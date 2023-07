Oggi 15 luglio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo Paolo Fox 15 luglio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, questa giornata parla di passione sia per chi è in coppia sia per i single quindi non chiudetevi in casa. Sul lavoro cercate di portare a termine i vostri progetti.

Toro - Cari toro, avete ritrovato un bell'equilibrio in amore e adesso è il momento di goderselo tutto. Sul lavoro tutto procede bene, soprattutto per i lavoratori indipendenti anche se non siete del tutto soddisfatti dei vostri guadagni.

Gemelli - Cari gemelli, oggi la luna vi protegge quindi l'amore andrà a gonfie vele. Sul lavoro non siate troppo polemici ma cercate di risolvere i problemi.

Cancro - Cari cancretti, questa è una giornata un po' piatta per l'amore ma non fatevi stravolgere dai dubbi. Sul lavoro mantenete la calma e fate tutto con i vostri tempi.

Leone - Cari leoncini, siete un po' irrequieti in amore ultimamente quindi attenzione alle discussioni. Sul lavoro è un periodo delicato ma riuscirete a superare ogni ostacolo e uscire vincenti.

Vergine - Cari vergine, avete voglia di innamorarvi e non solo di storielle passeggere. Sul lavoro dalla prossima settimana arriveranno cambiamenti importanti.

Bilancia - Cari bilancia, attenzione a qualche battibecco d'amore che potrebbe rovinarvi l'umore. Sul lavoro, continuate con il solito impegno che vi porterà lontano.

Scorpione - Cari scorpioncini, siete pieni di impegni e l'amore lo state mettendo un po' da parte. Sul lavoro le cose da fare sono tante ma cercate di mantenere la calma.

Sagittario - Cari sagittario, avete ritrovato la voglia di amare e divertirvi. Sul lavoro è arrivato il momento della rivincita.

Capricorno - Cari capricorno, in amore tenete lontani i pensieri negativi perché potrebbero rovinarvi la giornata. Sul lavoro l'impegno è tanto ma siete annoiati dalla situazione in cui vi trovate.

Acquario - Cari acquario, l'amore procede bene e la luna protegge la sfera dei sentimenti. Sul lavoro avete tante idee vincenti e anche la voglia di metterle in pratica.

Pesci - Cari pesciolini, attenzione in amore perché potrebbero esserci piccole crisi da superare. Sul lavoro siete stanchi ma state facendo un salto di qualità quindi bene. I nuovi incontri porteranno lontano.

Almanacco

Il 15 luglio è il 196° giorno del calendario gregoriano. Mancano 169 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Bonaventura (Vescovo e Dottore della Chiesa) è il protettore di teologi, fattorini, facchini, tessitori.

Nati 15 luglio

Sei nato oggi? Dominato da un fortissimo spirito di indipendenza, ti muovi nel mondo come un cavallo a briglia sciolta che non accetta limiti né imposizioni. Affronti le difficoltà con coraggio e non ti pieghi a compromessi.

1606 – Rembrandt: Universalmente riconosciuto quale massimo pittore d’Olanda e tra i più insigni della storia dell’arte europea, è stato uno dei protagonisti assoluti dell’arte del Seicento.

1933 – Guido Crepax: è considerato tra i maggiori disegnatori della seconda metà del Novecento.

Accadde Oggi

I crociati conquistano Gerusalemme, trovata la Stele di rosetta, finisce l'Inquisizione Spagnola, ucciso Gianni Versace, nasce Lupin il ladro gentiluomo.

1099 – Prima Crociata: I crociati conquistano Gerusalemme e la basilica del Santo Sepolcro, dopo un difficile assedio

1799 – Nel villaggio egiziano di Rosetta, il Capitano francese Pierre-François Bouchard trova la Stele di Rosetta, una grande lastra in granito nero divisa in tre parti scritte in tre delle diverse grafie. L’egiziano geroglifico, di cui non si conosceva più il significato e che veniva usata per i testi che erano incisi sui monumenti o in atti di particolare importanza. L’egiziano demotico, usato per scrivere i documenti ordinari. Il greco antico, lingua ufficiale della dinastia tolemaica d'Egitto. E' considerata un importantissimo reperto storico perché fu fondamentale nella decifrazione dei geroglifici egizi.

1834 – Inquisizione Spagnola : istituita nel XV secolo, viene definitivamente soppressa per regio decreto emanato dalla Reggente di Spagna Maria Cristina di Borbone delle Due Sicilie

1965 – Arrivano sulla Terra le prime foto di Marte dalla sonda Mariner IV

1997 – Ucciso Gianni Versace: Nato a Reggio Calabria e morto a Miami Beach nel 1997, è stato uno stilista di fama mondiale e fondatore di una delle più rinomate case di abbigliamento italiane.

2006 – Lancio di Twitter: Un nuovo sito che scompagina la realtà dei social network e cambia la comunicazione tra gli utenti sul web. La novità di Twitter è prorompente.

2016 – In Turchia una parte dell'esercito tenta il colpo di Stato contro il presidente Erdogan, tuttavia il golpe fallisce.

1905 – Debutto letterario di Lupin: Le avventure del ladro gentiluomo più celebre della letteratura, creato dalla fervida fantasia dello scrittore Maurice Leblanc. Sensibile al lusso e alle belle donne e dotato di uno spiccato senso dell’humour, trascorre la sua esistenza mettendo a segno furti sensazionali e ricorrendo spesso a trucchi, travestimenti e giochi di prestigio che rendono spettacolari le sue “imprese”.