popolari: 11 antifascisti uccisi, decine di feriti gravi. Per tre giorni le autorità non intervengono. A ricordo della strage è intitolata la piazza che fronteggia la stazione di Porta Susa ed una fermata della linea 1 della metropolitana cittadina.

1941 – Nella notte tra il 18 e il 19 dicembre si compie l’impresa di Alessandria: i Magnifici sei palombari della Regia Marina italiana, utilizzando i siluri a lenta corsa, affondarono le corazzate britanniche Queen Elizabeth e Valiant

1983 – 38 marinai del Distaccamento Marina Militare di Aulla rimangono vittime di uno spaventoso incidente sul viadotto di Nervi (autostrada La Spezia-Genova). Solo tre si salvano dal tragico volo di 70 metri. Ai funerali dei 35 marinai anche il Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini; che ricordò la tragedia anche nel discorso di fine anno

2004 – La rivista Archäologisches Korrespondenzblatt pubblica la notizia della scoperta in una grotta in Germania dello strumento musicale più antico del mondo : si tratta di un flauto di 35.000 anni fa costruito da una zanna d’avorio

: si tratta di un flauto di 35.000 anni fa costruito da una zanna d’avorio 2006 – Gli Emirati Arabi Uniti indicono le loro prime elezioni della storia

Nati 18 dicembre

Sei nato oggi? Per i nati il 18 dicembre, la vita è scritta a caratteri cubitali. Generosi elargitori di grandi progetti, hanno pensieri di ampia portata, pur non traslando mai i dettagli. Di fatto realizzano lavori a lungo termine, seguendo ogni cosa scrupolosamente con il massimo impegno, e il tempo necessario per portarli a compimento dipende direttamente dall’estensione e dalla profondità che essi vogliono dare alla propria opera. Tuttavia, la dedizione che ci mettono, rischiano a volte di essere accusati di superficialità, solo perché mettono troppa carne al fuoco, come se la quantità di cose prodotte fosse inversamente proporzionale alla profondità delle idee.

1946 – Steven Spielberg: È il re del cinema di fantascienza, genere in cui risulta da sempre in anticipo sui tempi.

1963 – Brad Pitt: Tra i belli di Hollywood il gradino più alto del podio non glielo toglie nessuno.

Scomparsi oggi:

2014 – Virna Lisi: Tra le attrici più affascinanti del cinema italiano, nasce ad Ancona ma vive per molto a Jesi, prima di trasferirsi a Roma con la sua famiglia.