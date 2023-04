Oggi 17 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo 17 aprile Paolo Fox. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. La tua capacità di comunicazione ed empatia nella giornata di oggi si farà sentire più che mai. Ti lascerai andare all’amore e sosterrai molte persone sul lavoro.

Toro. Una buona risposta in ambito lavorativo potrebbe arrivare alla fine del mese. Per quanto riguarda l’amore, non andare a infilarti in storie impossibili.

Gemelli. In questi giorni potrebbero esserci delle opportunità da sfruttare sia sul lavoro che in amore. Ora dovrai circondarti di persone propositive.

Cancro. Per chi è in coppia è da un po’ di tempo che una crisi molto importante va avanti. Per uscirne dovrete restare uniti. Sul lavoro sono in arrivo giornate molto interessanti, soprattutto per le buone idee.

Leone. Quello che hai bisogno è novità sia nella coppia che sul lavoro. Per l’amore, bastano poche accortezze, sul lavoro ci sarà da lavorarci un po’ su.

Vergine. La Luna è nervosa, e dovrai superare qualche discussione amorosa. Sul lavoro, invece, sarà possibile recuperare qualcosa dopo un periodo un po’ particolare.

Bilancia. Oggi Luna e Venere ti sono favorevoli per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro arrivano nuove proposte, ma tu hai bisogno di cambiamento.

Scorpione. Oggi alcune questioni saranno chiarite in ambito amoroso. Sul lavoro, invece, ti senti ancora messo da parte. Apriti al dialogo.

Sagittario. Sul lavoro non ti senti in perfetta forma, per questo non devi pretendere troppo da te stesso. In amore, invece, dovrai fare attenzione alle parole.

Capricorno. Sul lavoro e in amore ci saranno delle novità. Tuttavia, almeno in ambito lavorativo, dovrai non essere impulsivo.

Acquario. Venere potrebbe iniziare un transito polemico in amore. Se la situazione lavorativa non è delle migliori, a maggio recupererai.

Pesci. In questa giornata sei molto nervoso a causa di alcuni chiarimenti di cui hai bisogno in ambito amoroso. Tuttavia, con il lavoro riuscirai a distrarti e a superare questo momento.

Almanacco

Il 17 aprile è il 107º giorno del calendario gregoriano. Mancano 258 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: San Roberto di La Chaise-Dieu (Abate). È stato monaco cristiano dell’ordine benedettino venerato come Santo dalla Chiesa Cattolica.

Etimologia: Roberto, deriva dal provenzale Robert e significa ‘splendente di gloria’. Il nome è molto diffuso e fu portato da sovrani, scrittori, poeti e attori. Moltissime le sue abbreviazioni: Rob, Ro, Bob, Robin, Robbin, Ruperto, Robertino, Berto. Al femminile l’elegante Roberta.

Nati 17 aprile

Sei nato oggi? Se avete conosciuto una persona nata in questo diciassettesimo giorno dell’anno allora avete conosciuto una persona probabilmente molto dispotica, con un grande senso del dovere e del potere. Difficilmente una persona nata il 17 Aprile ama collaborare perchè per lei la cosa importante è comandare e dimostrare tutte le sue doti di leader e se qualcuno non ascolta le sue parole allora può diventare molto irascibile.

1885 – Karen Blixen: Danese di nascita ma africana nel cuore, nelle sue opere cantò il meraviglioso spettacolo naturalistico del continente nero. Nata a Rungsted e morta a Copenaghen nel settembre del 1962.

Scomparsi

2014 – Gabriel Garcia Marquez: Autore tra i più amati del contesto latinoamericano, è stato un esponente di primo piano del realismo magico letterario. Nato ad Aracataca, in Colombia.

Accadde Oggi

Cristoforo Colombo per un viaggio verso l’Asia per un approvvigionamento di spezie, all’annuncio della NASA della scoperta del pianeta più simile alla Terra.

1492 – Firma di un accordo fra Spagna e Cristoforo Colombo per un viaggio verso l’Asia per un approvvigionamento di spezie

1521 – Martin Lutero convocato dall’Imperatore a giustificarsi davanti alla Dieta di Worms

1524. Il navigatore fiorentino Giovanni da Verrazzano scopre l’attuale baia di New York .

Il navigatore fiorentino scopre l’attuale . 1797 – Scoppiano a Verona le Pasque veronesi contro i francesi che avevano invaso la Repubblica veneta

contro i francesi che avevano invaso la Repubblica veneta 1848 - Pio IX ordina che le mura del ghetto ebraico di Roma vengano abbattute.

ordina che le mura del di Roma vengano abbattute. 1944 – Strage nazifascista a Berceto, Rufina (FI): soldati tedeschi uccidono due anziani, due bambine e cinque donne

1961 - Millecinquecento guerriglieri addestrati negli Stati Uniti dalla Cia tentano di invadere Cuba dalla Baia dei Porci per rovesciare il governo di Fidel Castro.

- Millecinquecento guerriglieri addestrati negli Stati Uniti dalla tentano di dalla per rovesciare il governo di Fidel Castro. 1964 - La Ford presenta l’auto Mustang;

1967. Si svolgono a Napoli i funerali di Totò : una immensa folla attende la salma proveniente da Roma al casello dell’autostrada.

Si svolgono a Napoli : una immensa folla attende la salma proveniente da Roma al casello dell’autostrada. 1967. Il pugile italiano Nino Benvenuti si aggiudica il titolo di campione del mondo dei pesi medi battendo al Madison Square Garden di New York il detentore del titolo Emile Griffith.

Il pugile italiano si aggiudica il titolo di battendo al Madison Square Garden di New York il detentore del titolo Emile Griffith. 1984 – Londra: l’agente Yvonne Fletcher resta uccisa in una sparatoria davanti all’ambasciata della Libia fra polizia e un gruppo di manifestanti. Dieci altre persone rimangono ferite. L’episodio provocherà un assedio di undici giorni all’edificio in cui si trova l’ambasciata

1987. Cade il governo presieduto dal leader socialista Bettino Craxi . L’incarico di formare il nuovo governo viene affidato al democristiano Amintore Fanfani .

presieduto dal leader socialista . L’incarico di formare il nuovo governo viene affidato al democristiano . 2014 – Due gruppi di ricercatori in Oregon e in Corea del Sud annunciano di essere riusciti a produrre cellule staminali partendo da normali cellule umane . Finora le staminali erano ricavabili sono da feti o da bambini.

Due gruppi di annunciano di essere riusciti a . Finora le staminali erano ricavabili sono da feti o da bambini. 2014 – La NASA annuncia la scoperta del pianeta più simile alla Terra finora scoperto a cui viene dato il nome di Kepler-186f

1989 – Blob debutta su Rai Tre: «È la cosa più orribile che abbia visto in vita mia» La citazione di un film horror degli anni Cinquanta si trasforma in un giudizio lapidario sulla televisione.