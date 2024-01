Oggi 14 gennaio: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del giorno

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 14 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, la giornata di oggi promette bene per i sentimenti anche se potreste avere qualche momento di confronto con il partner ma si tratta semore di momenti di crescita per la coppia. Sul lavoro un po' di stanchezza, attenzione a qualche collega del capricorno.

Toro - Cari toro, il cielo di oggi è ottimale per vivere al meglio l'amore. Se siete single, potrebbe nascere un nuovo flirt. Sul lavoro, invece, meglio non buttarsi il scelte rischiose.

Gemelli - Cari gemelli, la luna è nel segno e parla d'amore. Vivete al massimo le emozioni in questa giornata e sul lavoro meglio non essere troppo frettolosi.

Cancro - Cari cancretti, avete Venere contraria purtroppo quindi massima prudenza in amore oggi. Sul lavoro meglio non fare più del dovuto altrimenti accuserete un'eccessiva stanchezza fisica e mentale.

Leone - Cari leoncini, niente di nuovo sul fronte amoroso ma la situazione resta stabile sia per chi è già in coppia che per chi è ancora single. Sul lavoro siete pieni di energia e voglia di fare, sfruttate al meglio questa carica.

Vergine - Cari vergine, in amore potrebbero esserci piccoli dubbi da chiarire oggi ma niente di troppo grave. Sul lavoro portate avanti le vostre idee e se prendete la decisione di abbandonare un lavoro, allora fatelo a testa alta.

Bilancia - Cari bilancia, in amore la giornata inizia nel migliore dei modi con una luna nel segno che porta una bella emotività. Sul lavoro cresce la voglia di fare e se c'è qualcosa che ancora non vi quadra vedrete che a breve si risolverà.

Scorpione - Cari scorpioncini, avete una bella luna nel segno che parla d'amore. Sul lavoro, invece, potrebbero esserci ancora delle preoccupazioni e insoddisfazioni ma non esitate a parlarne con i vostri superiori.

Sagittario - Cari sagittario, la luna è opposta quindi ci vuole prudenza nei rapporti, soprattutto con i segni dei gemelli e dei pesci. Sul lavoro, invece, arrivano nuovi progetti che parlano di cambiamenti.

Capricorno - Cari capricorno, questa giornata vi aiuta a chiarirvi le idee in amore e a mettere a tacere quei dubbi sul partner che avete sempre avuto. Sul lavoro non fatevi prendere dall'agitazione e imparate a delegare.

Acquario - Cari acquario, la giornata di oggi è ideale per l'amore quindi iniziate a pensare a qualcosa di bello. Sul lavoro, invece, potreste ricevere proposte interessanti.

Pesci - Cari pesciolini, la luna non è dalla vostra parte in questa giornata ma niente paura, potreste solo discutere con il partner più del solito. Sul lavoro, invece, arrivano bellissime opportunità ma occhio alle finanze.

Almanacco

E’ il 14° giorno dell’anno, 2ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 351 giorni.

Si festeggia il Capodanno ortodosso

Santi del giorno: Santa Bianca (Vergine)

Etimologia: Bianca, il nome deriva da un soprannome, bianco, usato in italiano medievale in riferimento al colore dei capelli o della pelle. Il nome è conosciuto all’estero grazie a Shakespeare che lo utilizzò per due suoi personaggi presenti nella commedia La bisbetica domata e nella tragedia Otello. Attualmente è presente tra i primi 50 nomi per bambini più utilizzati in Romania e Portogallo.

Nati

Sei nato oggi 14 gennaio? La fortuna non manca mai di assisterti e unita alla tua vitalità, alla disponibiltà e a un innato ottimismo ti permetterà di raggiungere alti livelli professionali, soprattutto nel settore artistico dove il tuo buon gusto ti indurrà a scelte azzeccatissime. In amore non hai problemi e troverai sempre il partner in grado di darti ciò che desideri.

1875 – Albert Schweitzer: Uomo di alto ingegno e di straordinaria generosità, mise la sua abilità di medico al servizio dell’umanità più debole. Nato a Kaysersberg.

