Oggi 15 gennaio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del giorno

Oroscopo Paolo Fox 15 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, se avete chiuso una storia da poco non abbiate paura di ributtarvi in una nuova relazione perché le stelle sono dalla vostra parte. Sul lavoro bene per i liberi professionisti che possono ottenere nuovi incarichi.

Toro - Cari toro, in questa giornata, se siete single, avrete molte belle opportunità di conoscere gente interessante. Sul lavoro c'è tanta voglia di crescita e le occasioni per fare di più ci saranno.

Gemelli - Cari gemelli, il vostro cuore inizia a battere un po' di più ultimamente, forse avete incontrato qualcuno di speciale. Sul lavoro arrivano nuovi interessanti progetti.

Cancro - Cari cancretti, in amore potrebbero esserci piccole incomprensioni, attenzione. Sul lavoro arrivano belle notizie e anche nuove possibilità per fare di più.

Leone - Cari leoncini, bella questa giornata per i sentimenti, quindi non tiratevi indietro in amore. Sul lavoro non dite subito sì a qualsiasi cosa, riflettete bene davanti alle nuove proposte.

Vergine - Cari vergine, ultimamente avete messo l'amore in secondo piano ma attenzione, cercate di non tralasciare troppo il partner. Sul lavoro bisogna tirare fuori tutta la concentrazione possibile.

Bilancia - Cari bilancia, l'amore torna protagonista della vostra vita e porta un bel po' di gioia. Sul lavoro attenzione solo a qualche vecchio accordo che potrebbe non soddisfarvi più.

Scorpione - Cari scorpioncini, in amore ci sono un po' di dubbi quindi massima attenzione alle scelte da fare. Sul lavoro bisogna cercare di mediare con i colleghi.

Sagittario - Cari sagittario, bella questa giornata per vivere appieno l'amore e anche se siete single, sarete fortunati nel conoscere belle persone. Sul lavoro attenzione, potrebbe esserci qualche piccola polemica.

Capricorno - Cari capricorno, in amore torna il sereno dopo un periodo un po' confuso e sul lavoro meglio riflettere bene prima di fare delle scelte azzardate.

Acquario - Cari acquario, se siete single non restate a casa perché il cielo oggi parla d'amore. Sul lavoro chiarite bene cosa volete e cosa no con i capi.

Pesci - Cari pesciolini, non sottovalutate le nuove conoscenze che possono trasformarsi in qualcosa di bello. Sul lavoro siete sempre pieni di cose da fare ma il vostro impegno sarà premiato.

Almanacco

E’ il 15° giorno dell’anno, 3ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 350 giorni.

Santi del giorno: San Mauro (Monaco), protettore di zoppi, calderai, carbonai e giardinieri.

Etimologia: Mauro. Proviene dal latino Maurus, “di pelle scura”, e serviva ad indicare gli abitanti del nord Africa, fra l’attuale Algeria ed il Marocco, ossia quella che allora veniva chiamata Mauritania. Il termine proviene dal greco amauros, “moro, scuro”. Nell’antica Roma divenne un cognome, nella forma Maucius o Mautius. Un’altra concezione attribuisce al nome un’origine fenicia: mauharim, “occidente”, serviva, ancora una volta, ad indicare l’Africa occidentale ed i suoi abitanti. Mauro non compare nelle classifiche dei nomi più popolari tra i nuovi nati italiani, ma risulta abbastanza diffuso tra la popolazione adulta. E’ attualmente piuttosto usato anche in Portogallo, Croazia e Belgio.

Nati 15 gennaio

Sei nato oggi? I nati il 15 gennaio lottano contro ogni forma di oppressione, hanno una grande forza interiore e sono molto rapidi nel fare tesoro dell’esperienza, e se anche si è riusciti ad abbindolarli una volta, non ce ne sarà certo una seconda. I nati il 15 gennaio farebbero bene a usare maggiore prudenza nell’abbandonarsi ai piaceri dei sensi, per i quali dimostrano di avere un vero e proprio debole.

