Oggi 14 maggio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 14 maggio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, state attenti alle cose non dette in amore perché potrebbero rovinare un rapporto. Sul lavoro tutto procede per il meglio e avete perfino voglia di fare ancora di più.

Toro - Cari toro, questa bella luna nel cielo continua a darvi sostegno in amore. Sul lavoro meglio non perdere tempo, cercate di impegnarvi di più.

Gemelli - Cari gemelli, oggi ci vuole un po' di prudenza in più con gli altri e soprattutto con il partner. Sul lavoro c'è qualche intoppo ma con il tempo riuscirete ad andare avanti.

Cancro - Cari cancretti, oggi dovreste cercare di non addossare troppe colpe al partner, buttate giù il rospo questa volta. Sul lavoro avete tante ambizioni ma per metterle tutte in pratica ci vorrà un po' di tempo.

Leone - Cari leoncini, oggi non è la giornata ideale per i sentimenti, attenzione a qualche discussione che potrebbe esserci con il partner. Sul lavoro c'è un sottile equilibrio ma dovete cercare di non farlo crollare.

Vergine - Cari vergine, questo giorno regala tante emozioni quindi lasciatevi andare. Per quanto riguarda il lavoro cercare di staccare e ricaricare le batterie.

Bilancia - Cari bilancia, dovreste aprirvi un po' di più agli altri anche perché l'amore è dietro l'angolo. Sul lavoro fate attenzione a qualche collega.

Scorpione - Cari scorpioncini, dovreste mantenere la calma in amore anche se non è proprio il vostro forte quando siete in preda alle emozioni. Sul lavoro siete ammirati da tutti, continuate così.

Sagittario - Cari sagittario, in amore è ancora un peiorodo un po' confuso e le stelle non aiutano da questo punto di vista. Sul lavoro c'è qualche problemino che vi sta rallentando.

Capricorno - Cari capricorno, cercate di non essere troppo possessivi in amore perché il partner ne sta risentendo. Sul lavoro arrivano interessanti novità già da fine mese.

Acquario - Cari acquario, apritevi di più in amore e dichiarate i vostri sentimenti. Sul lavoro non è un momento roseo ma già dalla prossima settimana andrà meglio.

Pesci - Cari pesciolini, cercate di mantenere la calma in amore perché nonostante qualche piccolo blocco tornerà a splendere il sole. Sul lavoro siete molto stimolati, continuate così.

Almanacco

Il 14 maggio è il 134° giorno del calendario gregoriano. Mancano 231 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Mattia (Apostolo), protettore di ingegneri e macellai.

Etimologia: Mattia, variante di Matteo, deriva dall’ebraico “Matithya”, composto di “matah”, “dono”, e “yah”, “Dio”, con il significato di “dono di Dio”.

Oggi è la Festa della Mamma: La mamma è sempre la mamma è il punto di origine e di riferimento delle nostre vite, figura fondamentale per ciascuno di noi. La Festa della Mamma, che in Italia (come negli Stati Uniti) cade la seconda domenica di maggio.

Nell'antichità esistevano riti cerimoniali e celebrazioni tradizionali tra le popolazioni politeiste, che si rifacevano al culto della Madre Terra e celebravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera, le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita. Per i Greci era Rea, la madre di tutti gli dei, la grande procreatrice, e un giorno all'anno veniva celebrata la sua figura e quella di tutte le madri per associazione. Presso i Romani, era Cibele la divinità simbolo della Natura e di tutte le madri.

Nati Oggi 14 maggio

Sei nato oggi? I nati il 14 maggio sanno riconoscere molto velocemente sia le opportunità presenti sia quelle future. Estremamente moderni e all’avanguardia nella loro visione della vita, hanno un’idea anche di come sarà il mondo tra cento o duecento anni. E tuttavia vivono e lavorano decisamente nel presente; alcuni mostrano un plateale disinteresse nei confronti del passato e, più in generale, nei confronti della tradizione, vista più che latro come una raccolta di cattive abitudini: di conseguenza, ciascuno nel proprio settore, non esitano quasi mai a rompere con metodi tradizionali. Si fidano di più dei loro piani che di ciò che trovano scritto sui libri, a meno che, naturalmente, non siano stati loro stessi a scriverli.

1944 – George Lucas: Regista tra i più amati dal pubblico, con la celebre saga Star Wars ha inaugurato una nuova frontiera del cinema di fantascienza.

1984 – Mark Zuckerberg Da giovane studente a “re Mida” dei social network, è l’uomo che ha rivoluzionato, nel bene e nel male, le relazioni umane di oltre un miliardo di utenti.

Scomparsi

2015 – B.B. King: Nell’olimpo del rhythm and blues, che ha dominato la scena negli anni Cinquanta, c’è sicuramente Riley B. King, nato a Itta Bena, nel Mississippi e conosciuto con il nome d’arte di B.B. King.

1998 – Frank Sinatra: Leggi The Voice e il pensiero corre subito a lui, a quella che per molti è stata la voce più bella del secolo scorso e a quegli “occhi azzurri” che hanno ammaliato milioni di spettatori. Nel 1939, Sinatra registra la sua prima canzone “All Or Nothing At All”, e, l’anno successivo, è già uno dei primi “teen idol” della storia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la sua fama di cantante cresce al punto da procurargli il soprannome di “The Voice”.

Accadde Oggi

Prima vaccinazione anti-vaiolo, ha 5 anni la più giovane madre della storia, compleanno di Mark Zuckerberg.