1929 – Martin Luther King: Il suo nome è inscritto in quella ristretta cerchia di personalità che, con le uniche armi della parola e delle idee, hanno cambiato il mondo

1955 – Enrico Mentana: Volto simbolo del giornalismo televisivo italiano, l’etica professionale e lo stile che contraddistinguono il suo modo di fare informazione lo avvicinano al classico anchorman del mondo anglosassone.

Accadde Oggi

1759 – Apre al pubblico il British Museum di Londra.

1559 – Elisabetta I d’Inghilterra , figlia di Enrico VIII e di Anna Bolena, viene incoronata regina. Ultima sovrana della dinastia Tudor regnerà fino alla morte (23 marzo 1603). Sarà ricordata come la regina vergine.

– , figlia di Enrico VIII e di Anna Bolena, viene incoronata regina. Ultima sovrana della dinastia Tudor regnerà fino alla morte (23 marzo 1603). Sarà ricordata come la regina vergine. 1892 –A Springfield, nello Stato americano del Massachusetts, James Naismith pubblica le tredici regole della pallacanestro . Nasce così ufficialmente il basket-ball.

–A Springfield, nello Stato americano del Massachusetts, James Naismith pubblica . Nasce così ufficialmente il basket-ball. 1919 – Soldati dei Freikorps rapiscono ed uccidono Rosa Luxemburg e il suo compagno di lotte per il socialismo Karl Liebknecht.

– Soldati dei Freikorps rapiscono ed uccidono e il suo compagno di lotte per il socialismo Karl Liebknecht. 1936 – Il primo edificio completamente rivestito in vetro viene completato a Toledo.

1943 – Viene ultimata la costruzione del più grande ufficio del mondo: 27 chilometri di corridoi su un’area di 137.000 m². È il Pentagono , il quartier generale del Dipartimento della Difesa americano.

– Viene ultimata la costruzione del più grande ufficio del mondo: 27 chilometri di corridoi su un’area di 137.000 m². È , il quartier generale del Dipartimento della Difesa americano. . 1945 – Fondata l’agenzia Ansa : La più autorevole agenzia di stampa italiana vide la luce durante le ultime fasi della Seconda guerra mondiale, su iniziativa delle tre diverse anime della Resistenza: popolare, socialista e comunista. Strumento di divulgazione delle loro battaglie erano i quotidiani Il Popolo, L’Avanti! e l’Unità, rappresentati rispettivamente da Giuseppe Liverani (direttore amministrativo), Primo Parrini (direttore amministrativo) e Amerigo Terenzi (consigliere delegato). I tre presentarono all’esercito alleato la proposta di dar vita a una nuova agenzia di notizie, in funzione di una maggiore e più attendibile informazione per la popolazione.

– La notte tra il 14 ed il 15 gennaio, nel (Sicilia occidentale), un provoca vittime e la distruzione parziale o totale di alcuni paesi, come nel caso di Gibellina, Salaparuta, Poggioreale e Montevago, che verranno poi ricostruiti. 1970 – Muammar Gheddafi viene proclamato premier della Libia.

– viene proclamato premier della Libia. 1971 – Inaugurazione della diga di Assuan sul Nilo.

– Inaugurazione della sul Nilo. 1974 – Happy Days debutta sulla rete televisiva ABC.

1990 – Un errore di programmazione paralizza la rete telefonica AT&T negli USA. Sessanta milioni di persone rimangono scollegate dalla rete e settanta milioni di chiamate vengono interrotte.

1993 – Il boss mafioso Totò Riina viene arrestato dai carabinieri mentre percorre in auto la circonvallazione di Palermo. È disarmato e non oppone restistenza. Era latitante dal 1969.

– Il boss mafioso viene arrestato dai carabinieri mentre percorre in auto la circonvallazione di Palermo. È disarmato e non oppone restistenza. Era latitante dal 1969. 2001 – Debutta Wikipedia l’enciclopedia on line fatta con il contributo degli utenti.

Debutta l’enciclopedia on line fatta con il contributo degli utenti. 2009 – Ammaraggio di emergenza nel fiume Hudson, a New York, del Volo US Airways.

